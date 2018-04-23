На время ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге откроют дом ЛГБТ-гордости

Во время проведения чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге будет функционировать дом ЛГБТ-гордости, сообщает Gay Star News. Инициатива его создания принадлежит местным адвокатам.

Дом будет выполнять функции размещения и помощи болельщикам, волонтерам и другим участникам турнира с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Отмечается, что такой же дом действовал в Ванкувере во время зимних Олимпийских игр 2010 года.