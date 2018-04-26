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Уткин: «Не вижу оснований для увольнения Карреры»

26 апреля 2018, 22:59
16

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

«Я не вижу оснований для увольнения Карреры из «Спартака». Единственный вариант, это если «Ювентус» всерьез будет рассматривать его кандидатуру в случае ухода Аллегри.

Если же «Спартак» не попадет в тройку по итогам сезона, мне не кажется, что это реальная угроза для Карреры. Надо посмотреть, как это все произойдет. Но пока преждевременно говорить об этом», – сказал Уткин.

«СЭ»: летом «Спартак» покинет либо Каррера, либо Глушаков. У хавбека конфликт с тренером и партнерами

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Ювентус Каррера Массимо Уткин Василий
Комментарии (16)
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Flame2045
1524776372
по мне лучше Глушакова слить,хоть он и сделал немало,но с Каррерой хоть какая-то игра появилась...
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Chaborz.1990
1524776614
Редкий случай когда Утка прав,новый тренер будет ничем не лучше
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VVM1964
1524780693
И я не вижу - " руки прочь от Карреры " .
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Робинзон
1524793477
верните Аленя .
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Диктор
1524794861
Даже трепаться об этом не стоит-Каррера наш тренер ,оставьте его в покое уже.
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Petrak86
1524795226
увы, так всегда. Добываешь долгожданное чемпионство - ты герой! Но если в следующий раз ты не взял эту планку - ты плохой. У всех тренеров и клубов бывают спады сенсационные поражения просто от недонастроя. Но это не повод рубить с плеча. Ведь учитывая частую смену тренеров в Спартаке - найти хорошую кандидатуру очень не просто, поэтому если уж нашли (а Каррера тот самый случай), то не стоит при первом промахе выгонять его, следующий тренер не факт, что будет лучше
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zigbert
1524815494
Завистники Карреры только этого и ждут. Убрать надо тех ,кто мешает ему работать.
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OfaZavr
1524817435
согласен, но мне кажется это больше пресса нагнетает.
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maygli
1524821204
Всё надо решать только подведя итоги по окончанию сезона. Кого менять, кого приобретать, с кем расставаться.
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Полная Канистра
1524836323
да ни куда он не уйдёт Федун и руководство в него верит след. сезон будет лучше малость марафет наведёт в составе команды и снова в бой
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