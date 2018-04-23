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    На время ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге откроют дом ЛГБТ-гордости

    Во время проведения чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге будет функционировать дом ЛГБТ-гордости, сообщает Gay Star News. Инициатива его создания принадлежит местным адвокатам.

    Дом будет выполнять функции размещения и помощи болельщикам, волонтерам и другим участникам турнира с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

    Отмечается, что такой же дом действовал в Ванкувере во время зимних Олимпийских игр 2010 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2018 14:13
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 апреля 2018, 23:35

      За сегодняшнюю игру с Ахматом неплохо бы пригласить туда Спартак в полном составе, хотя бы на одну ночь...

      0
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      Рейтинг: +100718

      zigbert 23 апреля 2018, 19:04

      Конечно адвокаты люди грамотные ,но с таким подходом рождаемость в стране не повысится.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 18:40

      ну совсем... даже слов подобрать невозможно... @%*#!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 апреля 2018, 18:32

      опять в угоду гейвропе делают..а на адвокатов этих голубых не нашлись что ли нормальные опротестовать..((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1789

      Кисюля 23 апреля 2018, 17:51

      Вы е.анулись?

      13
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 апреля 2018, 17:01

      Пущай открывают!Только на ресепшене поставить ребяток из Псковской Гвардейской дивизии ВДВ.Они и "примут" ,и "объяснят" что ,куда и как и чем действительно нужно гордиться ;)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 23 апреля 2018, 16:36

      Это типа того чтоли ?
      Здравствуйте ! Мы вчера игрались с Джорджем и мой дымоход забился, помогите плиз.
      Нахер эти уроды нужны, у них инвалидность головы. Пусть сидят дома.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 апреля 2018, 16:24

      бардель откроют что ли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > 3a zenit 23 апреля 2018, 17:02

      Хуже.Официальный "петушатник"

      0
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 23 апреля 2018, 15:58

      А самое веселое что минусы за комменты ставят - alp и Freyk, видимо за своих горой стоят, а точнее раком, видимо про слабопопых я в точку написал

      5
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Scuderia Ferrari F1 23 апреля 2018, 18:33

      vladik12 забыл, тоже сладкозадый

      0
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      Рейтинг: +5422

      _Marqella_ 23 апреля 2018, 15:55

      Там же и перепись сладеньких проведут...))

      -1
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