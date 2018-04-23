РФПЛ. «Спартак» дома проиграл «Ахмату», отставание от «Локомотива» – семь очков

В заключительном матче 27-го тура РФПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» уступил «Ахмату» – 1:3. Голом и результативной передачей отметился Бернард Бериша.

Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Митришев, 11; 0:2 – Исмаэл, 23; 0:3 – Бериша, 50; 1:3 – Адриано, 86.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски (Максимович, 46), Боккетти, Комбаров, Самедов (Тимофеев, 53), Зобнин, Фернандо, Промес (Роша, 68), Луис Адриано, Зе Луиш.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо (Плиев, 69), Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев (Роши, 74), Балай (Мбенгуе, 77).

Предупреждения: Боккетти, 29; Адриано, 39 – Анхель, 39; Уциев, 64; Плиев, 70.

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