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ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо

23 апреля 2018, 12:35
23

Контрольно-квалификационная комиссия по судейству не оставит без внимания момент с ударом ногой защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста в голову нападающему ЦСКА Витиньо в матче 27 тура РФПЛ, заявил руководитель ККК Николай Левников.

Напомним, армейцы одержали победу со счетом 2:1.

«Контрольно-квалификационная комиссия будет рассматривать эпизод между Гранквистом и Витиньо в матче 27-го тура ЦСКА – «Краснодар». Мы обязательно рассмотрим этот эпизод и оценим его. Мы всегда будем реагировать на ситуации, которые вызывают общественный резонанс. Заседание состоится завтра», – сказал Левников.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Гранквист Андреас Витиньо
Комментарии (23)
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Karpathian
1524476461
Ку Клукс Клан?))) Тогда Гранквиста оправдают точно)))
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Чоткий
1524477436
Красава Гранквист, красава Краснодар!!! Жалко, что не сдох этот Витиньо! В говно этих скотов!!!
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momwig_
1524478319
Очевидно же, что это Витиньо со всего маху бьет головой Гранквиста в шипы... ))
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portero
1524478689
на фото жутко смотрится, в движении уже не так страшно.
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Garrincha58
1524479418
Обыкновенное банальное столкновение каких в футболе сотни случаев ничего с этим Витюхой не произошло он же не спецом его как Головин двумя ногами специально ударил Йокича, но до этого никому нет дела, как были двойные стандарты так они и остались. Позор всему судейскому корпусу!!!!
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GoldPlayFIFARus9
1524482066
Думаю КуКлусКлан сделает правильные выводы, выкинет этого чёрного из футбола,а белому даст премию
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Куртуазные манеры
1524495370
Если это не грубая игра, завтра на улицах начну вытворять такое.
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zigbert
1524495777
Пусть ККК вынесет правильное решение.
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Бан
1524504928
Принимать меры надо не против игрока, поезд уже ушел, а против судьи.
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prezent2017
1524508288
А эпизод с липовой карточкой Смолову рассмотреть не хотите-ли?
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