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    Шатов: «Когда я попал в яму, «Зенит» от меня избавился. Это несправедливо»

    Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов, принадлежащий «Зениту», рассказал, что с ним несправедливо поступили в петербургском клубе.

    Зимой Шатов присоединился к «Краснодару» на правах аренды. В матче 25-го тура РФПЛ против петербуржцев (2:1) полузащитник забил один из голов. В конце игры игрок расплакался.

    «Душой и сердцем я всегда был в «Зените». Когда выходил на поле, отдавал все силы за него. А так получилось, что в определeнный момент, когда я попал в такую яму, от меня, образно говоря, избавились.

    Поэтому было неприятно, и я считаю, что это несправедливость. Несправедливость по отношению ко мне, к человеку, который душой и сердцем пять лет отдавал все силы ради клуба, ради города. Поэтому у меня появились слeзы», – сказал Шатов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2018 22:20
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1351

      15112007 19 апреля 2018, 16:17

      В 8 из 10 матчах Шатова за Зенит на Олега было приятно смотреть.

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 14 апреля 2018, 23:08

      Не понимаю его. Главный тренер, какой бы он не был, принял решение, что ты на поле только на замену будешь выходить. Напомню, тогда Зенит шёл на первом месте, а в спортивных изданиях выходили статьи в стиле "Зенит уже чемпион?", т.е. доверие к Манчини было огромное. Ну и чего, было бы лучше, чтоб ты всё это время сидел на лавке? А так от тебя не избаились, а сдали в аренду, причём не в какой-нить Анжи или Динамо, а в один из сильнейших клубов страны.

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 9 апреля 2018, 00:58

      От Бакланов нужно бежать

      0
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      Рейтинг: +7878

      Томик 9 апреля 2018, 00:56

      Это не ново. Данни вон выкинули, как тряпку ненужную. Так что удивляться нечему.

      3
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      Рейтинг: +4

      harddehad 9 апреля 2018, 00:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 9 апреля 2018, 00:03

      А всё потому, что на Урале болеют либо за своих, либо за Спартак. А ты пошёл в Зенит и понял, что такое подлость, откаты и подковёрные игры. Оно того стоило?

      Нападки зенитовцев идут лесом, так я родился и 18 лет жил на Урале.

      0
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Павелий 9 апреля 2018, 01:01

      с чего это вдруг на урале за спартак болеют? у меня брат на урале живет и говорит что болеют по большей части за Зенит и ЦСКА )

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Павелий 9 апреля 2018, 08:03

      я тож родом с Урала - да,болеют за Спартак или Урал с Амкаром,но и за цска тож много,вот за зенит гораздо меньше.

      2
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      Рейтинг: +5882

      Павелий > zenitovec2007 9 апреля 2018, 23:46

      Про Зенит на Урале никто даже не заикался до прихода Газпрома. А я же болею за Спартак с 1995 года.

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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Павелий 10 апреля 2018, 00:37

      Ну возможно так оно и было тогда, а я про сейчас имею ввиду, ну а я за Зенит с 96 за Зенит года)

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      Рейтинг: +549

      Жентус 8 апреля 2018, 23:58

      Не избавились, а отдали на повышение в Краснодар)) Избавляться надо от Манчини, Фурсенко и всех аргентинцев)

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Жентус 9 апреля 2018, 00:05

      Мамману и Ригони можно оставить. В остальном согласен.

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 8 апреля 2018, 23:20

      Это зенит детка!!!

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      Рейтинг: +100

      mixon73 8 апреля 2018, 23:17

      Этим голом доказал руководству Зенита, что Манчини ведет не правильную политику. Молодец Олег оставайся там раз пошло.

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 8 апреля 2018, 23:06

      Олежа не ты попал в яму, а манчини усадил зенит на жопу. То как сейчас заиграли дзюба и шатов доказывают что дело не в них.

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