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  • Дзюба – в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Зенитом», у гостей сыграет Скроботов

Дзюба – в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Зенитом», у гостей сыграет Скроботов

22 апреля 2018, 12:47
19

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Зенита» на матч 27-го тура РФПЛ.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Скроботов, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Полоз, Дриусси.

Встреча пройдет в Туле и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит
Комментарии (19)
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retiremen
1524391056
И все таки он смог. Интрига кончилась. А на каком бесплатном канале можно будет посмотреть этот матч? Случайно не на том, где крутят чемпионат Англии и всякие вкусные матчи? Значит ли это, что англичане берут за трансляции дешевле чем наши?
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mdu86
1524391430
Не в обиду болельщикам Зенита, да и Дзюбу я недолюбливаю, но почему-то очень хочется, что бы он сегодня забил гол, передав привет Манчини
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Dimka_Foxy
1524391860
Собрал все таки мелочь из карманов. Ну удачи че
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vovan55
1524391967
а ведь хочется чтобы он забил победный гол...
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gari69
1524392564
Дзюба против вcех......
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3a zenit
1524392618
зачем он школоту поставил в защиту,он же середина играет?
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9зверь9
1524393000
Давай, Дзюбиньо, за всю хурму!
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Мультибановый хрякозавр
1524393790
Если Дзюба не поленится хоть раз прибежать на помощь своим защитникам, то будет автогол
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Sosna69
1524393949
Ну теперь точно выплеснит обиду в виде гола.
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Gullit 76
1524395305
Гробатенко,Набоа,Ташаев,Бикфалви - крутые голы забиваются в нашем чемпионате!
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