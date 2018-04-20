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Дзюба: «Делаю все для того, чтобы сыграть с «Зенитом»

20 апреля 2018, 13:35
28

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба заявил, что прилагает все усилия для участия в поединке 27 тура РФПЛ с «Зенитом». Футболист, принадлежащий петербургскому клубу, выступает за туляков на правах аренды. По ее условиям, форварду придется заплатить 10 миллионов рублей за право сыграть против сине-бело-голубых.

«Сыграю ли я с «Зенитом»? Скоро все увидите. Я все для этого делаю», – сказал Дзюба.

Дзюба перешел в «Арсенал» в зимнее трансферное окно. За «оружейников» он провел шесть встреч, отметившись четырьмя голами.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем
Комментарии (28)
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Федя Кабак
1524221213
Вслед за Шатовым как положит парочку этому дурачку манчини
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Чикомас
1524221242
Обидели деревянного ??? Теперь держитесь...Валера уже получил...
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афоня72
1524223155
Ребята, это моё субъективное мнение. Посмотрел как играет Дзюба в последних матчах и сравнил со сборником Заболотным. Мне обсолютно похер на статистику где Заболотный выигрывает верховую борьбу, так вот, Дзюбу я называл деревянным, но все познается в сравнении. посмотрите как Артем идет в обводку и довольно неплохо.Но главное для напа вовремя быть в том месте в тот же час!!
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prezent2017
1524224791
Давай. Останешься в Туле до пенсии.
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Мультибановый хрякозавр
1524234249
Бедолаге придётся даже свинью-копилку разбить
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ViktorMG
1524234492
Шатов не трепался, а захотел и сыграл. А Дзюба кажется ляпнул не подумав, а теперь не может решить, как быть.
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maygli
1524236609
А если зенит предложит Дзюбе 10 лямов, чтоб он не выходил? Устоит ли Артёмка перед соблазном?
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OfaZavr
1524237892
ну заинтриговал, ждем развязки)))
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raritet
1524243734
На мой взгляд многие до сих пор ничего не поняли в истории с Шатовыми и Дзюбами. Все представляют их чуть ли не святыми мучениками пострадавшими не знаю за что. Хотя здесь все очень просто. Когда нужно было показать себя . А это было, напоминаю, самые ответственные матчи, в которых Зенит не набрал ни очка и в этом косвенно и часть их вины.Они не смогли или не хотели сильно напрягаться . Но выглядели так как будто никогда не играли в Зените. И это скорее всего больше выглядело саботажем. И Потому синьор еще немного потерпев их , решил выдворить из команды.( Просто так никакой тренер, будь он самый что ни есть дурной, не станет избавляться от нужных ему игроков). И все кто пишет всякие глупости, наверняка , просто никогда профессионально не занимались футболом.
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zigbert
1524301184
Видимо обида на Зенит глубоко застряла в его голове.
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