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  • Дзюба: «Удаление не совсем объективное. Должны были побеждать «Зенит»

Дзюба: «Удаление не совсем объективное. Должны были побеждать «Зенит»

22 апреля 2018, 23:24
24

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба поделился впечатлениями от матча 27-го тура РФПЛ против «Зенита». Напомним, что форвард забил в этой встрече гол и сделал одну результативную передачу.

«Крутая игра. Рады, что отыгрались. Но, честно говоря, думали, что должны победить. Если бы не это удаление – не совсем объективное. Были моменты сделать счет 3:1.

Все перевернулось, проигрывали 2:3. Но думаю, что ничья – это более закономерный результат», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в конце сезона Дзюба, выступающий за «Арсенал» на правах аренды, вернется в «Зенит».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем
Комментарии (24)
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Lenin26
1524428952
Этого товарища ещё в первом тайме удалить надо было,благо судья попался жалостливый.
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Chaborz.1990
1524431267
Удаление заслужил
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Павел Амурский
1524433368
Какую пургу несет Дзюба, как всегда.
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Bivaliy67
1524440291
Единственное, в чём соглашусь, что результат действительно справедливый. Это ещё, благодаря голам Кузяева, что называется "отскочили".
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порт
1524461247
Каким был дятлом, таким и остался.
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С-Пб on-line
1524464363
Обиженный блеать, Питер тебя не ждёт!
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Stavropolets
1524464750
Перья распушил, и ходит как индюк. Зениту он забил. Меньше слов больше дел
Ответить
zigbert
1524465132
И как после всего этого он будет возвращаться в Зенит?
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Мары
1524465201
Билет на футбол -200 рублей.Выйти на поле - 120 тысяч евро.Отнять очки у бывшего клуба - бесценно.Для всего остального существует кошелёкБыстрова.
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lysenkoff
1524469072
Не объективное удаление? Ты ничего не перепутал? На стадионе зенита знают как у него фамилия. Он в очередной раз ее подтвердил.
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