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    Дзюба отдал голевую передачу в матче с «Зенитом» и отпраздновал гол Горбатенко

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба вышел в стартовом составе команды на матч 27-го тура РФПЛ против «Зенита».

    На третьей минуте форвард отдал голевую передачу на Игоря Горбатенко и отпраздновал гол с командой.

    За туляков Дзюба выступает на правах аренды и принадлежит петербуржцам. За участие в матче «Арсенал» должен заплатить «Зениту» 10 миллионов рублей.

    Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 14:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 апреля 2018, 15:05

      Две голевые передачи Дзюбы и счет 2:1 в пользу Арсенала Т.

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      Рейтинг: +3795

      serppion > vladimir-7 22 апреля 2018, 15:19

      Три голевые передачи Дзюбы! Этот разеба прикрывал ближнюю штангу, когда с углового забил Паредес. Гол чисто от Артемки.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > serppion 22 апреля 2018, 18:28

      Дзюба, просто молодец, две голевые передачи и сам гол забил.

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