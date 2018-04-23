Павлюченко: «Не отказался бы от приглашения поиграть в «Спартаке-2»

И чем же так всем в Москве медом намазано??
Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в интервью порталу «ПроСпартак» заявил, что не отказался бы от выступления за вторую команду красно-белых, поступи ему такое предложение. При этом 36-летний футболист подчеркнул, что приоритетом для него остается РФПЛ.
– Вы уже завершили карьеру игрока или планируете еще где-то поиграть?
– Трудно сказать. Я официально не объявлял, что закончил. Если честно, хотел бы еще год поиграть на хорошем уровне. Силы еще есть, сезон бы я легко провел. Вопрос в том, где – в какой стране, в каком городе. Предложения есть, но это в основном первый дивизион, а он не очень привлекает.
– То есть хотите еще поиграть на уровне Премьер-лиги?
– На уровне РФПЛ, думаю, не затеряюсь и в свои 36. Глядя на многих футболистов в нашем чемпионате – я не затеряюсь.
– А если, допустим, в «Спартак-2» позовут, не откажетесь?
– Честно – не откажусь. Хотя уже говорил, что первый дивизион – не приоритет, но от «Спартака-2» не откажусь.
– Команда все-таки не чужая…
– Да, а еще важно, что это Москва. Куда-то уезжать из Москвы особого желания нет.