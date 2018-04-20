Гендиректор «Арсенала»: «Божович хочет, чтобы Дзюба сыграл с «Зенитом». Артем предлагал оплатить часть суммы»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о ситуации с возможным учатисем форварда Артема Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита».

– Вопрос по участию Артема Дзюбы в предстоящем матче против «Зенита» уже решен?

– Решение будет принято в субботу до предыгровой тренировки, – приводит слова Балашова наш корреспондент Сергей Погребняк.

– Эта ситуация обсуждалась с Миодрагом Божовичем?

– Божович хочет, чтобы Артем сыграл в матче. Но не все зависит от нас.

– Сколько готов заплатить Артем?

– Он предлагал оплатить часть суммы. В данный момент переговоры продолжатся.

– Другие арендованные у питерского клуба игроки смогут принять участие в матче?

– У Ивана Новосельцева и Луки Джорджевича также есть пункты о компенсации в случае выхода на поле. Вопрос по их участию пока не решен.

– «Арсенал» собирается их выкупать?

– В клубе пока об этом не задумываются. Мы с удовольствием выкупили бы кого-либо из арендованных игроков, но наши финансовые возможности вряд ли позволят это сделать. Для нас сейчас важно удачно выступить в оставшихся играх чемпионата. А потом уже будем думать, как усилить состав.

Дзюба: «Делаю все для того, чтобы сыграть с «Зенитом»