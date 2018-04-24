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    Мостовой: «Каррере повезло – оказался в нужное время в нужном месте и взял титул. Но выше ему уже не прыгнуть»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не считает, что красно-белые находятся в кризисе. По его словам, московский клуб не выбыл из борьбы за место в Лиге чемпионов.

    – «Спартак» в кризисе?

    – Это слово в данной ситуации неверное. Команда идет третьей, вот если бы оказалась ниже, тогда можно было о чем-то подобном говорить. Достаточно выиграть следующий матч и красно-белые снова окажутся в гонке за Лигу чемпионов. Хотя они из нее и не выбывали.

    – И все же, в ситуации, когда не идет, нужно менять игроков или тренера?

    – Во-первых, заменить футболистов трудно, тренера – намного легче, он ведь в единственном числе. Так во всем мире и происходит, когда что-то пошло не так. Ведь когда Каррера пришел в «Спартак» два года назад, его никто не знал, не до конца понимали, какую роль он будет выполнять в штабе. А что дальше произошло? Человеку повезло – оказался в нужное время в нужном месте и вязл титул. Выше ему уже не прыгнуть, просто некуда. Но и в обиде итальянец не останется, ведь сам говорил, что готов к отставке.

    – Нужно ли руководству предпринимать срочные шаги?

    – Послушайте, «Спартаку» сейчас осталось три хороших встречи провести в чемпионате. Необходимо их достойно отыграть, а вот после окончания сезона думать, что делать дальше.

    После 27 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от идущего вторым ЦСКА на одно очко. В следующем туре армейцы сыграют на выезде с «Зенитом», а красно-беле отправятся в гости к «Амкару».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2018 18:33
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 13:16

      Каррера тренер можно сказать начинающий и рассуждать о его уровне по меньшей мере не прилично со стороны Мостового. Для того что бы тренер сформировался как личность нужно время. Каррера сделал Спартак чемпионом и это отрицать нельзя.

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 25 апреля 2018, 11:31

      ахаха, Каррера в отличии от кучи тренеров просто брал и работал.
      А Саша Мостовой только и умеет что очевидные фразы говорить. Скучнее него экспертов то и нет.

      1
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович > ramos6548 25 апреля 2018, 13:52

      Саня был хорошим футболистом, но експерт из него гомно!

      2
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Иванов Иван Иванович 26 апреля 2018, 20:55

      я бы сказал что эксперт то в принципе отсутствует ))

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 25 апреля 2018, 10:21

      готовь сани летом....

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 апреля 2018, 08:12

      вот только что-то до Карреры ни кому так не везло. Странно.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 апреля 2018, 06:21

      Еще один горе эксперт-да пошли вы все на ... Оставьте Карреру в покое и дайте ему игроков каких он сам попросит ,а не тех на ком вы деньги сделаете.И тогда посмотрим.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 апреля 2018, 22:37

      Мостовой если мне не изменяет память , был среди тех , кто подписал петицию за смену тренера (сборной) !!! Петицию удовлетворили -- хорошего , заслуженного тренера (который всего то , заставлял их пахать и готовиться как следует ) унизили и отстранили !!! После чего они обосрались по полной форме !!! И это у ё би ще ещё рот раззевает !??

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Спартач80 25 апреля 2018, 00:13

      Хоть вдумайся о чём написано ! Написано , что у таких как Мостовой -- виноват тренер -- но история , показала , что сам он с душком !!!

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 24 апреля 2018, 22:01

      Началось....повылазили эксперты ....все знают , все умеют , но толку от их ля ля ля ....Массимо на секундочку в Ювентусе работал и что то да в футболе понимает ...пусть работает ...это первый тренер за сколько лет которого не уволбняют второй год подряд ....

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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 24 апреля 2018, 21:45

      мостовой, вали в Виго, стой возле памятника, проси денежку за фото.... шлындает везде, где копейку предложат.. лыбится, как идиот, выглядит ужасно, чёрные круги под глазами...двух слов внятно сказать не может, несёт банальную чушь, с нормальным изложением мыслей на русском языке явные проблемы.... жучок от футбола... вали, мост, вали....

      4
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      Рейтинг: +2509

      panmon 24 апреля 2018, 20:37

      Ещё один хейтер. Слова доброго не услышишь...
      Сам тоже в нужное время оказался? Или ты такой был крутой что на тебе все держалось?

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 20:23

      Мля какие же болтуны многие...что же тебе так не везет? Попробовал какой нибудь ска принять...достало слушать этих горе экспертов

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