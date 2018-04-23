«Спорт-Экспресс»: «Спартак» вернул чемпионский кубок в РФПЛ

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» вернул чемпионский кубок в офис РФПЛ. Как гласит «положение о кубке», взамен красно-белым навсегда будет предоставлена уменьшенная копия (4/5 от размера оригинала) с надписью «официальная копия».

Напомним, «Спартак» стал победителем чемпионата России прошлого сезона спустя 16 лет. В нынешнем розыгрыше подопечные Массимо Карреры пока сохраняют шансы на то, чтобы защитить титул.

Отставание красно-белых от лидирующего «Локомотива» за три тура до конца составляет семь очков. В активе спартаковцев на один матч меньше, который они проведут сегодня против «Ахмата».