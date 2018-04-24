Мостовой: «Каррере повезло – оказался в нужное время в нужном месте и взял титул. Но выше ему уже не прыгнуть»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не считает, что красно-белые находятся в кризисе. По его словам, московский клуб не выбыл из борьбы за место в Лиге чемпионов.

– «Спартак» в кризисе?

– Это слово в данной ситуации неверное. Команда идет третьей, вот если бы оказалась ниже, тогда можно было о чем-то подобном говорить. Достаточно выиграть следующий матч и красно-белые снова окажутся в гонке за Лигу чемпионов. Хотя они из нее и не выбывали.

– И все же, в ситуации, когда не идет, нужно менять игроков или тренера?

– Во-первых, заменить футболистов трудно, тренера – намного легче, он ведь в единственном числе. Так во всем мире и происходит, когда что-то пошло не так. Ведь когда Каррера пришел в «Спартак» два года назад, его никто не знал, не до конца понимали, какую роль он будет выполнять в штабе. А что дальше произошло? Человеку повезло – оказался в нужное время в нужном месте и вязл титул. Выше ему уже не прыгнуть, просто некуда. Но и в обиде итальянец не останется, ведь сам говорил, что готов к отставке.

– Нужно ли руководству предпринимать срочные шаги?

– Послушайте, «Спартаку» сейчас осталось три хороших встречи провести в чемпионате. Необходимо их достойно отыграть, а вот после окончания сезона думать, что делать дальше.

После 27 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от идущего вторым ЦСКА на одно очко. В следующем туре армейцы сыграют на выезде с «Зенитом», а красно-беле отправятся в гости к «Амкару».