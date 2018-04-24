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    Дзюба: «Прекрасно понимаю чувства Шатова, который ушел в аренду из «Зенита»

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба поделился мнением о трансфере полузащитника Олега Шатова из «Зенита» в «Краснодар». Игрок выступает за «быков» на правах аренды.

    – Прекрасно понимаю чувства Олега Шатова, который ушел из «Зенита» в аренду в «Краснодар». Мы с Олегом всегда на связи. Пожелал ему забить, когда краснодарцы играли в Петербурге. Я даже был уверен, что он это сделает. Как видите, я не ошибся. После матча мы созвонились. Олег мне прислал фото, где он уставший, но счастливый. Такие крутые вещи мне очень нравятся.

    – В матче первого круга «Зенит» – «Арсенал» вы как раз вышли вместо Шатова. Сегодня в составе сине-бело-голубых нет ни Шатова, ни Дзюбы…

    – Также нет Мака, Жулиано, Хави Гарсии, Маурисио, Нету, Джорджевича. Много кого нет, для меня это не совсем объяснимо.

    – Зато есть целая колония зенитовцев в «Арсенале». Помимо вас это Новосельцев, Джорджевич, Обухов.

    – Это скорее простое стечение обстоятельств.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    24.04.2018 01:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 16:57

      Два хофнюка сачковали на поле, не стесняясь получать миллионные зарплаты. Идите, гуляйте по вторым дивизионам.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 апреля 2018, 11:01

      Мляха муха -- а кто о наших чувствах подумает !?? Один -- Мудачини , команду развалил ; два других -- поспособствовали недобору очков !!! Как Зениту не хватает хотя бы 2 очка !!! Кому они чего доказали ??? Мне после их " подвига " -- стало очевидно -- что в Зените им теперь некуй делать , пусть там и остаются !!! Настоящий Зенитовец , как бы там ни было , скажет -- " я против своих , играть не буду !!! "

      3
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 24 апреля 2018, 11:00

      Дзюбиньо прав, что ни говори. Жаль Жулиано, Джорджевича, Шатова. И еще хороши были Мак с Черновым, сейчас в Тосно который... С ними это была команда! Нехрен идти на поводу тренеров.

      1
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj > Холстомер 24 апреля 2018, 11:24

      про Данни забыли, его вообще непонятно зачем слили и взяли Нобоа, которого опять же вернули Бердыеву. Хотя уж кто кто а Данни всегда тащил Зенит и всегда не снижал планку качественной игры.

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      Рейтинг: +3795

      serppion > FanatSerj 24 апреля 2018, 12:25

      Зениту повезло, что у них был Данни. А надолго ли дураку стеклянный член?

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      Рейтинг: +2269

      dyema 24 апреля 2018, 10:22

      Кто-же не давал тебе за Зенит забивать!!!???

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 09:59

      Свинья свиньей и осталась. Ищет только где нагадить.

      2
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      Рейтинг: +4074

      raritet 24 апреля 2018, 09:01

      Два дуралея. Такие никогда не взрослеют.Ничему их не учит жизнь. То клянутся в вечной любви к клубу, а на завтра за копейку предают и при этом , заметьте, усталые но счастливые. А послезавтра , все как всегда ни одного гола за весь сезон. Это все , на что вас хватает. Со всей злостью. через не могу забить своей команде. Вы не Манчини забиваете, Дураки, а сами себе. Этого им никак не понять, как и многим, кто поддерживает этих недалеких, не видящих дальше своего носа , людей. ОНИ ИГРАЮТ НЕ ЗА КОМАНДУ, ОНИ ИГРАЮТ ЗА ДЕНЬГИ.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > raritet 24 апреля 2018, 09:31

      Их клубы сейчас называются Арсенал и Краснодар. Кому там принадлежат права - дело десятое. Нельзя быть игроком двух команд сразу. Всё правильно они сделали - прекрасно их понимаю.

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      Рейтинг: +4074

      raritet > Torvald64 24 апреля 2018, 12:00

      Если что , для справки, Дзюба возвращается в Зенит через 18 дней. Это о том их клубы или не их клубы. Речь о том, что они дальше своего носа не видят и вся их мотивация-это деньги и самообман. И дальше они будут играть точно так же как играли до этих двух матчей( Шатов уже слинял , не доиграв матч с ЦСКА, вот в котором и нужно было доказать свою состоятельность, а Дзюбу еще увидите- думаю больше гола не забьет никому.)

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 апреля 2018, 06:57

      Манчини в Зените, как Горбачев при развале СССР

      2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 24 апреля 2018, 06:51

      молодец, мужик, ещё и спартаку бы завалил парочку...

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > vovan55 24 апреля 2018, 09:57

      ахаха))) мужики деревья валят...а этот св ин если не забъёт, то что-нить с п и з д и т

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