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    Рабинер: «Купив Халка и Витселя, «Зенит» разрушил российский костяк»

    Журналист Игорь Рабинер высказал мнение по поводу того, чем обернулось для «Зенита» приобретение полузащитника Акселя Витселя и нападающего Халка.

    «Когда «Зенит» покупал Халка с Витселем, там были уверены, что просто поднимут уровень мастерства. В итоге, не рассчитав рисков, разрушили российский костяк. И где результаты?

    Мораль: подбор игроков – не голая арифметика. И фактором коллектива, формируя состав, пренебрегать нельзя», – написал Рабинер на своей странице в твиттере.

    Напомним, бельгиец и бразилец перешли в «Зенит» в сентябре 2012 года. За обоих футболистов в сумме было заплачено 100 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    25.04.2018 17:36
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 апреля 2018, 11:12

      Покупка Халка и Витселя просто убила Зенит.
      Теперь хоть сначала начинай.
      Это касается не только Зенита. Игра Спартака тоже зависит от настроения легионеров.
      Легионеры, особенно афро-американцы, у нас просто наглеют.

      2
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 26 апреля 2018, 10:58

      Только сейчас дошло?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 26 апреля 2018, 10:51

      Не только в футболе,но и на любой серьезной работе без здоровой атмосферы в коллективе трудно рассчитывать на серьезный результат! Да,там должны быть и лидеры,которые ускоряют достижение результата,но они не должны быть сами по себе,поэтому здесь важна роль руководителя,а в футболе главного тренера! И вот тут назначение этого лысого стало определяющим для начала развала команды-именно при нем намеренно или невольно начались распри,пошло деление на "своих" и "чужих"! И тут руководство, принимая во внимание финансовые затраты на легионеров и тренерского штаба встало на сторону последних,чего делать не должны были,ну а теперь имеют то,что имеют!

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 26 апреля 2018, 08:11

      Российский костяк разрушила обычная жаба.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 апреля 2018, 21:42

      Российский костяк разрушили большие деньги.

      1
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 25 апреля 2018, 21:16

      Неуверен

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 25 апреля 2018, 21:08

      Это верно. Но нужно понимать, что это Лучано делал с добрыми намерениями. Он не мог предвидеть насколько глубоко сидит в русских вот эта жлобская манера плевать на подписанные контракты, вести себя просто по хамски с тренерским составом. Это всегда было в спортивной среде и связано с низким интеллектуальным уровнем. Но , все таки, думаю Халк своим трудолюбием и отдачей на поле показал нашим Деньгисовым образец настоящего футболиста и польза от него была гораздо больше если бы не начался демарш нашей камарильи.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 апреля 2018, 20:01

      и что же ? при них наши то особо и не рвались повышать свой уровень а зачем ? когда бабки и так приличные капают

      5
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 19:57

      Российский костяк они разрушили. Но Халк и Витсель реально усилили Зенит и это пожалуй главное.

      3
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат > zigbert 25 апреля 2018, 20:24

      Они реально усилили Зенит после того, как Зенит был перестроен ПОД НИХ, в том числе и кадрово. А осенью 2012 они реально ослабили Зенит, что стоило Зениту потери золота в том сезоне. Болельщики умоляли не выпускать их на поле, и Спалетти один раз так и сделал с Халком. После чего Халк публично обхамил его и заявил, что уходит. Спалетти получил втык и с тех пор ставил их всегда.

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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 25 апреля 2018, 19:46

      Ему бы про флору с фауной писать. Халк показал, как должен относиться профессионал к своему делу. Это то, чего всегда не хватает нашим "звездам".

      1
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат > Дед Сергей 25 апреля 2018, 20:28

      Это так. Игре он отдавался на 100% и равлся на поле даже с травмой. Но настоящую пользу его фанатизм стал приносить только при АВБ, когда он вписался в игру команды. До этого он играл сам по себе, отдельно от команды и толку от него было мало. Футбол - командная игра. Нужно не просто лично быть профессионалом, нужно уметь подстраиваться под коллектив. Халку этого НЕ ДАНО.

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