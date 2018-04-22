Дзюба отдал голевую передачу в матче с «Зенитом» и отпраздновал гол Горбатенко

Две голевые передачи Дзюбы и счет 2:1 в пользу Арсенала Т.
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба вышел в стартовом составе команды на матч 27-го тура РФПЛ против «Зенита».
На третьей минуте форвард отдал голевую передачу на Игоря Горбатенко и отпраздновал гол с командой.
За туляков Дзюба выступает на правах аренды и принадлежит петербуржцам. За участие в матче «Арсенал» должен заплатить «Зениту» 10 миллионов рублей.
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— Mike Goncharov (@gribo4ki) 22 апреля 2018 г.
Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил