ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо

Контрольно-квалификационная комиссия по судейству не оставит без внимания момент с ударом ногой защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста в голову нападающему ЦСКА Витиньо в матче 27 тура РФПЛ, заявил руководитель ККК Николай Левников.

Напомним, армейцы одержали победу со счетом 2:1.

«Контрольно-квалификационная комиссия будет рассматривать эпизод между Гранквистом и Витиньо в матче 27-го тура ЦСКА – «Краснодар». Мы обязательно рассмотрим этот эпизод и оценим его. Мы всегда будем реагировать на ситуации, которые вызывают общественный резонанс. Заседание состоится завтра», – сказал Левников.