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    РФПЛ. «Спартак» дома проиграл «Ахмату», отставание от «Локомотива» – семь очков

    В заключительном матче 27-го тура РФПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» уступил «Ахмату» – 1:3. Голом и результативной передачей отметился Бернард Бериша.

    Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Митришев, 11; 0:2 – Исмаэл, 23; 0:3 – Бериша, 50; 1:3 – Адриано, 86.

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски (Максимович, 46), Боккетти, Комбаров, Самедов (Тимофеев, 53), Зобнин, Фернандо, Промес (Роша, 68), Луис Адриано, Зе Луиш.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо (Плиев, 69), Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев (Роши, 74), Балай (Мбенгуе, 77).

    Предупреждения: Боккетти, 29; Адриано, 39 – Анхель, 39; Уциев, 64; Плиев, 70.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2018 21:22
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    Комментарии152
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      Рейтинг: +973

      г.Онега 25 апреля 2018, 06:35

      Эх сами все про**ли, нельзя так ,гнались за чемпионство и в концовке сезона сами себе поднасрали ((

      0
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      Рейтинг: +77

      Оренбургский фан 24 апреля 2018, 16:52

      Начинается новый отсчет Спартака без чемпионства!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 24 апреля 2018, 12:47

      Рано почувствовали себя на Олимпе! Это сказалось и на игре с Тосно в Кубке, и с Ахматом. Ещё есть нюансы, но не буду об этом.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 10:43

      началась опять черная полоса... еще и на таком важном отрезке чемпионата. теперь думаю будет успехом если еще второе место сможем занять.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 апреля 2018, 08:10

      С бесхребетностью команды что то надо делать,характера ноль -реально при всей любви к Спартаку противно смотреть на такие игры.

      2
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 24 апреля 2018, 08:08

      Ждем песен от Назарова,сказок про великий Спартак от кафеля, и что ниб от ловчева и бубнова...

      4
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      Рейтинг: +393

      victosha 24 апреля 2018, 07:26

      "Албанская засада для Спартака" - дарю журналюгам бесплатный заголовок.
      Вообще не уверен, что Зенит со Спартаком в тройку попадут. У Краснодара есть игра, и разобиженный на весь свет Смолов выйдет. У ЦСКА есть фарт, традиции финишного победного спурта, и Муса опять выйдет на охоту. А у Зенита со Спартаком - торможение в небесах.

      2
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 24 апреля 2018, 07:09

      Ахмед молодец!

      1
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 24 апреля 2018, 07:00

      Ахматхаджинцев с заслуженной победой..., паровозщиков с заслуженным чемпионерством

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      Рейтинг: +393

      victosha > anjaneri 24 апреля 2018, 07:14

      "Чемпионеры" - это что-то новенькое. Интересное словечко, надо записать.

      2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 24 апреля 2018, 06:34

      У Ахмата это главный матч года, и за год Спартаку Кадыров обычно машины раздает)

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