Тихонов: «Неправильно, что Глушакова болельщики так критикуют»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов», экс-хавбек московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал игру полузащитника красно-белых Дениса Глушакова в текущем сезоне.

– С чем связываете столь жесткую оценку болельщиков?

– Всегда случается так, что если нет результата, начинается критика. Денис действовал неудачно: вышел не с первых минут, а появившись на замену, просто не вошел в игру.

– Что с ним происходит этой весной? Просто спад или все продолжают мерить его по прошлому сезону, когда Денис прыгнул выше головы?

– Случается, что футболист выступает лучше своего уровня. И Глушаков в чемпионате-2016/17 его превышал. Не часто увидишь ситуацию, чтобы футболист из опорной зоны так много забивал, как тогда Денис.

В этом розыгрыше картина другая. Но человек, который выполняет огромный объем работы и ведет игру, не заслуживает такой критики. Это неправильно.