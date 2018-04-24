Дзюба: «Прекрасно понимаю чувства Шатова, который ушел в аренду из «Зенита»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба поделился мнением о трансфере полузащитника Олега Шатова из «Зенита» в «Краснодар». Игрок выступает за «быков» на правах аренды.

– Прекрасно понимаю чувства Олега Шатова, который ушел из «Зенита» в аренду в «Краснодар». Мы с Олегом всегда на связи. Пожелал ему забить, когда краснодарцы играли в Петербурге. Я даже был уверен, что он это сделает. Как видите, я не ошибся. После матча мы созвонились. Олег мне прислал фото, где он уставший, но счастливый. Такие крутые вещи мне очень нравятся.

– В матче первого круга «Зенит» – «Арсенал» вы как раз вышли вместо Шатова. Сегодня в составе сине-бело-голубых нет ни Шатова, ни Дзюбы…

– Также нет Мака, Жулиано, Хави Гарсии, Маурисио, Нету, Джорджевича. Много кого нет, для меня это не совсем объяснимо.

– Зато есть целая колония зенитовцев в «Арсенале». Помимо вас это Новосельцев, Джорджевич, Обухов.

– Это скорее простое стечение обстоятельств.