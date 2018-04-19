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    Григорян: «Фанаты «Луча» думают, что могут уничтожить меня в масштабах России. Но у меня обратное желание» 

    Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян поделился мнением о ситуации, случившийся в рамках матча 33 тура ФНЛ против «Факела». Болельщик «Луча» бросил в Григоряна живого петуха.

    «Ну, он не пролетел, я увидел его уже на поле. Что касается реакции, какая она может быть? Увидел петуха, вспомнил восьмой сектор. Эти ребята сразу, как я был назначен второй раз главным тренером «Луча», сказали: «Нас не интересует, как команда будет играть. Мы сделаем все возможное, чтобы Григоряна во Владивостоке не было».

    Сейчас они пошли дальше, считают, что могут меня уничтожить в масштабах России. Но у меня есть обратное желание и возможности тоже. Все материалы есть. За все они будут отвечать», – сказал Григорян.

    КДК рассмотрит ситуацию с Григоряном, в которого фанат «Луча-Энергии» бросил живого петуха

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2018 14:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 19 апреля 2018, 17:17

      ну спрячьте его куда нибудь уже... каждый день григорян в новостях..

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 19 апреля 2018, 16:26

      помолчал бы лучше. Клоун

      1
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