Червиченко: «Спартак» не упустил чемпионство после матча с «Ахматом». У красно-белых его и не было»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал свой взгляд на поражение красно-белых от «Ахмата» (1:3) в поединке 27 тура РФПЛ.

– «Спартак» проиграл «Ахмату» и теперь окончательно упустил чемпионство?

– Он еще раньше его упустил, когда проиграл «Уралу». У него и не было этого чемпионства, с чего ему его упускать. Не знаю, откуда у всех создалось впечатление, что «Спартак» в этом году должен стать чемпионом. Отрыв был в восемь-девять очков. Это паранойя прямо.

– Теоретически…

– Теоретически и «Тосно» мог стать чемпионом когда-то, в начале турнира.

– Уже после вылета из Кубка России Массимо Карреру стали спрашивать про отставку. Если «Спартак» займет третье место в чемпионате — это повод сменить главного тренера?

– Сложно сказать. Третье место для любой команды — неплохо. «Спартак» тоже последние лет 15 не балует болельщиков трофеями. С одной стороны, полуфинал кубка России и третье место — нормально. С другой… Команда играет то хорошо, то не очень, проблемы обороны как были, так и есть. Люди, которые приобретаются, просто пополняют зарплатные ведомости и лавку команды. Это игроки обороны. Игроки атаки — там все хорошо. Не думаю, что проблема в одном Каррере. Его вины в этом провале — процентов 30, не больше.

– Насколько в команде поддерживают Карреру?

– В «Спартаке» всегда был клубок интриг и хитросплетений. То поддерживают, то не поддерживают, то находят общий язык, то не находят. Команда располагает финансовыми ресурсами, и за них всегда идет внутренний междусобойчик, поэтому его сегодня могут поддерживать, завтра нет. Одна группа может пытаться поднять, другая, наоборот — опустить.

– Кто попадет в лигочемпионскую тройку?

– У «Спартака» легкий график, он играет с командами, которые близко к порогу вылета. Но эти же клубы как раз будут отчаянно биться. Если «Спартак» вылезет из ямы, в которой он сейчас находится, то он сможет остаться кандидатом на еврокубки. Но тут еще вопрос, как сыграют другие. Еще вопрос, например, сможет ли ЦСКА обыграть «Зенит». Конец чемпионата будет очень интересным. Получается, чтобы сохранить чемпионство, «Локомотиву» надо забрать три очка, думаю он их не упустит.

После 27 туров турнирную таблицу РФПЛ возглавляет «Локомотив», набравший 57 очков. На втором месте идет ЦСКА, в активе которого 51 балл. На одно очко от армейцев отстает «Спартак». У «Зенита» – 49 баллов.

«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!