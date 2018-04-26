Уткин: «Не вижу оснований для увольнения Карреры»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

«Я не вижу оснований для увольнения Карреры из «Спартака». Единственный вариант, это если «Ювентус» всерьез будет рассматривать его кандидатуру в случае ухода Аллегри.

Если же «Спартак» не попадет в тройку по итогам сезона, мне не кажется, что это реальная угроза для Карреры. Надо посмотреть, как это все произойдет. Но пока преждевременно говорить об этом», – сказал Уткин.

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