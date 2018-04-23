«Реал» сделает ставку на Салаха

Он не будет в Реале забивать так много голов. В Ливерпуле вся игра идет на него, плюс он играет практически нападающего только открываясь с фланга. В реале вся игра идет на Роналду, и Салах должен будет лишь подносить мячи КриРо с фланга. Поэтому решение за Салахом, быть в роли главной звезды в Ливерпуле, или подносить мячи Кришу
Руководство «Реала» готово сделать ставку будущим летом на форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.
Такое решение было принято после проигранного чемпионского звания «Барселоне». Президент «королевского клуба» Флорентино Перес готов выделить на трансфер Салаха около 200 миллионов евро.
Напомним, Салах был признан лучшим футболистом года в Англии.