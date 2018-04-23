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    Гранквист: «До замены Шатова игра складывалась в пользу «Краснодара»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист уверен, что вынужденная замена Олега Шатова в первом тайме матча с ЦСКА сказалась на его результате.

    «До замены Шатова игра складывалась в нашу пользу. Мы контролировали мяч. После выхода Жоаозиньо мы немного потеряли в организации моментов. Во втором тайме мы продолжили создавать моменты, забили первый гол. Потом было два-три момента, когда мы должны были забивать и заканчивать игру.

    Первый гол Мусы был фантастическим. Второй – более удачливым. Мы просто подарили Мусе мяч и он забил. Конечно, мы расстроены, но впереди у нас еще три матча», – считает футболист.

    Матч 27-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар» завершился со счетом 2:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2018 10:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 23 апреля 2018, 16:26

      - я ,кстати, уже говорил о его( Шатова) "хрустальности"...жалко парня!...чем-то он мне напоминает по игре Илью Цымбаларя...Вечная память Илье!, А Олегу - здоровья, и.... переходу в Спартак!). Играйте в футбол!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2018, 13:37

      Гранквист плохой защитник оба гола через центр

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