Клопп: «Окслсэд-Чемберлен? Мы будем ждать его, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму полузащитника мерсисайдцев Алекса Окслэда-Чемберлена.

«У меня нет слов. Не могу поверить, что с таким замечательным игроком, человеком, парнем, который находится в такой хорошей форме и помогает команде, случилось подобное. У меня нет слов.

Жаль. Это несправедливо, но такова жизнь. Если ты берешь лимон, ты должен сделать из него лимонад, и мы должны поступить так же. То же делает Алекс. Мы будем ждать его, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы», – сказал Клопп.

Окслэд-Чемберлен из-за травмы не сыграет на чемпионате мира-2018