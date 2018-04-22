Дзюба отдал голевую передачу в матче с «Зенитом» и отпраздновал гол Горбатенко

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба вышел в стартовом составе команды на матч 27-го тура РФПЛ против «Зенита».

На третьей минуте форвард отдал голевую передачу на Игоря Горбатенко и отпраздновал гол с командой.

За туляков Дзюба выступает на правах аренды и принадлежит петербуржцам. За участие в матче «Арсенал» должен заплатить «Зениту» 10 миллионов рублей.

twit text — Mike Goncharov (@gribo4ki) 22 апреля 2018 г.

Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил