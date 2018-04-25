Рабинер: «Купив Халка и Витселя, «Зенит» разрушил российский костяк»

Журналист Игорь Рабинер высказал мнение по поводу того, чем обернулось для «Зенита» приобретение полузащитника Акселя Витселя и нападающего Халка.

«Когда «Зенит» покупал Халка с Витселем, там были уверены, что просто поднимут уровень мастерства. В итоге, не рассчитав рисков, разрушили российский костяк. И где результаты?

Мораль: подбор игроков – не голая арифметика. И фактором коллектива, формируя состав, пренебрегать нельзя», – написал Рабинер на своей странице в твиттере.

Напомним, бельгиец и бразилец перешли в «Зенит» в сентябре 2012 года. За обоих футболистов в сумме было заплачено 100 миллионов евро.