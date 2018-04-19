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  • Григорян: «Фанаты «Луча» думают, что могут уничтожить меня в масштабах России. Но у меня обратное желание» 

Григорян: «Фанаты «Луча» думают, что могут уничтожить меня в масштабах России. Но у меня обратное желание» 

19 апреля 2018, 14:37
2

Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян поделился мнением о ситуации, случившийся в рамках матча 33 тура ФНЛ против «Факела». Болельщик «Луча» бросил в Григоряна живого петуха.

«Ну, он не пролетел, я увидел его уже на поле. Что касается реакции, какая она может быть? Увидел петуха, вспомнил восьмой сектор. Эти ребята сразу, как я был назначен второй раз главным тренером «Луча», сказали: «Нас не интересует, как команда будет играть. Мы сделаем все возможное, чтобы Григоряна во Владивостоке не было».

Сейчас они пошли дальше, считают, что могут меня уничтожить в масштабах России. Но у меня есть обратное желание и возможности тоже. Все материалы есть. За все они будут отвечать», – сказал Григорян.

КДК рассмотрит ситуацию с Григоряном, в которого фанат «Луча-Энергии» бросил живого петуха

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Луч Григорян Александр
Комментарии (2)
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Федя Кабак
1524144389
помолчал бы лучше. Клоун
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mihail200606
1524147452
ну спрячьте его куда нибудь уже... каждый день григорян в новостях..
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