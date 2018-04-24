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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Материалы

Арсенал - Зенит

22.04.2018, Воскресенье, 14:00 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Матч ТВ, Наш футбол Россия. Премьер-лига, 27 тур Арсенал - Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
13 тур
15 октября, воскресенье 19:00 Зенит 0:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 19:30 Зенит 2:0 Арсенал
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:5 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
26 апреля, воскресенье 18:30 Зенит 1:0 Арсенал
1 тур
2 августа, суббота 19:00 Арсенал 0:4 Зенит
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
29 октября, среда 19:00 Зенит 2:3 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +87

    Кобальт 22 апреля 2018, 22:37

    Зенит,тебе одно пожелание- обновиться.Всех зажратых миллионеров -на улицу.С молодым составом работать...

    0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 22 апреля 2018, 22:26

    ну и почему Дзюба за Зенит так не играл?

    1
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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский 22 апреля 2018, 18:01

    Да уж. Позор. манчини на выход вместе с аргентосами.

    1
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    Рейтинг: +6871

    Антибиотик 22 апреля 2018, 16:45

    Шанс для Краснодара!

    0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 22 апреля 2018, 16:13

    игра очень боевитая, спасибо обеим командам, молодцы!!! всегда бы так играли!!! Зенит упустил победу, спасибо Дзюбе большое.

    3
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    Рейтинг: +145

    бесёнок 22 апреля 2018, 15:51

    все таки Божевич монстр

    4
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    Рейтинг: +1586

    srg38 22 апреля 2018, 15:48

    Дзюбиньооооо

    3
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    Рейтинг: +452

    Мультибановый хрякозавр 22 апреля 2018, 15:46

    Деревянный всё-таки свою ковырялку заковырял

    9
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    Рейтинг: +257

    Swamp_07 22 апреля 2018, 15:44

    И что делает в Зените и сборной Заболотный?

    8
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    Рейтинг: +452

    Мультибановый хрякозавр > Swamp_07 22 апреля 2018, 15:46

    Да. Мертвяк !

    7
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    Рейтинг: +374

    ninja1945 22 апреля 2018, 15:41

    Извиняюсь за выражение ДОВЫ е бы вали сь

    -1
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    Рейтинг: +2711

    Masteralex > ninja1945 22 апреля 2018, 15:54

    это называется в очередной раз обосрались

    -1
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