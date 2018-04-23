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  • РФПЛ. «Спартак» дома проиграл «Ахмату», отставание от «Локомотива» – семь очков

РФПЛ. «Спартак» дома проиграл «Ахмату», отставание от «Локомотива» – семь очков

23 апреля 2018, 21:22
174

В заключительном матче 27-го тура РФПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» уступил «Ахмату» – 1:3. Голом и результативной передачей отметился Бернард Бериша.

Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Митришев, 11; 0:2 – Исмаэл, 23; 0:3 – Бериша, 50; 1:3 – Адриано, 86.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски (Максимович, 46), Боккетти, Комбаров, Самедов (Тимофеев, 53), Зобнин, Фернандо, Промес (Роша, 68), Луис Адриано, Зе Луиш.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо (Плиев, 69), Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев (Роши, 74), Балай (Мбенгуе, 77).

Предупреждения: Боккетти, 29; Адриано, 39 – Анхель, 39; Уциев, 64; Плиев, 70.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (174)
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prezent2017
1524508074
Гы? Хрю-хрю!
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Мультибановый хрякозавр
1524508564
Ещё Карпуша ведёрную вставит 5 мая и можно будет, ненапряжно шевеля батонами, включиться в борьбу за 5-е место
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vladimir-7
1524508860
Прогноз(1:2) почти оправдался, отличная и заслуженная победа Ахмата над Спартаком. Никаких оправданий от Спартака не принимаются. Грозный оправдал все надежды болельщиков России.
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Мультибановый хрякозавр
1524509363
У Терека, как в прошлом году с Ростовом, надо было как минимум двоих удалять, тогда б сдюжили, а так без вариантов. Не надо было экономить на Вилкове
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Правдоруб100
1524509643
Что фанатики спартаковские золота хотели? А хрен вам не по вкусу?!!!
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BAIv
1524509667
спартак самая народная команда. много народа радуется победам спартака, но еще больше его поражениям!
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Татарин за ЦСКА
1524510407
Нашел три причины поражения Спартака: 1.Защита москвичей просто проходной двор.Максимовича как ребетенка во дворе обыграл соперник и воткнул мяч в сетку.Комбаров вообще мало что успевал перед своими воротами.Только Комбаров запомнился тем,что в чужую штрафную дальние и в то же время не нужные забросы делал. 2.Бериша.Что сегодня вытворял со всем Спартаком!!!!Сказка,а не игрок.В концовке матча просто унизил финтом игрока Спартака.Голевую конфетку просто отдал,а гол какой шикарный.Вот если Ахмат сумел закрыть Промеса,то Спартак не смог закрыть Беришу.(надеюсь Гинер обратит внимание на этого талантливого игрока и купит в ЦСКА) 3.Ну и самая главная причина на мой взгляд-это то,что Ахмат после игры с Локомотивом в Москве не улетал в Грозный,тем самым сыкономил силы и вышел на поле не уставшим после перелетов. Спасибо командам за игру,а Ахмату за шикарную и очень нужную ЦСКА победу.
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dimag
1524511154
Это Гинер паленую горилку Карере на днюху послал
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shurik45
1524511556
Три матча к ряду ,ну знаете ли.... Ахмат с заслуженной победой!
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ROSTOV SUPER
1524514987
Спартак опять непредсказуем ! Интересно было бы послушать Вафельникова и Рейнгольда !
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