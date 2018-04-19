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    Манчини: «Пожалуй, Кокорин – лучший российский форвард, футболист мирового уровня»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 23-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:1) поделился мнением об игре санкт-петербуржцев.

    — У «Зенита» было довольно много опасных ситуаций, но не хватало правильного паса или решения. В чем причина?

    — И недостаток мастерства, и недостаток последнего паса, завершающего наступательную схему. Игроком, который мог поставить финальную точку, был Саша Кокорин — пожалуй, лучший российский нападающий, футболист мирового уровня. Мало того, что он играл хорошо, он делал так, чтобы другие ребята играли лучше.

    — Есть мнение, что проблемой реализации являются психологические проблемы. Как они решаются в раздевалке?

    — Мы бы тогда обратились к психологу. Не думаю, что об этом можно говорить серьезно. Мне кажется, дело не в этом. Мне не приходят на ум матчи, когда мы реально заслуживали проиграть. Возможно, за исключением матча со «Спартаком» в Москве, поскольку тогда соперник действительно играл очень хорошо. Во всех остальных матчах возникала проблема у нас — мы создаем очень много моментов, но не можем конвертировать их в голы.

    Возможно, после гола Скроботова ситуация перевернется хотя бы на четыре оставшихся матча.

    «Голы у нас забивает только Саша Кокорин». Как Манчини критикует своих игроков

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.04.2018 12:06
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +4025

      raritet 19 апреля 2018, 21:36

      Пожалуй вот только эта фраза с головой выдает Манчинни. Сразу видно , что человек далек от футбола. Ну кто может назвать Кокорина лучшим футболистом России. Думаю , здесь на сайте почти 99 % будут против такого мнения итальянца. А я то думал что он понимает в футболе.

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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 21:02

      Очень спорное откровение Манчини.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 19 апреля 2018, 19:43

      вот манчина лизнул! в одном ряду,представьте: Месси,Роналду,Кейн,Салах и наше родное - любитель шампуси по 500 евро...настоящие профи и мыльный пузырь офигевший от халявного бабла...( что похожего игрок Кокорин сделал ,чтоб встать в один ряд?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 апреля 2018, 17:49

      Скроботова надо в нападение вместо заболотной дыры!

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 апреля 2018, 16:58

      Какорин такой же лучший форвард, как Манчини лучший российский тренер.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > iBragim2102 19 апреля 2018, 17:49

      Завидуешь?

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 19 апреля 2018, 15:54

      Блин но не раз я писал что МАНЧИНИ юморист мирового уровня)))))) КОКОРИН мирового уровня? Извините а что он показал чтоб считаться мировым уровнем? В лиге европы забивал середнякам? В сборной что он показал? АРШАВИН мог бы стать если бы не звёздная болезнь.

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      Рейтинг: +8026

      nik55 19 апреля 2018, 15:52

      Кокорин так не думает

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      Рейтинг: +422

      TRELL 19 апреля 2018, 15:47

      Лучший- Саша Кержаков! Был и будет на всегда в нашем сердце. Ну хоть убей,лучше очень долго не будет!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 апреля 2018, 14:16

      Кокорин Кокорин да сколько можно этот Кокорин до травмы тоже матчей 6-7 перестал забивать был у него всплеск эмоций на старте и все потом утух

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 19 апреля 2018, 13:31

      Главная беда наших молодых игроков в том, что они не взрослеют на умственном уровне. Им просто это не надо. Бабла и так - вагон, жизнь удалась.
      Вот и дорастают до 3-х десятков, а в башке, всё подростки.
      Возьмем того же Дзюбу. А Дзюба - птица гордая, не пнешь не полетит. Пока в Зените был, всё остроумием блистал на тренировках, хохотунчик, блин. Стоило дать под жопу из команды, как сразу обиделся и начал играть... Вот почему бед пендаля эта "молодежь" ни хера делать не хочет?! Хотя я выше уже сам на это ответил.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Manilov 19 апреля 2018, 13:43

      К сожалению,у нас,во всех сферах так... нет желания,становиться лучшим в своём деле.. может,ещё в хоккее остались какие-то принципы,а в остальном,все грустно...

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      Рейтинг: +106

      DSmoto > Manilov 19 апреля 2018, 16:17

      а что ж Вы хотите у нас и герои сказок на печи - великие ждуны )

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