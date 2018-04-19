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    Могилевец – о Шатове: «Его пример показывает, что у футболистов на уме не только деньги»

    Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец поделился мнением о решении хавбека «Краснодара» Олега Шатова заплатить 10 миллионов рублей за участие в матче против «Зенита».

    – Многих впечатлил поступок игрока «Краснодара» Олега Шатова, который заплатил большие деньги, чтобы сыграть против «Зенита».

    – У многих есть мнение, что у футболистов на уме только деньги, но пример Олега показывает, что это не главное. И если на одну игру они готовы потратить такую сумму, это говорит о многом. О том, что им хочется доказать самим себе, их бывшему тренеру, что они хорошие игроки, что они могут играть на таком уровне.

    – Напрашивается вопрос: почему так не выкладывались в других матчах до ухода из клуба?

    – Почему не выкладывались? Никто не знает, что было на самом деле, почему человек ушел. Это знают только Олег и тренерский штаб «Зенита». Но в этой игре все увидели, какой уровень футбола может показывать Шатов. Он показал, что является игроком высокого уровня.

    Шатов: «Когда я попал в яму, «Зенит» от меня избавился. Это несправедливо»

    Источник: Р-Спорт

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    19.04.2018 15:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 20 апреля 2018, 09:45

      Это говорит о том, что у футболистов дофига денег.

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 21:41

      С любым футболистом может случится такое,где есть высокая конкуренция состава.

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 апреля 2018, 19:26

      Ну тут есть и другая сторона медали - для наших футболистов 10млн что для нас тысяча,я бы тоже отдал.А за Шатова рад,что наконец играет,надеюсь увидеть в сборной.

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 19 апреля 2018, 18:14

      Бомбардир сайт и журналюги сайта идиоты

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 апреля 2018, 17:52

      Надеюсь, Шатова в Зените больше не будет. Предателей не судят, их вешают.

      0
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > prezent2017 19 апреля 2018, 19:18

      манчини вешайте клоуны.

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 19 апреля 2018, 17:42

      бери пример

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      Рейтинг: +4025

      raritet 19 апреля 2018, 17:01

      Да про какую игру ты говоришь Могилевец. Если Аргентинец мало того что даже не обозначил борьбы , чтобы не дать пробить по воротам, так он еще и уклонился от мяча как бы говоря: Давай , Олежка, забивай. Будь на этом месте не Зенит а Урал никакого гола вообще не было бы . Потому что уральцы показывали сопротивление , а аргентинские зенитовцы больше думали о том, как сберечь прическу до конца первого тайма.

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      Рейтинг: +32

      pro-vad 19 апреля 2018, 15:33

      Скоро в основу через аукцион игроки попадать будут!

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