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    ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо

    Контрольно-квалификационная комиссия по судейству не оставит без внимания момент с ударом ногой защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста в голову нападающему ЦСКА Витиньо в матче 27 тура РФПЛ, заявил руководитель ККК Николай Левников.

    Напомним, армейцы одержали победу со счетом 2:1.

    «Контрольно-квалификационная комиссия будет рассматривать эпизод между Гранквистом и Витиньо в матче 27-го тура ЦСКА – «Краснодар». Мы обязательно рассмотрим этот эпизод и оценим его. Мы всегда будем реагировать на ситуации, которые вызывают общественный резонанс. Заседание состоится завтра», – сказал Левников.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.04.2018 12:35
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 апреля 2018, 21:31

      А эпизод с липовой карточкой Смолову рассмотреть не хотите-ли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 23 апреля 2018, 21:31

      пока будут рассматривать Гранквист будет в Швеции играть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 23 апреля 2018, 20:35

      Принимать меры надо не против игрока, поезд уже ушел, а против судьи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100718

      zigbert 23 апреля 2018, 18:02

      Пусть ККК вынесет правильное решение.

      2
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 23 апреля 2018, 17:56

      Если это не грубая игра, завтра на улицах начну вытворять такое.

      3
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 23 апреля 2018, 14:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думаю КуКлусКлан сделает правильные выводы, выкинет этого чёрного из футбола,а белому даст премию

      -7
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      Рейтинг: +60

      andreipenkov > GoldPlayFIFARus9 23 апреля 2018, 14:44

      Вот ты дэбилоид !!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2018, 13:30

      Обыкновенное банальное столкновение каких в футболе сотни случаев ничего с этим Витюхой не произошло он же не спецом его как Головин двумя ногами специально ударил Йокича, но до этого никому нет дела, как были двойные стандарты так они и остались. Позор всему судейскому корпусу!!!!

      2
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > Garrincha58 23 апреля 2018, 17:20

      Точно, двойные стандарты. Ни Йокичу, ни Гранквисту карточки не дали и штрафные не поставили, все мимо глаз судей. Позор.

      0
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      Рейтинг: +67314

      portero 23 апреля 2018, 13:18

      на фото жутко смотрится, в движении уже не так страшно.

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 23 апреля 2018, 13:11

      Очевидно же, что это Витиньо со всего маху бьет головой Гранквиста в шипы... ))

      5
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 23 апреля 2018, 12:57

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      Красава Гранквист, красава Краснодар!!! Жалко, что не сдох этот Витиньо! В говно этих скотов!!!

      -21
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      Рейтинг: -366

      Чоткий > orechyn 23 апреля 2018, 13:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты чо, пёс, попутал??? Кто право давал мне писать и оскорблять??

      -11
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Чоткий 23 апреля 2018, 13:41

      Тебя, уё...ка, оскорбить невозможно, что не напиши - всё правда.

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      Рейтинг: -22

      Cobold > Чоткий 23 апреля 2018, 14:09

      Да, отсосок ты Чоткий...

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      Рейтинг: +60

      andreipenkov > Чоткий 23 апреля 2018, 14:46

      Дебила ты кусок !!!!

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