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    Симеоне: «Попытаемся убедить Гризманна, что «Атлетико» развивается. Надеюсь, он останется»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о будущем форварда Антуана Гризманна, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.

    «Мы желаем ему только самого лучшего. Мы хотим показать, что команда продолжит развиваться, что это не пустые слова, а правда. Будем надеяться, что сможем убедить его в этом.

    Если мы продолжим сражаться с «Барселоной» до конца чемпионата и дойдем до финала Лиги Европы, то это будет означать, что каждый сезон мы делаем что-то позитивное. Мы должны сделать все возможное, чтобы это обеспечить. Когда Гризманн будет принимать решение, надеюсь, это повлияет на его решение остаться», – сказал Симеоне.

    «Атлетико» может поднять зарплату Гризманна до 20 миллионов в год, чтобы француз не ушел в «Барселону»

    Источник: AS

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    19.04.2018 17:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 21:56

      Кому хочется терять такого игрока.

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 19 апреля 2018, 21:31

      Атлетико нужно конкретно усилиться чтобы удержать Антуана, нужен игрок в атаку (привет, Дибала), и в центр поля цепкого и самое главное креативного полузащитника - идеально было бы Верратти, он бы как влитой встал, но ПСЖ его не отпустит, так что огромной удачей было бы увести Тьяго Алькантару у Баварии.

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 19 апреля 2018, 19:41

      Ему лучше остаться в Барселоне не потянет

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 апреля 2018, 17:37

      Но вы не боретесь за чемпионство,отстаёте на 9-12 очков!

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Gullit 76 19 апреля 2018, 22:20

      развитие...отс отс отсоседадились)))))

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 19 апреля 2018, 17:33

      чистокровный бледнолицый, представитель, когда -то великой нации, ему можно еще 5ку накинуть...

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 19 апреля 2018, 17:20

      Хороший клуб хорошая зарплата. Оставайся!!!

      1
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      Рейтинг: +10

      Alla4d 19 апреля 2018, 17:20

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