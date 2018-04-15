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    «Голы у нас забивает только Саша Кокорин». Как Манчини критикует своих игроков


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    Голосов: 4
    15.04.2018 10:05
    Футболистам «Зенита» слишком достается от тренера даже в прессе.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 17 апреля 2018, 08:35

      Нет слов,только радость,что Зенит в говне.

      0
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      Рейтинг: +43

      anspb.ru 16 апреля 2018, 16:42

      У нас нет хороших игроков (с) Манчини
      У нас нет хорошего тренера (с) Руководство зенита

      2
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 16 апреля 2018, 14:33

      А я думаю, что руководству клуба выгодно, что вся критика направлена на тренера. Вот он - ешьте! Ну, неужели все неудачные трансферы оформлял самолично Манчини? А все рядом стояли и ничего не видели? А, может руки потирали от откатов? Даже я, болельщик Зенита, уже стал чувствовать, что от клуба стало нехорошо попахивать. А жаль! Впрочем, у нас так во многом.

      3
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      Рейтинг: +11245

      alp 16 апреля 2018, 11:01

      у нас в большинстве матчей главный тренер просто отсутствует

      3
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 апреля 2018, 09:21

      Скажу тренеру одно, досвидули

      3
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      Рейтинг: +90

      Alex76 15 апреля 2018, 21:23

      «Каждая кухарка должна научиться управлять государством» В.И. Ленин. Каждый тренер получающий такие деньги уже должен из говна лепить конфетку. А тем более там не говно. Наверное он бездарь?

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 апреля 2018, 15:26

      Вот мудак. Не позавидуешь болельщикам. Когда в клубе правят деньги и только деньги, ничего хорошего не выходит.

      3
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      Рейтинг: +1311

      Taps 15 апреля 2018, 14:02

      От этого Макаронника у всех уже рвотный эффект.
      Обгадился в России по полной.

      2
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      Рейтинг: +548

      El_Chori > Taps 16 апреля 2018, 07:10

      Да вы каждый год о каждом тренере так гвоворите. Это клуб бабки отмывает.

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 15 апреля 2018, 13:03

      Честно, когда слышу что-нибудь о тренере "Зенита", у меня постоянно "дежавю"...Был Спалетти, профессионал, показывал неплохие результаты - ушёл из-за якобы конфликта в команде...Виллаш Боаш, тоже профессионал, за один сезон с Порту выиграл Чемпионат и Кубок УЕФА, имел опыт тренерской деятельности в топ-клубах Англии - тоже ушел...Луческу, выстраивал чемпионский Шахтер и с ним же брал первый Кубок УЕФА в истории этого клуба - также всем не угодил...Ну и Манчини, выигрывавший минимум по трофею в каждой лиге, в которой тренировал - тоже плох...Я, конечно, не хочу никого обидеть, НО МОЖЕТ НЕ В ТРЕНЕРЕ ДЕЛО?

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 апреля 2018, 11:48

      Уже пора перестать , обращать внимание на его высказывания -- сам набрал , сам разогнал , командную игру разрушил -- теперь крайних ищет !!!

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