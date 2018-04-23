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    «Реал» сделает ставку на Салаха

    Руководство «Реала» готово сделать ставку будущим летом на форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

    Такое решение было принято после проигранного чемпионского звания «Барселоне». Президент «королевского клуба» Флорентино Перес готов выделить на трансфер Салаха около 200 миллионов евро.

    Напомним, Салах был признан лучшим футболистом года в Англии.

    Источник: Don Balon

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    23.04.2018 06:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль 23 апреля 2018, 14:11

      Он не будет в Реале забивать так много голов. В Ливерпуле вся игра идет на него, плюс он играет практически нападающего только открываясь с фланга. В реале вся игра идет на Роналду, и Салах должен будет лишь подносить мячи КриРо с фланга. Поэтому решение за Салахом, быть в роли главной звезды в Ливерпуле, или подносить мячи Кришу

      1
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      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Ливepпуль 23 апреля 2018, 17:22

      верно говоришь, на 100%. Но роналду не вечен. Если ( условно) салах летом перешел бы в реал. ну пускай не в первый гоД, но на второй он бы уже сам рулил. Роналду в 35 тащить уж точно так не будет.

      1
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      Рейтинг: +23

      Livkot 23 апреля 2018, 11:06

      Своих растите, а в другой огород не куй заглядывать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Livkot 23 апреля 2018, 11:41

      )) ох я смотрю ливерпуль то за год какого игрока вырастил!с хрена тогда в рому вы полезли)

      2
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      Рейтинг: +100714

      zigbert 23 апреля 2018, 10:18

      Перес спит и видит его в Реале.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 08:21

      Было бы не плохо,но как они сыграются с КриРО????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 23 апреля 2018, 08:15

      Врядли они с Роналду найдут взаимопонимание...

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 апреля 2018, 08:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сначала нужно сбагрить Роналду.

      -4
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 23 апреля 2018, 07:07

      Куй вам !

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > JellyBean 23 апреля 2018, 08:22

      себе оставь.

      1
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > JellyBean 23 апреля 2018, 11:11

      и пусть КУЙут! охренели совсем!

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