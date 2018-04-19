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  • Могилевец – о Шатове: «Его пример показывает, что у футболистов на уме не только деньги»

Могилевец – о Шатове: «Его пример показывает, что у футболистов на уме не только деньги»

19 апреля 2018, 15:11
9

Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец поделился мнением о решении хавбека «Краснодара» Олега Шатова заплатить 10 миллионов рублей за участие в матче против «Зенита».

– Многих впечатлил поступок игрока «Краснодара» Олега Шатова, который заплатил большие деньги, чтобы сыграть против «Зенита».

– У многих есть мнение, что у футболистов на уме только деньги, но пример Олега показывает, что это не главное. И если на одну игру они готовы потратить такую сумму, это говорит о многом. О том, что им хочется доказать самим себе, их бывшему тренеру, что они хорошие игроки, что они могут играть на таком уровне.

– Напрашивается вопрос: почему так не выкладывались в других матчах до ухода из клуба?

– Почему не выкладывались? Никто не знает, что было на самом деле, почему человек ушел. Это знают только Олег и тренерский штаб «Зенита». Но в этой игре все увидели, какой уровень футбола может показывать Шатов. Он показал, что является игроком высокого уровня.

Шатов: «Когда я попал в яму, «Зенит» от меня избавился. Это несправедливо»

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Шатов Олег Могилевец Павел
Комментарии (9)
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pro-vad
1524141198
Скоро в основу через аукцион игроки попадать будут!
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raritet
1524146496
Да про какую игру ты говоришь Могилевец. Если Аргентинец мало того что даже не обозначил борьбы , чтобы не дать пробить по воротам, так он еще и уклонился от мяча как бы говоря: Давай , Олежка, забивай. Будь на этом месте не Зенит а Урал никакого гола вообще не было бы . Потому что уральцы показывали сопротивление , а аргентинские зенитовцы больше думали о том, как сберечь прическу до конца первого тайма.
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трениришко
1524148944
бери пример
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prezent2017
1524149533
Надеюсь, Шатова в Зените больше не будет. Предателей не судят, их вешают.
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multi1984
1524150889
Бомбардир сайт и журналюги сайта идиоты
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Gullit 76
1524155209
Ну тут есть и другая сторона медали - для наших футболистов 10млн что для нас тысяча,я бы тоже отдал.А за Шатова рад,что наконец играет,надеюсь увидеть в сборной.
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zigbert
1524163288
С любым футболистом может случится такое,где есть высокая конкуренция состава.
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neveldomha
1524206754
Это говорит о том, что у футболистов дофига денег.
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