«Милан» интересуется форвардом «Севильи» Муриэлем

«Милан» заинтересован в услугах нападающего «Севильи» Луиса Муриэля. Колумбиец рассматривается в качестве замены Николе Калиничу, который покинет клуб летом.

В список трансферных целей «россонери» входят Эдин Джеко («Рома») и Андреа Белотти («Торино»). Однако из-за непопадания в Лигу чемпионов и финансового фэйр-плей «Милан» не может позволить себе расходы, которые потребовалось бы для приобретения одного из этих игроков. Поэтому они обратили внимание на Муриэля, у которого уже есть опыт выступлений в Серии А за «Удинезе» и «Сампдорию».

Нынешний контракт 27-летнего форварда с «Севильей» рассчитан до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.