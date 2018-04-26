Лунев начнет полноценно тренироваться через две-три недели

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев может пропустить концовку чемпионата России. Футболисту понадобится две-три недели на восстановление после повреждения мышцы бедра, которое он получил во встрече 26 тура РПФЛ с «Анжи» (1:0).

Напомним, вратарь не смог доиграть матч с махачкалинцами до конца и был заменен 77-й минуте.

«На днях Андрей Лунев прошел контрольное обследование в Петербурге, по результатам осмотра вратарь «Зенита» и сборной России приступил к восстановительным тренировкам в тренажерном зале, где игрок набирает форму под присмотром физиотерапевтов «Зенита».

К полноценным занятиям на поле Андрей сможет приступить через две-три недели. Точный срок будет зависеть от физического состояния футболиста», – сообщил руководитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко.