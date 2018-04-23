Гранквист: «До замены Шатова игра складывалась в пользу «Краснодара»

- я ,кстати, уже говорил о его( Шатова) "хрустальности"...жалко парня!...чем-то он мне напоминает по игре Илью Цымбаларя...Вечная память Илье!, А Олегу - здоровья, и.... переходу в Спартак!). Играйте в футбол!
Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист уверен, что вынужденная замена Олега Шатова в первом тайме матча с ЦСКА сказалась на его результате.
«До замены Шатова игра складывалась в нашу пользу. Мы контролировали мяч. После выхода Жоаозиньо мы немного потеряли в организации моментов. Во втором тайме мы продолжили создавать моменты, забили первый гол. Потом было два-три момента, когда мы должны были забивать и заканчивать игру.
Первый гол Мусы был фантастическим. Второй – более удачливым. Мы просто подарили Мусе мяч и он забил. Конечно, мы расстроены, но впереди у нас еще три матча», – считает футболист.
Матч 27-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар» завершился со счетом 2:1.