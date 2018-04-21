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    Балотелли попрощался с болельщиками «Ниццы»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли подтвердил, что покинет клуб по завершении сезона.

    Итальянец не будет продлевать истекающий в июне контракт.

    На странице в инстаграме футболист опубликовал видео с нарезкой своих голов за «орлят», подписав его словами: «Это были удивительные два года, спасибо каждому. Еще пять игр».

    Напомним, Балотелли перешел в «Ниццу» из «Ливерпуля» в августе 2016 года. На данный момент он провел за французскую команду 61 матч, забил 39 голов и сделал две результативные передачи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    21.04.2018 13:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 апреля 2018, 18:22

      раз слухи были возможно вернется в Италию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 21 апреля 2018, 16:50

      в китай рановато вроде еще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 16:46

      В игре с Локомотивом смотрелся не плохо и хотя Ницца проиграла, Балотелли выделялся.

      2
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 21 апреля 2018, 14:26

      легенда

      -2
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