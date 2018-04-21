Балотелли попрощался с болельщиками «Ниццы»

раз слухи были возможно вернется в Италию.
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли подтвердил, что покинет клуб по завершении сезона.
Итальянец не будет продлевать истекающий в июне контракт.
На странице в инстаграме футболист опубликовал видео с нарезкой своих голов за «орлят», подписав его словами: «Это были удивительные два года, спасибо каждому. Еще пять игр».
Напомним, Балотелли перешел в «Ниццу» из «Ливерпуля» в августе 2016 года. На данный момент он провел за французскую команду 61 матч, забил 39 голов и сделал две результативные передачи.
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