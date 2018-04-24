Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «Спартак» не упустил чемпионство после матча с «Ахматом». У красно-белых его и не было»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал свой взгляд на поражение красно-белых от «Ахмата» (1:3) в поединке 27 тура РФПЛ.

    – «Спартак» проиграл «Ахмату» и теперь окончательно упустил чемпионство?

    – Он еще раньше его упустил, когда проиграл «Уралу». У него и не было этого чемпионства, с чего ему его упускать. Не знаю, откуда у всех создалось впечатление, что «Спартак» в этом году должен стать чемпионом. Отрыв был в восемь-девять очков. Это паранойя прямо.

    – Теоретически…

    – Теоретически и «Тосно» мог стать чемпионом когда-то, в начале турнира.

    – Уже после вылета из Кубка России Массимо Карреру стали спрашивать про отставку. Если «Спартак» займет третье место в чемпионате — это повод сменить главного тренера?

    – Сложно сказать. Третье место для любой команды — неплохо. «Спартак» тоже последние лет 15 не балует болельщиков трофеями. С одной стороны, полуфинал кубка России и третье место — нормально. С другой… Команда играет то хорошо, то не очень, проблемы обороны как были, так и есть. Люди, которые приобретаются, просто пополняют зарплатные ведомости и лавку команды. Это игроки обороны. Игроки атаки — там все хорошо. Не думаю, что проблема в одном Каррере. Его вины в этом провале — процентов 30, не больше.

    – Насколько в команде поддерживают Карреру?

    – В «Спартаке» всегда был клубок интриг и хитросплетений. То поддерживают, то не поддерживают, то находят общий язык, то не находят. Команда располагает финансовыми ресурсами, и за них всегда идет внутренний междусобойчик, поэтому его сегодня могут поддерживать, завтра нет. Одна группа может пытаться поднять, другая, наоборот — опустить.

    – Кто попадет в лигочемпионскую тройку?

    – У «Спартака» легкий график, он играет с командами, которые близко к порогу вылета. Но эти же клубы как раз будут отчаянно биться. Если «Спартак» вылезет из ямы, в которой он сейчас находится, то он сможет остаться кандидатом на еврокубки. Но тут еще вопрос, как сыграют другие. Еще вопрос, например, сможет ли ЦСКА обыграть «Зенит». Конец чемпионата будет очень интересным. Получается, чтобы сохранить чемпионство, «Локомотиву» надо забрать три очка, думаю он их не упустит.

    После 27 туров турнирную таблицу РФПЛ возглавляет «Локомотив», набравший 57 очков. На втором месте идет ЦСКА, в активе которого 51 балл. На одно очко от армейцев отстает «Спартак». У «Зенита» – 49 баллов.

    «Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2018 15:39
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 12:19

      Свое прошлое в Спартаке никогда вспоминать не хочет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      lepotrik 25 апреля 2018, 00:37

      У Спартака был реальный шанс защитить титул, но команда не смогла воспользоваться предоставленными возможностями, и если такое говорит её бывший президент, то для него Спартак был только словом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 24 апреля 2018, 21:49

      ГАВВВ НЮК!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 апреля 2018, 20:58

      Червяк кайфует... Куда ж без его вонючих отрыгиваний?(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 24 апреля 2018, 19:38

      Для Червяка сейчас благоприятное время, резвится гад.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 18:32

      очередную глупость сморозил, причем тут что Тосно тоже мог претендовать на чемпионство когда-то в начала Спартак ведь вплотную приблизился к Локо уже почти на финише и вполне мог бороться за чемпионство если бы не этот спад.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 апреля 2018, 17:31

      спасибо на этом параноик последней стадии

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 апреля 2018, 17:14

      Чемпионом будет Локо, а Спартачи будут играть в ЛЧ.....удачи российским командам в европейских кубках!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 16:51

      Еще Амкар хрюшек накажет. Победу пермскому Амкару!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 апреля 2018, 16:50

      Старые обиды не дают покоя, не уходят.***

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11