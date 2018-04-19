Манчини: «Пожалуй, Кокорин – лучший российский форвард, футболист мирового уровня»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 23-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:1) поделился мнением об игре санкт-петербуржцев.

— У «Зенита» было довольно много опасных ситуаций, но не хватало правильного паса или решения. В чем причина?

— И недостаток мастерства, и недостаток последнего паса, завершающего наступательную схему. Игроком, который мог поставить финальную точку, был Саша Кокорин — пожалуй, лучший российский нападающий, футболист мирового уровня. Мало того, что он играл хорошо, он делал так, чтобы другие ребята играли лучше.

— Есть мнение, что проблемой реализации являются психологические проблемы. Как они решаются в раздевалке?

— Мы бы тогда обратились к психологу. Не думаю, что об этом можно говорить серьезно. Мне кажется, дело не в этом. Мне не приходят на ум матчи, когда мы реально заслуживали проиграть. Возможно, за исключением матча со «Спартаком» в Москве, поскольку тогда соперник действительно играл очень хорошо. Во всех остальных матчах возникала проблема у нас — мы создаем очень много моментов, но не можем конвертировать их в голы.

Возможно, после гола Скроботова ситуация перевернется хотя бы на четыре оставшихся матча.

«Голы у нас забивает только Саша Кокорин». Как Манчини критикует своих игроков