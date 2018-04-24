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    Барди – первый за шесть лет футболист, сделавший дубль со штрафных в Примере

    В минувший понедельник состоялся матч 34-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» принимал «Леванте». Игра завершилась со счетом 1:3.

    Полузащитник «Леванте» Энис Барди оформил в этой игре дубль. Оба гола он забил со штрафных ударов. Их разделило всего две минуты.

    Стоит отметить, что Барди стал первым за шесть лет футболистом, оформившим дубль со штрафных в Примере. Последний раз такое случалось с полузащитником «Бетиса» Беньятом в 2012 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2018 11:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +324

      hellkid 25 апреля 2018, 09:05

      2 штрафных почти с одной и той же точки и оба в ближний угол. вратарю - привет

      0
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 24 апреля 2018, 13:47

      Красавец ) Крутит как Рони в сезонах 2008-2010.

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Vistavas 24 апреля 2018, 16:19

      06-08

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