Дзюба – в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Зенитом», у гостей сыграет Скроботов

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Зенита» на матч 27-го тура РФПЛ.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Скроботов, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Полоз, Дриусси.

Встреча пройдет в Туле и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил