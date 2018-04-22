Дзюба: «Удаление не совсем объективное. Должны были побеждать «Зенит»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба поделился впечатлениями от матча 27-го тура РФПЛ против «Зенита». Напомним, что форвард забил в этой встрече гол и сделал одну результативную передачу.

«Крутая игра. Рады, что отыгрались. Но, честно говоря, думали, что должны победить. Если бы не это удаление – не совсем объективное. Были моменты сделать счет 3:1.

Все перевернулось, проигрывали 2:3. Но думаю, что ничья – это более закономерный результат», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в конце сезона Дзюба, выступающий за «Арсенал» на правах аренды, вернется в «Зенит».