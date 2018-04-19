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    Тихонов: «Неправильно, что Глушакова болельщики так критикуют»

    Главный тренер самарских «Крыльев Советов», экс-хавбек московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал игру полузащитника красно-белых Дениса Глушакова в текущем сезоне.

    – С чем связываете столь жесткую оценку болельщиков?

    – Всегда случается так, что если нет результата, начинается критика. Денис действовал неудачно: вышел не с первых минут, а появившись на замену, просто не вошел в игру.

    – Что с ним происходит этой весной? Просто спад или все продолжают мерить его по прошлому сезону, когда Денис прыгнул выше головы?

    – Случается, что футболист выступает лучше своего уровня. И Глушаков в чемпионате-2016/17 его превышал. Не часто увидишь ситуацию, чтобы футболист из опорной зоны так много забивал, как тогда Денис.

    В этом розыгрыше картина другая. Но человек, который выполняет огромный объем работы и ведет игру, не заслуживает такой критики. Это неправильно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2018 21:49
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 11:06

      если критика справедливая и обоснованная то ее нужно принимать и стараться исправлять ошибки.

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 апреля 2018, 08:34

      Денис прибурел слегка. Этот провал его отрезвит.

      3
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      Рейтинг: +677

      vodomut 20 апреля 2018, 07:51

      он профи и с него спрос соответственный,если нет в Казахстан к Аршавкину!

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 20 апреля 2018, 07:36

      Истину говорит

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 апреля 2018, 06:43

      Согласен Андрей,просто везде есть неадекваты достаточно таких и у нас в торсиде.

      4
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      Рейтинг: +886

      xColaz 20 апреля 2018, 00:01

      Узнаю слова человека из футбольной среды, которого я больше всего уважаю. Надеюсь, рано или поздно, он возглавит Спартак. Слава Андрею Тихонову и всем честным и порядочным людям!

      4
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 19 апреля 2018, 22:34

      критика должна быть,но и гнобить нельзя

      3
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 22:27

      Забил бы гол на последних секундах -ходил бы сейчас в "героях".

      6
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 апреля 2018, 22:26

      Вот именно, ОПОРНАЯ зона! Мы не требуем забивать много, мы хотим, чтобы было минимум ошибок у Дениса в этой зоне. В последних играх у Дениса вообще отсутствует понятие ТОЧНОГО паса((((

      7
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      Рейтинг: +33444

      oyabun 19 апреля 2018, 22:09

      Без разумной и главное справедливой критики человек будет почивать на лаврах и как следствие деградировать. Так что здесь никак не могу согласиться с Андреем. Глушаков был совершенно неготов к вчерашней игре. Это было видно еще по встрече с Уралом, которую он так же провалил. Значит если этого не понял тренер, то сам должен был честно отказаться от выхода на поле, объяснить, уверен Каррера понял бы.

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