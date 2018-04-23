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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» вернул чемпионский кубок в РФПЛ

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» вернул чемпионский кубок в офис РФПЛ. Как гласит «положение о кубке», взамен красно-белым навсегда будет предоставлена уменьшенная копия (4/5 от размера оригинала) с надписью «официальная копия».

    Напомним, «Спартак» стал победителем чемпионата России прошлого сезона спустя 16 лет. В нынешнем розыгрыше подопечные Массимо Карреры пока сохраняют шансы на то, чтобы защитить титул.

    Отставание красно-белых от лидирующего «Локомотива» за три тура до конца составляет семь очков. В активе спартаковцев на один матч меньше, который они проведут сегодня против «Ахмата».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2018 13:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 23 апреля 2018, 18:52

      Не беда.Вернём обратно.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 18:36

      зря поторопились, еще ведь не все решено.

      3
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      Рейтинг: +100718

      zigbert 23 апреля 2018, 18:22

      Как говорится:"следуя букве закона".

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      Рейтинг: +440

      Аэратор 23 апреля 2018, 14:55

      зря отдали. локо-сдулся. Спартак-чемпион!

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 23 апреля 2018, 14:25

      Правильно, пора расставаться)тешут ещё себя надеждами

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 23 апреля 2018, 14:19

      зачем отдали? все равно у нас останется...натянем локомотив!

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Obojaemiy 23 апреля 2018, 14:40

      Смотри, как бы натянулку не сломал!!!!

      2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > Obojaemiy 23 апреля 2018, 17:36

      Терек сегодня даст жару, паравозы вничейку 2 игры сгоняли, спам 2 сольет, иначе никак

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 апреля 2018, 14:11

      а кубок кубка и завоевывать не стали, чтобы не отдавать))

      3
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