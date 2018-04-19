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  • Тихонов: «Неправильно, что Глушакова болельщики так критикуют»

Тихонов: «Неправильно, что Глушакова болельщики так критикуют»

19 апреля 2018, 21:49
12

Главный тренер самарских «Крыльев Советов», экс-хавбек московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал игру полузащитника красно-белых Дениса Глушакова в текущем сезоне.

– С чем связываете столь жесткую оценку болельщиков?

– Всегда случается так, что если нет результата, начинается критика. Денис действовал неудачно: вышел не с первых минут, а появившись на замену, просто не вошел в игру.

– Что с ним происходит этой весной? Просто спад или все продолжают мерить его по прошлому сезону, когда Денис прыгнул выше головы?

– Случается, что футболист выступает лучше своего уровня. И Глушаков в чемпионате-2016/17 его превышал. Не часто увидишь ситуацию, чтобы футболист из опорной зоны так много забивал, как тогда Денис.

В этом розыгрыше картина другая. Но человек, который выполняет огромный объем работы и ведет игру, не заслуживает такой критики. Это неправильно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Крылья Советов Тосно Спартак Глушаков Денис Тихонов Андрей
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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lordmrv
1524164344
Если я плохо выполняю свою работу, то меня не просто критикуют. Потерпи уж Денис критику.
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Чоткий
1524164503
Просто ничтожество как и весь Спартак
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oyabun
1524164995
Без разумной и главное справедливой критики человек будет почивать на лаврах и как следствие деградировать. Так что здесь никак не могу согласиться с Андреем. Глушаков был совершенно неготов к вчерашней игре. Это было видно еще по встрече с Уралом, которую он так же провалил. Значит если этого не понял тренер, то сам должен был честно отказаться от выхода на поле, объяснить, уверен Каррера понял бы.
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mialkov
1524165996
Вот именно, ОПОРНАЯ зона! Мы не требуем забивать много, мы хотим, чтобы было минимум ошибок у Дениса в этой зоне. В последних играх у Дениса вообще отсутствует понятие ТОЧНОГО паса((((
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zigbert
1524166075
Забил бы гол на последних секундах -ходил бы сейчас в "героях".
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BANNIKOV1970
1524166452
критика должна быть,но и гнобить нельзя
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xColaz
1524171680
Узнаю слова человека из футбольной среды, которого я больше всего уважаю. Надеюсь, рано или поздно, он возглавит Спартак. Слава Андрею Тихонову и всем честным и порядочным людям!
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Диктор
1524195831
Согласен Андрей,просто везде есть неадекваты достаточно таких и у нас в торсиде.
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yorgenbarenz
1524202449
Денис прибурел слегка. Этот провал его отрезвит.
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OfaZavr
1524211612
если критика справедливая и обоснованная то ее нужно принимать и стараться исправлять ошибки.
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