Балотелли попрощался с болельщиками «Ниццы»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли подтвердил, что покинет клуб по завершении сезона.

Итальянец не будет продлевать истекающий в июне контракт.

На странице в инстаграме футболист опубликовал видео с нарезкой своих голов за «орлят», подписав его словами: «Это были удивительные два года, спасибо каждому. Еще пять игр».

Напомним, Балотелли перешел в «Ниццу» из «Ливерпуля» в августе 2016 года. На данный момент он провел за французскую команду 61 матч, забил 39 голов и сделал две результативные передачи.