Глушаков: «Не пошел бы бить пенальти в матче с «Тосно», сказали бы, что я испугался»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какие чувства испытывал после нереализованного пенальти в послематчевой серии 11-метровых ударов в полуфинале Кубка России с «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти). Напомним, промах капитана красно-белых стал решающим и лишил команду шанса на выход в финал турнира.

«Не забил пенальти, закончился матч, проиграли. Подошел к болельщикам, поблагодарил за матч, извинился. Зашел в раздевалку, перед ребятами извинился, пошел в душ и молча пошел к журналистам. Я ни с кем не разговаривал, ни у кого не спрашивал, надо идти или не надо. Такой вот крик души, и я считаю это правильно.

Все взрослые люди, все понимают футбол. Глупо что-то скрывать, когда, можно сказать, не твой день был. Не забил пенальти – вся вина на мне. Но это футбол, здесь палка о двух концах. Допустим, забей момент на 120-й минуте – носили бы на руках и говорили: «Вот, вернулся Глушаков – это похороны. Любим, ценим». Не забиваешь момент – не то, чтобы враг... Это похороны, но с другой стороны… Ты враг или не враг, не знаю. Когда пенальти не забиваешь, будут говорить, что вот такой-сякой.

Тот же момент с пенальти. Если бы я не пошел его бить, то сказали бы, что испугался. Например, Зобнин или Кутепов, кто-то моложе меня пошел бы бить и не забил, сказали бы, что Глушаков трус, отправил молодых и не пробил.

Вот такая была жизнь после матча. Уехал, уединился. Близкие люди рядом были. Посидели, пообщались. Конечно, бессонная ночь была», – сказал Глушаков в эфире передачи «Foot'больные люди» журналиста Ильи Казакова.