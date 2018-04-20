«Ювентус» и «Лион» будут бороться за Марсьяля

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль следующий сезон может начать в другом клубе. Известно, что на него готово претендовать большое количество европейских команд.

Выделяется на общем фоне в этом плане «Ювентус», которому составит серьезную конкуренцию «Лион». Также, в приобретении 22-летнего форварда заинтересованы «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Рома» и мадридский «Атлетико».

На данный момент Марсьяль отказывается от продления своего действующего контракта с «Манчестер Юнайтед» из-за малого количества игровой практики.

Марсьяль перебрался в «МЮ» из «Монако» в 2015 году. В текущем сезоне он сыграл в 29 играх в АПЛ, забив в них девять голов и отдав пять результативных передач.