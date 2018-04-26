«Бешикташ» отказался доигрывать матч с «Фенербахче», который был прерван из-за беспорядков

19 апреля полуфинальный матч Кубка Турции между «Фенербахче» и «Бешикташем» был прерван из-за беспорядков. Главный тренер гостей Сенол Гюнеш был доставлен в больницу, после того как фанаты хозяев бросили предмет ему в голову.

Федерация футбола Турции постановила, что 3 мая команды должны доиграть матч с 57-й минуты (на которой игра была прервана). Однако «Бешикташ» отказался делать это и намерен бойкотировать встречу.

Ужас в Турции. Фанаты «Фенербахче» покалечили тренера и сорвали матч