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  • Гранквист: «До замены Шатова игра складывалась в пользу «Краснодара»

Гранквист: «До замены Шатова игра складывалась в пользу «Краснодара»

23 апреля 2018, 10:05
2

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист уверен, что вынужденная замена Олега Шатова в первом тайме матча с ЦСКА сказалась на его результате.

«До замены Шатова игра складывалась в нашу пользу. Мы контролировали мяч. После выхода Жоаозиньо мы немного потеряли в организации моментов. Во втором тайме мы продолжили создавать моменты, забили первый гол. Потом было два-три момента, когда мы должны были забивать и заканчивать игру.

Первый гол Мусы был фантастическим. Второй – более удачливым. Мы просто подарили Мусе мяч и он забил. Конечно, мы расстроены, но впереди у нас еще три матча», – считает футболист.

Матч 27-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар» завершился со счетом 2:1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Шатов Олег Гранквист Андреас Жоаозиньо Муса Ахмед
Комментарии (2)
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Garrincha58
1524479860
Гранквист плохой защитник оба гола через центр
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кеша_КБ
1524489999
- я ,кстати, уже говорил о его( Шатова) "хрустальности"...жалко парня!...чем-то он мне напоминает по игре Илью Цымбаларя...Вечная память Илье!, А Олегу - здоровья, и.... переходу в Спартак!). Играйте в футбол!
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