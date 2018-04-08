Шатов: «Когда я попал в яму, «Зенит» от меня избавился. Это несправедливо»

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов, принадлежащий «Зениту», рассказал, что с ним несправедливо поступили в петербургском клубе.

Зимой Шатов присоединился к «Краснодару» на правах аренды. В матче 25-го тура РФПЛ против петербуржцев (2:1) полузащитник забил один из голов. В конце игры игрок расплакался.

«Душой и сердцем я всегда был в «Зените». Когда выходил на поле, отдавал все силы за него. А так получилось, что в определeнный момент, когда я попал в такую яму, от меня, образно говоря, избавились.

Поэтому было неприятно, и я считаю, что это несправедливость. Несправедливость по отношению ко мне, к человеку, который душой и сердцем пять лет отдавал все силы ради клуба, ради города. Поэтому у меня появились слeзы», – сказал Шатов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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