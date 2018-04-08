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  • Шатов: «Когда я попал в яму, «Зенит» от меня избавился. Это несправедливо»

Шатов: «Когда я попал в яму, «Зенит» от меня избавился. Это несправедливо»

8 апреля 2018, 22:20
30

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов, принадлежащий «Зениту», рассказал, что с ним несправедливо поступили в петербургском клубе.

Зимой Шатов присоединился к «Краснодару» на правах аренды. В матче 25-го тура РФПЛ против петербуржцев (2:1) полузащитник забил один из голов. В конце игры игрок расплакался.

«Душой и сердцем я всегда был в «Зените». Когда выходил на поле, отдавал все силы за него. А так получилось, что в определeнный момент, когда я попал в такую яму, от меня, образно говоря, избавились.

Поэтому было неприятно, и я считаю, что это несправедливость. Несправедливость по отношению ко мне, к человеку, который душой и сердцем пять лет отдавал все силы ради клуба, ради города. Поэтому у меня появились слeзы», – сказал Шатов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Шатов Олег
Комментарии (30)
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Федя Кабак
1523215374
Утер нос убогому тренеру. Молодец Олег, ждем в сборной!
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Mr Green
1523215388
Уходить ему надо от бомжей, в тот же Краснодар
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raritet
1523215914
нужно было пахать за команду в которой тебе платили колоссальные деньги, а ты, как всякий ублюдок еще плачешь из-за 10 миллионов рублей , которые ты потратил только на то, чтобы доказать что ты хороший футболист. Может быть ты и неплохой футболист, но как человек , можно сказать так мягко , непорядочный. Вместо того чтобы вот рвать попу за родную команду , ты рвешь ее теперь против нее. Это уже было в истории Зенита. Такие игрочишки подводили тренера, команду а потом прятались за набор слов типа...яма и тому подобное. Не с тобой обошлись не справедливо, а ты повел себя как баба, когда нужно было показать что у тебя стальные яйца.
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denzillo
1523215928
Поэтому я как девочка и нюни пустил....ааа, тьфу нытик ё баный, да ещё и денег не пожалел,чтобы пнуть своей команде и болелам в харю-красава, вот это по мужски,мразота!
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Геннадьич
1523216232
Такой уж это клуб,можно подумать,что с Данни они лучше поступили.Вообще не плакать,а радоваться надо,что в Краснодаре заиграл.Дзюба в Туле,и не плачет.Хотя тот вечно на кого то обижен.
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orlovcar
1523217194
как баба...
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Михаил_Боярский
1523217986
Олежа не ты попал в яму, а манчини усадил зенит на жопу. То как сейчас заиграли дзюба и шатов доказывают что дело не в них.
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Павелий
1523221407
А всё потому, что на Урале болеют либо за своих, либо за Спартак. А ты пошёл в Зенит и понял, что такое подлость, откаты и подковёрные игры. Оно того стоило? Нападки зенитовцев идут лесом, так я родился и 18 лет жил на Урале.
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harddehad
1523221616
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Томик
1523224601
Это не ново. Данни вон выкинули, как тряпку ненужную. Так что удивляться нечему.
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