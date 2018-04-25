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  • Рабинер: «Купив Халка и Витселя, «Зенит» разрушил российский костяк»

Рабинер: «Купив Халка и Витселя, «Зенит» разрушил российский костяк»

25 апреля 2018, 17:36
27

Журналист Игорь Рабинер высказал мнение по поводу того, чем обернулось для «Зенита» приобретение полузащитника Акселя Витселя и нападающего Халка.

«Когда «Зенит» покупал Халка с Витселем, там были уверены, что просто поднимут уровень мастерства. В итоге, не рассчитав рисков, разрушили российский костяк. И где результаты?

Мораль: подбор игроков – не голая арифметика. И фактором коллектива, формируя состав, пренебрегать нельзя», – написал Рабинер на своей странице в твиттере.

Напомним, бельгиец и бразилец перешли в «Зенит» в сентябре 2012 года. За обоих футболистов в сумме было заплачено 100 миллионов евро.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Халк Витсель Аксель
Комментарии (27)
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kanaev
1524667500
Халк эти деньги полностью отработал!!!
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ARTHUR19
1524667931
Проблема в том, что наши футболисты посчитали что способны и обязаны получать такие же деньги как Халк и Витсель. Молчали бы Широков с Денисовым в тряпочку - получили бы в следующие 3-4 года гораздо больше денег.
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Боцман59rus
1524668135
как же напрягают эти псевдоболельщики спартака, которые с упорством, достойным лучшего применения, постоянно норовят залезть в чужой огород и объяснить образованным людям, в чем по его мнению, у них заключается проблема, хотя сам, тяжелее рулона туалетной бумаги, ничего в этой жизни не держал
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vladimir-7
1524668568
Статья полный абсурд и никакого анализа, выводов и рекомендаций. Так, собственный необоснованный взгляд не специалиста, даже не болельщика.
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Vagner44
1524671275
с Халком и Витселем результат был, они отработали свои вложения, плюс они продались довольно хорошо, что за бред этот тип несет???
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insider_retro
1524671570
Дожили, - уже Рабинер стал переживать за российский костяк!.. Не знаю, что там разрушила покупка двух парней, а только игра Халка надолго определила планку игры нападающего в нашем чемпе... Да и пользы они откатили, пожалуй, соответственно уплаченным деньгам... А уж продажа игроков во времена ФФП, позволила позже ЛЕГАЛЬНО сделать не слабый закуп... Закуп аргов, который оказался, пока, не удачным...
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zigbert
1524675429
Российский костяк они разрушили. Но Халк и Витсель реально усилили Зенит и это пожалуй главное.
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Полная Канистра
1524675682
и что же ? при них наши то особо и не рвались повышать свой уровень а зачем ? когда бабки и так приличные капают
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raritet
1524679699
Это верно. Но нужно понимать, что это Лучано делал с добрыми намерениями. Он не мог предвидеть насколько глубоко сидит в русских вот эта жлобская манера плевать на подписанные контракты, вести себя просто по хамски с тренерским составом. Это всегда было в спортивной среде и связано с низким интеллектуальным уровнем. Но , все таки, думаю Халк своим трудолюбием и отдачей на поле показал нашим Деньгисовым образец настоящего футболиста и польза от него была гораздо больше если бы не начался демарш нашей камарильи.
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Zeff
1524730371
Покупка Халка и Витселя просто убила Зенит. Теперь хоть сначала начинай. Это касается не только Зенита. Игра Спартака тоже зависит от настроения легионеров. Легионеры, особенно афро-американцы, у нас просто наглеют.
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