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    Жителей Крыма не пустят на финал ЛЧ в Киеве по российским паспортам

    Жители Крыма не смогут посетить финал Лиги чемпионов в этом году, который пройдет в Киеве 26 мая.

    «Жители Крыма не смогут приехать на футбольный праздник с российскими паспортами. Это неправильно, так как люди, которые проживают на полуострове, сами выбрали, документы какой страны они хотят иметь. Некоторые, например, оставили украинские паспорта.

    Спорт нельзя смешивать с политикой. Для многих болельщиков посещение такого турнира очень важно. Это нарушение прав человека и всех международных норм.

    Украина скатывается в пропасть, и непонятно, через сколько лет мы сможем из нее выбраться», – рассказала член Верховной рады Украины Татьяна Бахтеева.

    Источник: Известия

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    23.04.2018 11:04
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +100718

      zigbert 23 апреля 2018, 17:46

      А много ли желающих ехать на этот финал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Костефан 23 апреля 2018, 16:16

      Да не очень-то и хотелось )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 23 апреля 2018, 14:20

      Крохоборы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2018, 13:32

      да насрать на этот финал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 апреля 2018, 13:31

      я думаю жителям Крыма вообще пох на этот матч.

      -1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 23 апреля 2018, 13:27

      Во никак не успокоятся.....как обиженные девочки, пакости строят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 23 апреля 2018, 12:43

      Жителей Украины не пускать в Россию по украинским паспортам.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Argon 23 апреля 2018, 13:28

      а Донбасс,у них ведь тоже укропаспорта?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > 3a zenit 23 апреля 2018, 14:01

      а Донбасу российские паспорта сделать)))))))))))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 апреля 2018, 12:25

      Да ладно, мне кажется, в Украину не проблема попасть, в том числе из Крыма. Они ж не будут по паспорту на стадион пускать. Или будут?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 23 апреля 2018, 12:00

      В 1936 Гитлер на Олимпиаде тож хотел неграм запретить выступать, и не пускать их вообще

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Стаz 23 апреля 2018, 12:14

      Крымские негры?))))

      2
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 23 апреля 2018, 11:45

      Пусть УЕФА разбирается

      1
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