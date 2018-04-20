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    «Ювентус» и «Лион» будут бороться за Марсьяля

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль следующий сезон может начать в другом клубе. Известно, что на него готово претендовать большое количество европейских команд.

    Выделяется на общем фоне в этом плане «Ювентус», которому составит серьезную конкуренцию «Лион». Также, в приобретении 22-летнего форварда заинтересованы «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Рома» и мадридский «Атлетико».

    На данный момент Марсьяль отказывается от продления своего действующего контракта с «Манчестер Юнайтед» из-за малого количества игровой практики.

    Марсьяль перебрался в «МЮ» из «Монако» в 2015 году. В текущем сезоне он сыграл в 29 играх в АПЛ, забив в них девять голов и отдав пять результативных передач.

    Источник: The Sun

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    20.04.2018 06:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 апреля 2018, 10:09

      В Лионе деньги появились ? или были, но они политику Покупай-у-нас сменили ?

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