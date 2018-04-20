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    Глушаков: «Не пошел бы бить пенальти в матче с «Тосно», сказали бы, что я испугался»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какие чувства испытывал после нереализованного пенальти в послематчевой серии 11-метровых ударов в полуфинале Кубка России с «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти). Напомним, промах капитана красно-белых стал решающим и лишил команду шанса на выход в финал турнира.

    «Не забил пенальти, закончился матч, проиграли. Подошел к болельщикам, поблагодарил за матч, извинился. Зашел в раздевалку, перед ребятами извинился, пошел в душ и молча пошел к журналистам. Я ни с кем не разговаривал, ни у кого не спрашивал, надо идти или не надо. Такой вот крик души, и я считаю это правильно.

    Все взрослые люди, все понимают футбол. Глупо что-то скрывать, когда, можно сказать, не твой день был. Не забил пенальти – вся вина на мне. Но это футбол, здесь палка о двух концах. Допустим, забей момент на 120-й минуте – носили бы на руках и говорили: «Вот, вернулся Глушаков – это похороны. Любим, ценим». Не забиваешь момент – не то, чтобы враг... Это похороны, но с другой стороны… Ты враг или не враг, не знаю. Когда пенальти не забиваешь, будут говорить, что вот такой-сякой.

    Тот же момент с пенальти. Если бы я не пошел его бить, то сказали бы, что испугался. Например, Зобнин или Кутепов, кто-то моложе меня пошел бы бить и не забил, сказали бы, что Глушаков трус, отправил молодых и не пробил.

    Вот такая была жизнь после матча. Уехал, уединился. Близкие люди рядом были. Посидели, пообщались. Конечно, бессонная ночь была», – сказал Глушаков в эфире передачи «Foot'больные люди» журналиста Ильи Казакова.

    Источник: YouTube

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    20.04.2018 17:16
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 12:48

      К пробитию пенальти Глушаков был психологически не готов,из за этого и удар получился такой корявый. Но что теперь вспоминать,надо как можно забыть об этом и двигаться дальше.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 апреля 2018, 03:08

      Да ладно, Дениса, успокойся уже, просто был не твой день, хотя за проигрыш обидно не только тебе

      1
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      Рейтинг: +169

      Волховский 20 апреля 2018, 23:09

      Вообще-то каждый футболист должен в первую очередь думать о благе Команды, не о том, что о тебе подумают. Как-то по-детски, а главное не профессионально. Понять можно, оправдать - нет.

      0
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 20 апреля 2018, 22:18

      Не уверен, не обгоняй .

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 апреля 2018, 20:35

      Чтобы меньше говорили плохо, и лили грязь нужно выходить на поле и умирать. С мыслью не выиграешь расстреляют. И тогда победы будути на руках носить будут. А за такое бабло нужно дважды умирать.

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 апреля 2018, 20:23

      Кто сам никогда не играл,пусть даже на любительском или серьёзном уровне,Никогда не сможет понять Дениса.Когда подходишь к точке,тебя в большинстве случаев колотит мандраж.Это сородни стрессовой ситуации.Забьёшь-не забьёшь,не знаешь...А у Дениса и так нервы ни к чёрту:игровой спад,плюс такая ответственность.Вот парень и не справился.Так бывает со всеми.Куча зарубежных звёзд первой величины не забивала и на "мире" ,и на "Европе",и в финалах кубков и ничего...пережили .Держись Денис!Не обращай внимания на злопыхателей.Они не очень умны.Прости их!Верим в тебя и Спартак!

      1
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Krossmen73 20 апреля 2018, 20:53

      Дружище! Дело не в пенальти. Глушаков на поле появился за 10 минут до конца 2 тайма и все это время пешком ходил. Когда выходишь на замену при таком счете надо "умирать" и не давать сопернику и головы поднять, а этот пельмень вышел галочку поставить. Бесков или Романцев такого игрока уже убрали бы из команды. А на счет пробития пенальти ты совсем не прав. Только слабых игроков колотит. Таким нет места в премьерлиге. Забил - не забил это лотерея, но никакого мандража нет.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Krossmen73 21 апреля 2018, 02:01

      Нужно было бить,а не выеЖиваться!!!

      0
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 20 апреля 2018, 20:09

      А че Гинера не пнули?? Наверняка без него не обошлось

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Игорь В 20 апреля 2018, 20:54

      шел бы ты со своим упырем на х..

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 20 апреля 2018, 20:08

      Ниче , давай Дэн главное не опускай голову , будут еще победы !

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 20 апреля 2018, 20:03

      Мужчины,не будьте бабами... когда Глушак забивал,раздавал пасы,он был супер. А сейчас,оступился и все-пи...с?? Так нельзя. Не в коим случае,не защищаю,но считаю,что команда должна была,делать результат,ещё в 1 тайме. Да и ничью,в чемпионате должны были помнить. Тосненцы,при их положении в таблице,естественно "рвали жилы",чтоб хоть как-то хлопнуть дверью. Думаю виновата вся команда и тренер...

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 апреля 2018, 19:35

      Пенальти надо бить когда уверен в себе

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