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  • Глушаков: «Не пошел бы бить пенальти в матче с «Тосно», сказали бы, что я испугался»

Глушаков: «Не пошел бы бить пенальти в матче с «Тосно», сказали бы, что я испугался»

20 апреля 2018, 17:16
38

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какие чувства испытывал после нереализованного пенальти в послематчевой серии 11-метровых ударов в полуфинале Кубка России с «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти). Напомним, промах капитана красно-белых стал решающим и лишил команду шанса на выход в финал турнира.

«Не забил пенальти, закончился матч, проиграли. Подошел к болельщикам, поблагодарил за матч, извинился. Зашел в раздевалку, перед ребятами извинился, пошел в душ и молча пошел к журналистам. Я ни с кем не разговаривал, ни у кого не спрашивал, надо идти или не надо. Такой вот крик души, и я считаю это правильно.

Все взрослые люди, все понимают футбол. Глупо что-то скрывать, когда, можно сказать, не твой день был. Не забил пенальти – вся вина на мне. Но это футбол, здесь палка о двух концах. Допустим, забей момент на 120-й минуте – носили бы на руках и говорили: «Вот, вернулся Глушаков – это похороны. Любим, ценим». Не забиваешь момент – не то, чтобы враг... Это похороны, но с другой стороны… Ты враг или не враг, не знаю. Когда пенальти не забиваешь, будут говорить, что вот такой-сякой.

Тот же момент с пенальти. Если бы я не пошел его бить, то сказали бы, что испугался. Например, Зобнин или Кутепов, кто-то моложе меня пошел бы бить и не забил, сказали бы, что Глушаков трус, отправил молодых и не пробил.

Вот такая была жизнь после матча. Уехал, уединился. Близкие люди рядом были. Посидели, пообщались. Конечно, бессонная ночь была», – сказал Глушаков в эфире передачи «Foot'больные люди» журналиста Ильи Казакова.

Источник: YouTube
Россия. Кубок Спартак Тосно Глушаков Денис
Комментарии (38)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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aam
1524234600
Иногда лучше испугаться, чем обосраться.
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bset
1524235543
Пенальти - это всегда лотерея. Во вратаря попадешь, в штангу, нога поедет, еще что. Можно просто в конце матча монетку подбросить, чтобы выявить победителя, - итог такой же будет. И это не проблема пенальти абсолютно. Было 120 минут, чтобы обеспечить себе победу. Спартак ими не воспользовался. Претензии нужно предъявлять тем, кто не реализовал моменты, пропустил гол. Именно эти 120 минут показывают профессионализм, а пенальти показывают удачи. Так что давайте не будем ругать Глушакова за невезение. Давайте будем ругать команду и тренера за непрофессионализм в эти 120 минут.
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Федя Кабак
1524235944
Тут лотерея, да и сейчас не в форме
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ufos73
1524236025
Дело не в том, трус не трус, ты был не готов, ни к пеньке ни к игре! говорит "взрослые люди", взрослые люди понимают, что если не готов, то лучше отказаться или перенести дело... Пенька еще ладно, это лотерея, но 2! момента которые реализовал бы и пацан из академии вот это ПЗДЦ!
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Чоткий
1524236122
Лох вонючий
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maygli
1524236721
Бить должен тот кто чувствует уверенность, а не тот который думает, что про него скажут, если не пойдёт.
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Obojaemiy
1524241198
и не слова что Фернандо тоже не забил))
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cat2010
1524241860
И помог лохам выиграть два трофея
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cat2010
1524241999
Засланный казак...
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RedWhiteFans2
1524245758
Чтобы меньше говорили плохо, и лили грязь нужно выходить на поле и умирать. С мыслью не выиграешь расстреляют. И тогда победы будути на руках носить будут. А за такое бабло нужно дважды умирать.
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