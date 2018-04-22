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    Уткин – об участии Дзюбы в матче с «Арсеналом»: «Крохобор играет в долг»

    Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал участие нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита».

    «Крохобор играет в долг», – написал Уткин в твиттере.

    Дзюба принадлежит «Зениту» и играет в Туле на правах аренды. За участие форварда в игре «Арсенал» должен заплатить петербуржцам 10 миллионов рублей.

    Игрок вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу.

    За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил

    Источник: Twitter

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    22.04.2018 14:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +411

      aam 22 апреля 2018, 16:11

      Вася пупкин опять что ляпнул не в попад.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 22 апреля 2018, 16:09

      ДОЛГ ОТДАЛ!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6917

      sochi-2013 > anatolich72 22 апреля 2018, 16:33

      С процентами!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 22 апреля 2018, 16:04

      Ну и что? Сыграл и как сыграл. А Уткин со своей завистью и соплями совсем спивается и ничего вразумительного уже не может сказать. Одна блевотина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Aviator 22 апреля 2018, 16:01

      Жиробас ***т матрас!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 апреля 2018, 15:04

      Вася зависть смертный грех он не виноват что тебя нагнали отовсюда

      2
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > giluxa1963 22 апреля 2018, 16:20

      Может всё же - был изгнан отовсюду?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 22 апреля 2018, 15:03

      А кто такой Уткин?

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Нас Много 22 апреля 2018, 15:07

      Толстый пакостник в эпоху Артема Дзюбы...... В конце семидесятых был анекдот: Кто такой Леонид Ильич Брежнев? Мелкий политический деятель в эпоху Аллы Пугачевой.... Кто жил в семидесятые - поймет....

      0
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      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Нас Много 22 апреля 2018, 15:57

      Вася при футболе вроде Жириновского в госдуме. Тот мужик умный, головастый. Он же и первый провокатор, он же и коверный клоун. Негодяй - одним словом.

      3
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      Рейтинг: +295

      akku > пряник929 22 апреля 2018, 21:30

      Насчет семидесятых ты не прав, если партия скажет и Кобзон и Пугачева,споют испляшут в любом уголке СССР, у нас в райцентре пели. Насчет д..ы и его игры в долг, сказано нормально, просто каждый понял по своему.

      -1
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