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  • Манчини: «Пожалуй, Кокорин – лучший российский форвард, футболист мирового уровня»

Манчини: «Пожалуй, Кокорин – лучший российский форвард, футболист мирового уровня»

19 апреля 2018, 12:06
21

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 23-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:1) поделился мнением об игре санкт-петербуржцев.

— У «Зенита» было довольно много опасных ситуаций, но не хватало правильного паса или решения. В чем причина?

— И недостаток мастерства, и недостаток последнего паса, завершающего наступательную схему. Игроком, который мог поставить финальную точку, был Саша Кокорин — пожалуй, лучший российский нападающий, футболист мирового уровня. Мало того, что он играл хорошо, он делал так, чтобы другие ребята играли лучше.

— Есть мнение, что проблемой реализации являются психологические проблемы. Как они решаются в раздевалке?

— Мы бы тогда обратились к психологу. Не думаю, что об этом можно говорить серьезно. Мне кажется, дело не в этом. Мне не приходят на ум матчи, когда мы реально заслуживали проиграть. Возможно, за исключением матча со «Спартаком» в Москве, поскольку тогда соперник действительно играл очень хорошо. Во всех остальных матчах возникала проблема у нас — мы создаем очень много моментов, но не можем конвертировать их в голы.

Возможно, после гола Скроботова ситуация перевернется хотя бы на четыре оставшихся матча.

«Голы у нас забивает только Саша Кокорин». Как Манчини критикует своих игроков

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Манчини Роберто
Комментарии (21)
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polt
1524129865
Обидно за травму Кокорина. Скорейшего выздоровления и восстановления.А Манчини все равно урод.
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Jenea83
1524130141
С Месси, Рамосом и Роналду в составе любой тренер будет на коне. А вот пускай Манчини докажет свою состоятельность с Заболотным, Смольниковым и Дриусси в составе.
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zatonn
1524130229
Если Кокорин - игрок мирового уровня, то где же очередь европейских топ-клубов, желающих его приобрести?!
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Shogun
1524130241
На счет мирового угарнул, обыкновенный середняк и в условном например Саутгемптоне умер бы на лавке
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Чикомас
1524133806
Только Кокоре не говорите. А то он шуток не понимает...
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Manilov
1524133896
Главная беда наших молодых игроков в том, что они не взрослеют на умственном уровне. Им просто это не надо. Бабла и так - вагон, жизнь удалась. Вот и дорастают до 3-х десятков, а в башке, всё подростки. Возьмем того же Дзюбу. А Дзюба - птица гордая, не пнешь не полетит. Пока в Зените был, всё остроумием блистал на тренировках, хохотунчик, блин. Стоило дать под жопу из команды, как сразу обиделся и начал играть... Вот почему бед пендаля эта "молодежь" ни хера делать не хочет?! Хотя я выше уже сам на это ответил.
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iBragim2102
1524146335
Какорин такой же лучший форвард, как Манчини лучший российский тренер.
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prezent2017
1524149374
Скроботова надо в нападение вместо заболотной дыры!
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SPACE TRUCKIN
1524156223
вот манчина лизнул! в одном ряду,представьте: Месси,Роналду,Кейн,Салах и наше родное - любитель шампуси по 500 евро...настоящие профи и мыльный пузырь офигевший от халявного бабла...( что похожего игрок Кокорин сделал ,чтоб встать в один ряд?
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zigbert
1524160965
Очень спорное откровение Манчини.
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