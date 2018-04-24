Барди – первый за шесть лет футболист, сделавший дубль со штрафных в Примере

В минувший понедельник состоялся матч 34-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» принимал «Леванте». Игра завершилась со счетом 1:3.

Полузащитник «Леванте» Энис Барди оформил в этой игре дубль. Оба гола он забил со штрафных ударов. Их разделило всего две минуты.

Стоит отметить, что Барди стал первым за шесть лет футболистом, оформившим дубль со штрафных в Примере. Последний раз такое случалось с полузащитником «Бетиса» Беньятом в 2012 году.

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