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  • Лунев начнет полноценно тренироваться через две-три недели

Лунев начнет полноценно тренироваться через две-три недели

26 апреля 2018, 16:59
9

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев может пропустить концовку чемпионата России. Футболисту понадобится две-три недели на восстановление после повреждения мышцы бедра, которое он получил во встрече 26 тура РПФЛ с «Анжи» (1:0).

Напомним, вратарь не смог доиграть матч с махачкалинцами до конца и был заменен 77-й минуте.

«На днях Андрей Лунев прошел контрольное обследование в Петербурге, по результатам осмотра вратарь «Зенита» и сборной России приступил к восстановительным тренировкам в тренажерном зале, где игрок набирает форму под присмотром физиотерапевтов «Зенита».

К полноценным занятиям на поле Андрей сможет приступить через две-три недели. Точный срок будет зависеть от физического состояния футболиста», – сообщил руководитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко.

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Публикация от text (@zenit_spb)

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей
Комментарии (9)
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Lenin26
1524752052
Очень и очень жаль,не верь в Лодыгина,он слаб при дальних ударах,это решит исход последних матчей,Арсенал это доказал.
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DOCTOR PENALTY
1524754071
Давай, Андрюха, поторопись, на ЧМ ты должен быть!
Ответить
3a zenit
1524757488
есть подозрение(шутка конечно)что Лодыгин ходит к бабке и наводит порчу на Лунёва.
Ответить
prezent2017
1524762891
Здоровья Андрею!
Ответить
С@НЁК.
1524763031
Здоровья!
Ответить
Zenmaster
1524769635
Давай быстрей ! Нам такой вратарь нужен !!!
Ответить
woyser
1524781500
Да быстрей-бы уже, а то Юра не блещит.
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