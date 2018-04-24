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  • Червиченко: «Спартак» не упустил чемпионство после матча с «Ахматом». У красно-белых его и не было»

Червиченко: «Спартак» не упустил чемпионство после матча с «Ахматом». У красно-белых его и не было»

24 апреля 2018, 15:39
15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал свой взгляд на поражение красно-белых от «Ахмата» (1:3) в поединке 27 тура РФПЛ.

– «Спартак» проиграл «Ахмату» и теперь окончательно упустил чемпионство?

– Он еще раньше его упустил, когда проиграл «Уралу». У него и не было этого чемпионства, с чего ему его упускать. Не знаю, откуда у всех создалось впечатление, что «Спартак» в этом году должен стать чемпионом. Отрыв был в восемь-девять очков. Это паранойя прямо.

– Теоретически…

– Теоретически и «Тосно» мог стать чемпионом когда-то, в начале турнира.

– Уже после вылета из Кубка России Массимо Карреру стали спрашивать про отставку. Если «Спартак» займет третье место в чемпионате — это повод сменить главного тренера?

– Сложно сказать. Третье место для любой команды — неплохо. «Спартак» тоже последние лет 15 не балует болельщиков трофеями. С одной стороны, полуфинал кубка России и третье место — нормально. С другой… Команда играет то хорошо, то не очень, проблемы обороны как были, так и есть. Люди, которые приобретаются, просто пополняют зарплатные ведомости и лавку команды. Это игроки обороны. Игроки атаки — там все хорошо. Не думаю, что проблема в одном Каррере. Его вины в этом провале — процентов 30, не больше.

– Насколько в команде поддерживают Карреру?

– В «Спартаке» всегда был клубок интриг и хитросплетений. То поддерживают, то не поддерживают, то находят общий язык, то не находят. Команда располагает финансовыми ресурсами, и за них всегда идет внутренний междусобойчик, поэтому его сегодня могут поддерживать, завтра нет. Одна группа может пытаться поднять, другая, наоборот — опустить.

– Кто попадет в лигочемпионскую тройку?

– У «Спартака» легкий график, он играет с командами, которые близко к порогу вылета. Но эти же клубы как раз будут отчаянно биться. Если «Спартак» вылезет из ямы, в которой он сейчас находится, то он сможет остаться кандидатом на еврокубки. Но тут еще вопрос, как сыграют другие. Еще вопрос, например, сможет ли ЦСКА обыграть «Зенит». Конец чемпионата будет очень интересным. Получается, чтобы сохранить чемпионство, «Локомотиву» надо забрать три очка, думаю он их не упустит.

После 27 туров турнирную таблицу РФПЛ возглавляет «Локомотив», набравший 57 очков. На втором месте идет ЦСКА, в активе которого 51 балл. На одно очко от армейцев отстает «Спартак». У «Зенита» – 49 баллов.

«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Червиченко Андрей
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Федя Кабак
1524574543
Хоть иногда, но он прав. С чего решиши, что спам будет чемпионом?!
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Ruryu
1524576271
Что значит,с чего решили?? Посчитали,прикинули и вот оно,чемпионство! Просто,гладко было на бумаге,но забыли про овраги... булки расслабили и ...,опачки,теперь бы на втором задержаться бы...
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lordmrv
1524577164
1. С этого жирного ЧМО и начались интриги. 2. Этот урод смотрел таблицу? Спартак в любом случае в еврокубках. 3. Почти все, кто был в системе Спартака там и остаются, оставляют свое сердце, свою душу. Ну кроме таких ка это ЧМО.
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ramos6548
1524577709
шансы были, да и сейчас остаются.. призрачные. А вот у кого нет шансов так это у Червя добиться хоть чего то стоящего в футболе.
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DOCTOR PENALTY
1524577859
Старые обиды не дают покоя, не уходят.***
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prezent2017
1524577892
Еще Амкар хрюшек накажет. Победу пермскому Амкару!!!
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Полная Канистра
1524580310
спасибо на этом параноик последней стадии
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OfaZavr
1524583965
очередную глупость сморозил, причем тут что Тосно тоже мог претендовать на чемпионство когда-то в начала Спартак ведь вплотную приблизился к Локо уже почти на финише и вполне мог бороться за чемпионство если бы не этот спад.
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Приус
1524587916
Для Червяка сейчас благоприятное время, резвится гад.
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Сармат Ростов
1524592713
Червяк кайфует... Куда ж без его вонючих отрыгиваний?(((
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