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    Павлюченко: «Не отказался бы от приглашения поиграть в «Спартаке-2»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в интервью порталу «ПроСпартак» заявил, что не отказался бы от выступления за вторую команду красно-белых, поступи ему такое предложение. При этом 36-летний футболист подчеркнул, что приоритетом для него остается РФПЛ.

    – Вы уже завершили карьеру игрока или планируете еще где-то поиграть?

    – Трудно сказать. Я официально не объявлял, что закончил. Если честно, хотел бы еще год поиграть на хорошем уровне. Силы еще есть, сезон бы я легко провел. Вопрос в том, где – в какой стране, в каком городе. Предложения есть, но это в основном первый дивизион, а он не очень привлекает.

    – То есть хотите еще поиграть на уровне Премьер-лиги?

    – На уровне РФПЛ, думаю, не затеряюсь и в свои 36. Глядя на многих футболистов в нашем чемпионате – я не затеряюсь.

    – А если, допустим, в «Спартак-2» позовут, не откажетесь?

    – Честно – не откажусь. Хотя уже говорил, что первый дивизион – не приоритет, но от «Спартака-2» не откажусь.

    – Команда все-таки не чужая…

    – Да, а еще важно, что это Москва. Куда-то уезжать из Москвы особого желания нет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2018 16:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 24 апреля 2018, 20:31

      И чем же так всем в Москве медом намазано??

      0
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      Рейтинг: +100720

      zigbert 23 апреля 2018, 21:49

      Ну если не будет других вариантов,почему бы не попробовать Рома.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 апреля 2018, 19:43

      Наверное с работой совсем туго... кризис он везде!

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 апреля 2018, 19:23

      Спасибо тебе Рома за всё что ты сделал в своей карьере .Сейчас просто сиди смотри футбол и ОТДЫХАЙ только на МАТЧ ТВ СРАНЫЙ НЕ СУЙСЯ

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 19:00

      ну в Москве мало вариантов для него, если только Динамо ну или если правда в Спартак-2 позовут чтобы был как дядька на поле по типу Зырянова в Зените-2.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > СуперПАВ9 24 апреля 2018, 10:40

      ну да, если позовут отчего бы и не попробовать.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 23 апреля 2018, 17:59

      Еще десяток матчей вполне может провести

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 23 апреля 2018, 17:37

      Спартак-2 нужна перезагрузка, стал гаванью для пенсионеров.

      3
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      Рейтинг: +3

      nikodex 23 апреля 2018, 17:35

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      -3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 17:26

      Бред мне кажется,но чем черт не шутит

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > sssrspartak 23 апреля 2018, 18:04

      таки ради Богу))))

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 апреля 2018, 17:21

      его жена из Москвы не отпустит она что его туда зря тащила -подкаблучник хренов

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