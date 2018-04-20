Дзюба: «Делаю все для того, чтобы сыграть с «Зенитом»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба заявил, что прилагает все усилия для участия в поединке 27 тура РФПЛ с «Зенитом». Футболист, принадлежащий петербургскому клубу, выступает за туляков на правах аренды. По ее условиям, форварду придется заплатить 10 миллионов рублей за право сыграть против сине-бело-голубых.

«Сыграю ли я с «Зенитом»? Скоро все увидите. Я все для этого делаю», – сказал Дзюба.

Дзюба перешел в «Арсенал» в зимнее трансферное окно. За «оружейников» он провел шесть встреч, отметившись четырьмя голами.