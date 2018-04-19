Симеоне: «Попытаемся убедить Гризманна, что «Атлетико» развивается. Надеюсь, он останется»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о будущем форварда Антуана Гризманна, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.

«Мы желаем ему только самого лучшего. Мы хотим показать, что команда продолжит развиваться, что это не пустые слова, а правда. Будем надеяться, что сможем убедить его в этом.

Если мы продолжим сражаться с «Барселоной» до конца чемпионата и дойдем до финала Лиги Европы, то это будет означать, что каждый сезон мы делаем что-то позитивное. Мы должны сделать все возможное, чтобы это обеспечить. Когда Гризманн будет принимать решение, надеюсь, это повлияет на его решение остаться», – сказал Симеоне.

«Атлетико» может поднять зарплату Гризманна до 20 миллионов в год, чтобы француз не ушел в «Барселону»