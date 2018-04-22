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    Дзюба: «Удаление не совсем объективное. Должны были побеждать «Зенит»

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба поделился впечатлениями от матча 27-го тура РФПЛ против «Зенита». Напомним, что форвард забил в этой встрече гол и сделал одну результативную передачу.

    «Крутая игра. Рады, что отыгрались. Но, честно говоря, думали, что должны победить. Если бы не это удаление – не совсем объективное. Были моменты сделать счет 3:1.

    Все перевернулось, проигрывали 2:3. Но думаю, что ничья – это более закономерный результат», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, что в конце сезона Дзюба, выступающий за «Арсенал» на правах аренды, вернется в «Зенит».

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2018 23:24
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 23 апреля 2018, 13:58

      Плохо сделал

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 апреля 2018, 12:22

      Думаю , что Дзюбе некуй делать в Зените -- по сходной цене отдать !!! Заболотного лучше натаскаем -- он ещё себя покажет !!! За бесплатно против своих и ещё насрал под ЛЧ -- КОМУ ОН , ЧТО ДОКАЗАЛ ??? Вот если бы сказал -- ПРОТИВ СВОИХ ИГРАТЬ НЕ БУДУ ! -- ТОГДА ДА , а так оторванный ломоть , не хочу видеть его в Зените !!!

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > 23 апреля 2018, 13:04

      Если бы заплатил , это одно -- а так как платить будут другие -- это полное говно !!!

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Zenmaster 23 апреля 2018, 15:50

      Дзюба.... кхм, он никогда не был и не будет своим не путай.

      Заболотного не спроста кличут болотный...
      Его максимальный уровень Тосно и ФНЛ.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 23 апреля 2018, 10:49

      Больше всего бесит тот факт ,что играя за Зенит он так не бегал и не боролся,а значит просто не хотел,а в таком случае зачем он нам нужен!?пусть в Арсенале остаётся,всем от этого будет хорошо и сборной, и клубам, и думаю даже ему.А Шатова вернуть и точка,очень сильно не хватает его передач, как в лучшие времена!!!

      2
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      Рейтинг: +52

      Локо1985 > Lenin26 23 апреля 2018, 13:20

      Что Шатов, что Дзюба показывали плохой результат после травм, а далее дела Манчини.

      1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 23 апреля 2018, 10:37

      Не объективное удаление? Ты ничего не перепутал?
      На стадионе зенита знают как у него фамилия. Он в очередной раз ее подтвердил.

      1
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      Рейтинг: +448

      Paladius 23 апреля 2018, 10:30

      C точки зрения профессионализма Дзюбе 5 балов! Но я думаю, если бы он так играл за Зенит, как против него, вряд ли бы кто-то позволил его отдать в аренду. Да и с точки зрения дальновидности, очень глупо с его стороны. Плачини он ничего не докажет, по причине, что ему наплевать на Зенит и его игроков. Через месяц Артемка вернется в Зенит, скорее всего в нем и останется, пока новый тренер будет присматриваться к игрокам. А благодаря такому рвению Дзюбы против своего же клуба и незаработанных Зенитом двух очков и клуб и сам Дзюба может оказаться без Лиги Чемпионов. Получается Дзюба сам себя наказал, недальновидный! P/s Хотя объективно Зенит на победу конечно же не наиграл! Унылый футбол продолжается!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 апреля 2018, 09:33


      Билет на футбол -200 рублей.Выйти на поле - 120 тысяч евро.Отнять очки у бывшего клуба - бесценно.Для всего остального существует кошелёкБыстрова.

      0
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      Рейтинг: +100714

      zigbert 23 апреля 2018, 09:32

      И как после всего этого он будет возвращаться в Зенит?

      6
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 23 апреля 2018, 09:25

      Перья распушил, и ходит как индюк. Зениту он забил. Меньше слов больше дел

      4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 апреля 2018, 09:19

      Обиженный блеать, Питер тебя не ждёт!

      5
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 апреля 2018, 08:48

      В одном Артеме было желания больше, чем во всем Зените (кроме Кузяева наверное)

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