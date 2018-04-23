Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Ахмату», Павлюченко хочет играть в «Спартаке-2»

РФПЛ. «Спартак» дома проиграл «Ахмату», отставание от «Локомотива» – семь очков.

«Спорт-Экспресс»: «Спартак» вернул чемпионский кубок в РФПЛ.

На время ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге откроют дом ЛГБТ-гордости.

Месси заработал больше всех из игроков в этом сезоне. Моуринью – самый высокооплачиваемый тренер.

Павлюченко хочет играть за «Спартак-2».

ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо.

Жителей Крыма не пустят на финал ЛЧ в Киеве по российским паспортам.

«Реал» сделает ставку на Салаха.