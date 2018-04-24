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  • Дзюба: «Прекрасно понимаю чувства Шатова, который ушел в аренду из «Зенита»

Дзюба: «Прекрасно понимаю чувства Шатова, который ушел в аренду из «Зенита»

24 апреля 2018, 01:47
13

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба поделился мнением о трансфере полузащитника Олега Шатова из «Зенита» в «Краснодар». Игрок выступает за «быков» на правах аренды.

– Прекрасно понимаю чувства Олега Шатова, который ушел из «Зенита» в аренду в «Краснодар». Мы с Олегом всегда на связи. Пожелал ему забить, когда краснодарцы играли в Петербурге. Я даже был уверен, что он это сделает. Как видите, я не ошибся. После матча мы созвонились. Олег мне прислал фото, где он уставший, но счастливый. Такие крутые вещи мне очень нравятся.

– В матче первого круга «Зенит» – «Арсенал» вы как раз вышли вместо Шатова. Сегодня в составе сине-бело-голубых нет ни Шатова, ни Дзюбы…

– Также нет Мака, Жулиано, Хави Гарсии, Маурисио, Нету, Джорджевича. Много кого нет, для меня это не совсем объяснимо.

– Зато есть целая колония зенитовцев в «Арсенале». Помимо вас это Новосельцев, Джорджевич, Обухов.

– Это скорее простое стечение обстоятельств.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Арсенал Дзюба Артем Шатов Олег
Комментарии (13)
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vovan55
1524541901
молодец, мужик, ещё и спартаку бы завалил парочку...
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пряник929
1524542268
Манчини в Зените, как Горбачев при развале СССР
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raritet
1524549719
Два дуралея. Такие никогда не взрослеют.Ничему их не учит жизнь. То клянутся в вечной любви к клубу, а на завтра за копейку предают и при этом , заметьте, усталые но счастливые. А послезавтра , все как всегда ни одного гола за весь сезон. Это все , на что вас хватает. Со всей злостью. через не могу забить своей команде. Вы не Манчини забиваете, Дураки, а сами себе. Этого им никак не понять, как и многим, кто поддерживает этих недалеких, не видящих дальше своего носа , людей. ОНИ ИГРАЮТ НЕ ЗА КОМАНДУ, ОНИ ИГРАЮТ ЗА ДЕНЬГИ.
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prezent2017
1524553173
Свинья свиньей и осталась. Ищет только где нагадить.
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dyema
1524554520
Кто-же не давал тебе за Зенит забивать!!!???
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Холстомер
1524556802
Дзюбиньо прав, что ни говори. Жаль Жулиано, Джорджевича, Шатова. И еще хороши были Мак с Черновым, сейчас в Тосно который... С ними это была команда! Нехрен идти на поводу тренеров.
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Zenmaster
1524556866
Мляха муха -- а кто о наших чувствах подумает !?? Один -- Мудачини , команду развалил ; два других -- поспособствовали недобору очков !!! Как Зениту не хватает хотя бы 2 очка !!! Кому они чего доказали ??? Мне после их " подвига " -- стало очевидно -- что в Зените им теперь некуй делать , пусть там и остаются !!! Настоящий Зенитовец , как бы там ни было , скажет -- " я против своих , играть не буду !!! "
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prezent2017
1524578272
Два хофнюка сачковали на поле, не стесняясь получать миллионные зарплаты. Идите, гуляйте по вторым дивизионам.
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