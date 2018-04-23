«Реал» сделает ставку на Салаха

Руководство «Реала» готово сделать ставку будущим летом на форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

Такое решение было принято после проигранного чемпионского звания «Барселоне». Президент «королевского клуба» Флорентино Перес готов выделить на трансфер Салаха около 200 миллионов евро.

Напомним, Салах был признан лучшим футболистом года в Англии.