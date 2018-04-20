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  • Гендиректор «Арсенала»: «Божович хочет, чтобы Дзюба сыграл с «Зенитом». Артем предлагал оплатить часть суммы»

Гендиректор «Арсенала»: «Божович хочет, чтобы Дзюба сыграл с «Зенитом». Артем предлагал оплатить часть суммы»

20 апреля 2018, 22:18
15

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о ситуации с возможным учатисем форварда Артема Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита».

– Вопрос по участию Артема Дзюбы в предстоящем матче против «Зенита» уже решен?

– Решение будет принято в субботу до предыгровой тренировки, – приводит слова Балашова наш корреспондент Сергей Погребняк.

– Эта ситуация обсуждалась с Миодрагом Божовичем?

– Божович хочет, чтобы Артем сыграл в матче. Но не все зависит от нас.

– Сколько готов заплатить Артем?

– Он предлагал оплатить часть суммы. В данный момент переговоры продолжатся.

– Другие арендованные у питерского клуба игроки смогут принять участие в матче?

– У Ивана Новосельцева и Луки Джорджевича также есть пункты о компенсации в случае выхода на поле. Вопрос по их участию пока не решен.

– «Арсенал» собирается их выкупать?

– В клубе пока об этом не задумываются. Мы с удовольствием выкупили бы кого-либо из арендованных игроков, но наши финансовые возможности вряд ли позволят это сделать. Для нас сейчас важно удачно выступить в оставшихся играх чемпионата. А потом уже будем думать, как усилить состав.

Дзюба: «Делаю все для того, чтобы сыграть с «Зенитом»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (15)
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Kulima
1524252644
Что значит часть суммы? Артемка же орал, что оплатит всё полностью
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Gullit 76
1524253653
ЛЕ ушла игра для Арсенала потеряла смысл,никто не выйдет - разве что Артёмка для пиара раскошелится.
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mialkov
1524254017
Согласен с SapogSpb, что тратить солидные деньги за один матч, в котором все равно будет проигрыш - глупо, но... Дзюба два месяца орал что заплатит, лишь бы выйти на поле, а теперь - "в кусты"... Не по-мужски это, отвечать за слова надо. Вот и посмотрим, чего "стоит" Дзюба.
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deinego77@yandex.ru
1524255295
Так распиарили этого дурака !!! И чё с ним с делать Чурчесу!!!!!!
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Zeff
1524265925
Зенит и так выиграет. Что с Дзюбой, что без оного. Потратьте деньги на дело благое. А то мусорите зарплатами незаслуженными, буратины вы хреновы.
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алдан2014
1524281426
В любом случае это потеря денег,Арсеналу уже ничего не надо в чемпе.А нужно ли клубу ,что бы Дзюба играл?
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пряник929
1524284450
Отдайте его на эту игру в Зенит и возьмите с них 10 миллионов, да еще и надерите питерцам задницу... вот это будет по футбольному
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MDAR
1524290228
А Дзюба зажал бабло. Что и требовалось доказать самому себе. Так у него вся жизнь, что зависит от него и то не делает. А потом жалуется, что все его гнобят. Таких и надо гнобить, потому, что у человека нет души, духа.
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77SAM
1524290833
Пусть и болельщикам платит-посещаемость будет 100%,.likely to.
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zigbert
1524306041
Видимо проблемы с выходом Дюбы на матч с Зенитом все таки есть.
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