Павлюченко: «Не отказался бы от приглашения поиграть в «Спартаке-2»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в интервью порталу «ПроСпартак» заявил, что не отказался бы от выступления за вторую команду красно-белых, поступи ему такое предложение. При этом 36-летний футболист подчеркнул, что приоритетом для него остается РФПЛ.

– Вы уже завершили карьеру игрока или планируете еще где-то поиграть?

– Трудно сказать. Я официально не объявлял, что закончил. Если честно, хотел бы еще год поиграть на хорошем уровне. Силы еще есть, сезон бы я легко провел. Вопрос в том, где – в какой стране, в каком городе. Предложения есть, но это в основном первый дивизион, а он не очень привлекает.

– То есть хотите еще поиграть на уровне Премьер-лиги?

– На уровне РФПЛ, думаю, не затеряюсь и в свои 36. Глядя на многих футболистов в нашем чемпионате – я не затеряюсь.

– А если, допустим, в «Спартак-2» позовут, не откажетесь?

– Честно – не откажусь. Хотя уже говорил, что первый дивизион – не приоритет, но от «Спартака-2» не откажусь.

– Команда все-таки не чужая…

– Да, а еще важно, что это Москва. Куда-то уезжать из Москвы особого желания нет.