Жителей Крыма не пустят на финал ЛЧ в Киеве по российским паспортам

Жители Крыма не смогут посетить финал Лиги чемпионов в этом году, который пройдет в Киеве 26 мая.

«Жители Крыма не смогут приехать на футбольный праздник с российскими паспортами. Это неправильно, так как люди, которые проживают на полуострове, сами выбрали, документы какой страны они хотят иметь. Некоторые, например, оставили украинские паспорта.

Спорт нельзя смешивать с политикой. Для многих болельщиков посещение такого турнира очень важно. Это нарушение прав человека и всех международных норм.

Украина скатывается в пропасть, и непонятно, через сколько лет мы сможем из нее выбраться», – рассказала член Верховной рады Украины Татьяна Бахтеева.