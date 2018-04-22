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    Дзюба – в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Зенитом», у гостей сыграет Скроботов

    Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Зенита» на матч 27-го тура РФПЛ.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва.

    «Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Скроботов, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Полоз, Дриусси.

    Встреча пройдет в Туле и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил

    Источник: РПЛ

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    22.04.2018 12:47
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 апреля 2018, 14:08

      Гробатенко,Набоа,Ташаев,Бикфалви - крутые голы забиваются в нашем чемпионате!

      1
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      Рейтинг: +71

      Sosna69 22 апреля 2018, 13:45

      Ну теперь точно выплеснит обиду в виде гола.

      0
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 22 апреля 2018, 13:43

      Если Дзюба не поленится хоть раз прибежать на помощь своим защитникам, то будет автогол

      0
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      Рейтинг: +100

      9зверь9 22 апреля 2018, 13:30

      Давай, Дзюбиньо, за всю хурму!

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 апреля 2018, 13:23

      зачем он школоту поставил в защиту,он же середина играет?

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > ZenitGunner 22 апреля 2018, 13:27

      а не пз?

      0
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      Рейтинг: +512

      gari69 22 апреля 2018, 13:22

      Дзюба против вcех......

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 22 апреля 2018, 13:12

      а ведь хочется чтобы он забил победный гол...

      1
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 22 апреля 2018, 13:11

      Собрал все таки мелочь из карманов. Ну удачи че

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 22 апреля 2018, 13:03

      Не в обиду болельщикам Зенита, да и Дзюбу я недолюбливаю, но почему-то очень хочется, что бы он сегодня забил гол, передав привет Манчини

      6
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      Рейтинг: +665

      Snerg > mdu86 26 апреля 2018, 15:14

      для тебя дружок все закончиться печально)

      -1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Snerg 26 апреля 2018, 16:10

      Ты что больной?! За что ты мне минусы ставишь?

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      Рейтинг: +665

      Snerg > mdu86 26 апреля 2018, 16:12

      это ты больной! создал мульта и минусуешь! за свои действия надо отвечать!

      -1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Snerg 26 апреля 2018, 16:18

      Это не нормально, что ты бросаешься на всех на этом сайте, словно собака на прохожих. Тебя с людьми вообще общаться не учили?! Похоже тебе нужно обратиться к качественному специалисту...

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      Рейтинг: +665

      Snerg > mdu86 26 апреля 2018, 16:43

      я бросаюсь? ты вообще откуда свалился , мои комменты прочитай!!! а к специалисту наверное все таки надо не а телу с ником муду дони86)) , мне кажется что с головой не в порядке когда такой ник придумывают)))

      -1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > mdu86 26 апреля 2018, 16:44

      при мне пишешь и сам минусуешь забавный ты,32года а ума ноль!

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      Рейтинг: +665

      Snerg > mdu86 26 апреля 2018, 17:11

      давай больше минусов , что так мало? реально ты больной человек)))

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      Рейтинг: +691

      retiremen 22 апреля 2018, 12:57

      И все таки он смог. Интрига кончилась.
      А на каком бесплатном канале можно будет посмотреть этот матч? Случайно не на том, где крутят чемпионат Англии и всякие вкусные матчи? Значит ли это, что англичане берут за трансляции дешевле чем наши?

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      Рейтинг: +3957

      Kollljan > retiremen 22 апреля 2018, 13:02

      У тебя комп в руках. Любой канал смотри бесплатно.

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