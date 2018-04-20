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    Дзюба: «Делаю все для того, чтобы сыграть с «Зенитом»

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба заявил, что прилагает все усилия для участия в поединке 27 тура РФПЛ с «Зенитом». Футболист, принадлежащий петербургскому клубу, выступает за туляков на правах аренды. По ее условиям, форварду придется заплатить 10 миллионов рублей за право сыграть против сине-бело-голубых.

    «Сыграю ли я с «Зенитом»? Скоро все увидите. Я все для этого делаю», – сказал Дзюба.

    Дзюба перешел в «Арсенал» в зимнее трансферное окно. За «оружейников» он провел шесть встреч, отметившись четырьмя голами.

    Источник: Sport24

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    20.04.2018 13:35
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 11:59

      Видимо обида на Зенит глубоко застряла в его голове.

      1
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 21 апреля 2018, 01:26

      Артём должен делать все, чтобы играть за Зенит и вернуть себе место в команде! Он всё еще принадлежит Питеру и не должен об этом забывать.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 20 апреля 2018, 20:02

      На мой взгляд многие до сих пор ничего не поняли в истории с Шатовыми и Дзюбами. Все представляют их чуть ли не святыми мучениками пострадавшими не знаю за что. Хотя здесь все очень просто. Когда нужно было показать себя . А это было, напоминаю, самые ответственные матчи, в которых Зенит не набрал ни очка и в этом косвенно и часть их вины.Они не смогли или не хотели сильно напрягаться . Но выглядели так как будто никогда не играли в Зените. И это скорее всего больше выглядело саботажем. И Потому синьор еще немного потерпев их , решил выдворить из команды.( Просто так никакой тренер, будь он самый что ни есть дурной, не станет избавляться от нужных ему игроков). И все кто пишет всякие глупости, наверняка , просто никогда профессионально не занимались футболом.

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet > altair2004 20 апреля 2018, 22:35

      В том вся суть. Тренеров практически нет . Можно по пальцам перечесть. В последние годы такие менеджеры как Боаш, Манчинни. Это и сразу было понятно . Если человек сразу набирает массу молодых аргентинцев. Кто-то за его спиной тащит в клуб русских паспортистов . А кто будет ставить спектакль?Водить по полю за ручку. Бердыев? Это и понятно почему казалось бы самое очевидное решение пригласить Бердыева не проходит. Он не даст руководить в своей теме и мутить воду.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 18:24

      ну заинтриговал, ждем развязки)))

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 20 апреля 2018, 18:03

      А если зенит предложит Дзюбе 10 лямов, чтоб он не выходил?
      Устоит ли Артёмка перед соблазном?

      1
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > maygli 20 апреля 2018, 18:08

      Это уже какое-то извращённое живодёрство

      5
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Мультибановый хрякозавр 20 апреля 2018, 18:35

      :-))) то есть ему и ляма за глаза хватит?

      0
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > maygli 20 апреля 2018, 19:14

      Ну вообще, зачем же скотинку так мучать ?

      3
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 20 апреля 2018, 17:28

      Шатов не трепался, а захотел и сыграл. А Дзюба кажется ляпнул не подумав, а теперь не может решить, как быть.

      3
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 20 апреля 2018, 17:24

      Бедолаге придётся даже свинью-копилку разбить

      4
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 20 апреля 2018, 17:09

      Не защищаю,Артёму,но по отношению к Зениту,почему он Иуда?? Тренер,списал его на лавку..,а "игрочишка" захотел играть. В чем не прав,он??? Да и забил,за туляков,больше чем за Зенит,в этом сезоне

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      Рейтинг: +512

      gari69 20 апреля 2018, 16:35

      Наличку собирает что ли?

      0
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > gari69 20 апреля 2018, 17:18

      Ага. В раздевалке ! Даже Божович стал замечать, что мелочь с карманов куда-то исчезает

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 апреля 2018, 15:46

      А какие могут быть препятствия заплати бабки и все, а потом больше не возвращайся Иуда!

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