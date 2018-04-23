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  • Павлюченко: «Не отказался бы от приглашения поиграть в «Спартаке-2»

Павлюченко: «Не отказался бы от приглашения поиграть в «Спартаке-2»

23 апреля 2018, 16:45
16

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в интервью порталу «ПроСпартак» заявил, что не отказался бы от выступления за вторую команду красно-белых, поступи ему такое предложение. При этом 36-летний футболист подчеркнул, что приоритетом для него остается РФПЛ.

– Вы уже завершили карьеру игрока или планируете еще где-то поиграть?

– Трудно сказать. Я официально не объявлял, что закончил. Если честно, хотел бы еще год поиграть на хорошем уровне. Силы еще есть, сезон бы я легко провел. Вопрос в том, где – в какой стране, в каком городе. Предложения есть, но это в основном первый дивизион, а он не очень привлекает.

– То есть хотите еще поиграть на уровне Премьер-лиги?

– На уровне РФПЛ, думаю, не затеряюсь и в свои 36. Глядя на многих футболистов в нашем чемпионате – я не затеряюсь.

– А если, допустим, в «Спартак-2» позовут, не откажетесь?

– Честно – не откажусь. Хотя уже говорил, что первый дивизион – не приоритет, но от «Спартака-2» не откажусь.

– Команда все-таки не чужая…

– Да, а еще важно, что это Москва. Куда-то уезжать из Москвы особого желания нет.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Павлюченко Роман
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Гуус
1524491674
Ромка попробуй в тосно напросится будешь с пашкой е**шить
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Сибирь за Спартак
1524492789
Была такая юмореска Возьмите меня.
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giluxa1963
1524493271
его жена из Москвы не отпустит она что его туда зря тащила -подкаблучник хренов
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Татарин за ЦСКА
1524493570
Бред мне кажется,но чем черт не шутит
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nikodex
1524494135
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Приус
1524494251
Спартак-2 нужна перезагрузка, стал гаванью для пенсионеров.
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OfaZavr
1524499253
ну в Москве мало вариантов для него, если только Динамо ну или если правда в Спартак-2 позовут чтобы был как дядька на поле по типу Зырянова в Зените-2.
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Полная Канистра
1524500602
Спасибо тебе Рома за всё что ты сделал в своей карьере .Сейчас просто сиди смотри футбол и ОТДЫХАЙ только на МАТЧ ТВ СРАНЫЙ НЕ СУЙСЯ
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Старикан
1524501814
Наверное с работой совсем туго... кризис он везде!
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zigbert
1524509368
Ну если не будет других вариантов,почему бы не попробовать Рома.
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