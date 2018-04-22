Уткин – об участии Дзюбы в матче с «Арсеналом»: «Крохобор играет в долг»

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал участие нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита».
«Крохобор играет в долг», – написал Уткин в твиттере.
Дзюба принадлежит «Зениту» и играет в Туле на правах аренды. За участие форварда в игре «Арсенал» должен заплатить петербуржцам 10 миллионов рублей.
Игрок вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу.
За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».
Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил
Источник: Twitter