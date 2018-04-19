Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец поделился мнением о решении хавбека «Краснодара» Олега Шатова заплатить 10 миллионов рублей за участие в матче против «Зенита».

– Многих впечатлил поступок игрока «Краснодара» Олега Шатова, который заплатил большие деньги, чтобы сыграть против «Зенита».

– У многих есть мнение, что у футболистов на уме только деньги, но пример Олега показывает, что это не главное. И если на одну игру они готовы потратить такую сумму, это говорит о многом. О том, что им хочется доказать самим себе, их бывшему тренеру, что они хорошие игроки, что они могут играть на таком уровне.

– Напрашивается вопрос: почему так не выкладывались в других матчах до ухода из клуба?

– Почему не выкладывались? Никто не знает, что было на самом деле, почему человек ушел. Это знают только Олег и тренерский штаб «Зенита». Но в этой игре все увидели, какой уровень футбола может показывать Шатов. Он показал, что является игроком высокого уровня.

Шатов: «Когда я попал в яму, «Зенит» от меня избавился. Это несправедливо»