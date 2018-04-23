Гранквист: «До замены Шатова игра складывалась в пользу «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист уверен, что вынужденная замена Олега Шатова в первом тайме матча с ЦСКА сказалась на его результате.

«До замены Шатова игра складывалась в нашу пользу. Мы контролировали мяч. После выхода Жоаозиньо мы немного потеряли в организации моментов. Во втором тайме мы продолжили создавать моменты, забили первый гол. Потом было два-три момента, когда мы должны были забивать и заканчивать игру.

Первый гол Мусы был фантастическим. Второй – более удачливым. Мы просто подарили Мусе мяч и он забил. Конечно, мы расстроены, но впереди у нас еще три матча», – считает футболист.

Матч 27-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар» завершился со счетом 2:1.