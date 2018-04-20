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    Гендиректор «Арсенала»: «Божович хочет, чтобы Дзюба сыграл с «Зенитом». Артем предлагал оплатить часть суммы»

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о ситуации с возможным учатисем форварда Артема Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита».

    – Вопрос по участию Артема Дзюбы в предстоящем матче против «Зенита» уже решен?

    – Решение будет принято в субботу до предыгровой тренировки, – приводит слова Балашова наш корреспондент Сергей Погребняк.

    – Эта ситуация обсуждалась с Миодрагом Божовичем?

    – Божович хочет, чтобы Артем сыграл в матче. Но не все зависит от нас.

    – Сколько готов заплатить Артем?

    – Он предлагал оплатить часть суммы. В данный момент переговоры продолжатся.

    – Другие арендованные у питерского клуба игроки смогут принять участие в матче?

    – У Ивана Новосельцева и Луки Джорджевича также есть пункты о компенсации в случае выхода на поле. Вопрос по их участию пока не решен.

    – «Арсенал» собирается их выкупать?

    – В клубе пока об этом не задумываются. Мы с удовольствием выкупили бы кого-либо из арендованных игроков, но наши финансовые возможности вряд ли позволят это сделать. Для нас сейчас важно удачно выступить в оставшихся играх чемпионата. А потом уже будем думать, как усилить состав.

    Дзюба: «Делаю все для того, чтобы сыграть с «Зенитом»

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.04.2018 22:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 13:20

      Видимо проблемы с выходом Дюбы на матч с Зенитом все таки есть.

      1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 21 апреля 2018, 09:07

      Пусть и болельщикам платит-посещаемость будет 100%,.likely to.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 21 апреля 2018, 08:57

      А Дзюба зажал бабло. Что и требовалось доказать самому себе. Так у него вся жизнь, что зависит от него и то не делает. А потом жалуется, что все его гнобят. Таких и надо гнобить, потому, что у человека нет души, духа.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 апреля 2018, 07:20

      Отдайте его на эту игру в Зенит и возьмите с них 10 миллионов, да еще и надерите питерцам задницу... вот это будет по футбольному

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4875

      алдан2014 21 апреля 2018, 06:30

      В любом случае это потеря денег,Арсеналу уже ничего не надо в чемпе.А нужно ли клубу ,что бы Дзюба играл?

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 апреля 2018, 02:12

      Зенит и так выиграет. Что с Дзюбой, что без оного. Потратьте деньги на дело благое. А то мусорите зарплатами незаслуженными, буратины вы хреновы.

      2
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 20 апреля 2018, 23:14

      Так распиарили этого дурака !!! И чё с ним с делать Чурчесу!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > minaev23 21 апреля 2018, 01:58

      Валить ему надо. Команды нет, игры тоже. Беги Чурчес, беги!

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 апреля 2018, 22:53

      Согласен с SapogSpb, что тратить солидные деньги за один матч, в котором все равно будет проигрыш - глупо, но... Дзюба два месяца орал что заплатит, лишь бы выйти на поле, а теперь - "в кусты"... Не по-мужски это, отвечать за слова надо. Вот и посмотрим, чего "стоит" Дзюба.

      8
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      Рейтинг: +5904

      mialkov > SapogSpb 20 апреля 2018, 23:13

      Так я об этом же и говорю, не по-мужски это - кричать на всю страну, что "накажу" Зенит, а потом "вдруг" вспомнить о затратах.

      3
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > mialkov 20 апреля 2018, 23:17

      Дзюба это не состоятельное существо которое принадлежит Газпрому

      3
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > gosproektikabinet 21 апреля 2018, 04:19

      Вот поэтому Дзюба и дает обратную, чтобы Зенит попал в лч и при новом тренере он получил шанс там сыграть!

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 апреля 2018, 22:47

      ЛЕ ушла игра для Арсенала потеряла смысл,никто не выйдет - разве что Артёмка для пиара раскошелится.

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Gullit 76 20 апреля 2018, 23:09

      дорогой пиар выйдет

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      Рейтинг: +1778

      Kulima 20 апреля 2018, 22:30

      Что значит часть суммы? Артемка же орал, что оплатит всё полностью

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