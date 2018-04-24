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  • Мостовой: «Каррере повезло – оказался в нужное время в нужном месте и взял титул. Но выше ему уже не прыгнуть»

Мостовой: «Каррере повезло – оказался в нужное время в нужном месте и взял титул. Но выше ему уже не прыгнуть»

24 апреля 2018, 18:33
40

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не считает, что красно-белые находятся в кризисе. По его словам, московский клуб не выбыл из борьбы за место в Лиге чемпионов.

– «Спартак» в кризисе?

– Это слово в данной ситуации неверное. Команда идет третьей, вот если бы оказалась ниже, тогда можно было о чем-то подобном говорить. Достаточно выиграть следующий матч и красно-белые снова окажутся в гонке за Лигу чемпионов. Хотя они из нее и не выбывали.

– И все же, в ситуации, когда не идет, нужно менять игроков или тренера?

– Во-первых, заменить футболистов трудно, тренера – намного легче, он ведь в единственном числе. Так во всем мире и происходит, когда что-то пошло не так. Ведь когда Каррера пришел в «Спартак» два года назад, его никто не знал, не до конца понимали, какую роль он будет выполнять в штабе. А что дальше произошло? Человеку повезло – оказался в нужное время в нужном месте и вязл титул. Выше ему уже не прыгнуть, просто некуда. Но и в обиде итальянец не останется, ведь сам говорил, что готов к отставке.

– Нужно ли руководству предпринимать срочные шаги?

– Послушайте, «Спартаку» сейчас осталось три хороших встречи провести в чемпионате. Необходимо их достойно отыграть, а вот после окончания сезона думать, что делать дальше.

После 27 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от идущего вторым ЦСКА на одно очко. В следующем туре армейцы сыграют на выезде с «Зенитом», а красно-беле отправятся в гости к «Амкару».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Мостовой Александр
Комментарии (40)
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insider_retro
1524584358
В своё время были похожие недооценивающие высказывания в адрес Эмери... А тренеришко взял и трижды подряд выиграл Лигу Еуропы... Время рассудит и сказанное и сделанное...
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upiter622
1524584821
А достойно отыграть не получится дорогой, Амкар "натянет"Спартак!
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Татарин за ЦСКА
1524585088
Каррере просто тупо повезло и это знают вообще все
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OfaZavr
1524585680
почему сразу при первых неудачах нужно вести речь об отставке, ладно бы он уже пять лет был в клубе и ничего не выиграл и команда не попадала в еврокубки, нужно подождать и посмотреть как сложиться следующий сезон для всего клуба, ведь даже неадекват Червь сказал что вина Карреры процентов 30 не больше, а про тех кто косячит на поле не идет речь что их выгнать нужно а про тренера так сразу.
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Полная Канистра
1524586070
спокойно. Ломать не строить. Уволить тренера это последнее дело и что потом ?Хаос. Взять любую команду у всех тоже есть провалы. . Всё наладится и будут новые победы и красивая игра
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Eddyson
1524586337
Как это всё знакомо, сколько раз уже через это проходили: чуть что не так и налетела шобла в лице Ловчевых, Мостовых, Рейнгольдов с криками" Ату его!" Если Каррера такой везунчик, тогда зачем его менять? Чтобы с везунчиком а-ля Аленичев-Титов опять еле-еле в зону ЕК попасть и сразу вылететь?
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Obojaemiy
1524586864
Слушай Мостовой идите вместе с кафелем в жопу! учитесь как болельщики Ювентуса поступили, а вы что советуете придурки!??? "Болельщики «Ювентуса» после поражения от «Наполи» вывесили баннер на тренировке в поддержку команды"
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upiter622
1524586977
Все никак не успокоитесь,что ваш Спартак обосрался и обосретесь еще!Буу-га-га!)))
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DeutschlandUberAlles
1524588469
Надеюсь Локо наберёт 0 из 9 очков. Надеюсь спартак станет чемпионом. Но главное что бы не Локомотив пусть даже и ЦСКА. Локомотив не заслужил.
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VVM1964
1524590823
" Человеку повезло – оказался в нужное время в нужном месте и взял титул " - вот так ни больше не меньше - шел , шел и нашел , я охреневаю от Мостового и что значит большего не добьется , а кто добьется и какого большего - Лигу чемпионов выиграть или хотя бы Лигу Европы , так это никому из наших команд на данном историческом периоде не возможно .
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