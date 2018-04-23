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  • Жителей Крыма не пустят на финал ЛЧ в Киеве по российским паспортам

Жителей Крыма не пустят на финал ЛЧ в Киеве по российским паспортам

23 апреля 2018, 11:04
25

Жители Крыма не смогут посетить финал Лиги чемпионов в этом году, который пройдет в Киеве 26 мая.

«Жители Крыма не смогут приехать на футбольный праздник с российскими паспортами. Это неправильно, так как люди, которые проживают на полуострове, сами выбрали, документы какой страны они хотят иметь. Некоторые, например, оставили украинские паспорта.

Спорт нельзя смешивать с политикой. Для многих болельщиков посещение такого турнира очень важно. Это нарушение прав человека и всех международных норм.

Украина скатывается в пропасть, и непонятно, через сколько лет мы сможем из нее выбраться», – рассказала член Верховной рады Украины Татьяна Бахтеева.

Источник: Известия
Лига чемпионов
Комментарии (25)
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Федя Кабак
1524471114
Чушь какая то! Хохлы совсем одурели
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upiter622
1524471709
Для всех хохлов-вэлкам в россию на чемпионат мира!
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Parker8
1524472004
И что? У всех адекватных Крымчан есть 2ой паспорт, а тех идиотов которые после референдума портили Украинские документы вообще нельзя пускать в публичные места.
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OfaZavr
1524472680
неудивительно, чего еще от них ожидать то.
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D A N I L
1524473010
Я из Крыма, и я реально не расстроился)) Есть ТВ, интернет, будем смотреть!!!
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Стаz
1524473119
Пусть УЕФА разбирается
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Стаz
1524474030
В 1936 Гитлер на Олимпиаде тож хотел неграм запретить выступать, и не пускать их вообще
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Argon
1524476637
Жителей Украины не пускать в Россию по украинским паспортам.
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Артурка32
1524479230
Во никак не успокоятся.....как обиженные девочки, пакости строят
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3a zenit
1524479487
я думаю жителям Крыма вообще пох на этот матч.
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