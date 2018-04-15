«Голы у нас забивает только Саша Кокорин». Как Манчини критикует своих игроков

Нет слов,только радость,что Зенит в говне.
Нет слов,только радость,что Зенит в говне.
У нас нет хороших игроков (с) Манчини
У нас нет хорошего тренера (с) Руководство зенита
А я думаю, что руководству клуба выгодно, что вся критика направлена на тренера. Вот он - ешьте! Ну, неужели все неудачные трансферы оформлял самолично Манчини? А все рядом стояли и ничего не видели? А, может руки потирали от откатов? Даже я, болельщик Зенита, уже стал чувствовать, что от клуба стало нехорошо попахивать. А жаль! Впрочем, у нас так во многом.
Скажу тренеру одно, досвидули
Честно, когда слышу что-нибудь о тренере "Зенита", у меня постоянно "дежавю"...Был Спалетти, профессионал, показывал неплохие результаты - ушёл из-за якобы конфликта в команде...Виллаш Боаш, тоже профессионал, за один сезон с Порту выиграл Чемпионат и Кубок УЕФА, имел опыт тренерской деятельности в топ-клубах Англии - тоже ушел...Луческу, выстраивал чемпионский Шахтер и с ним же брал первый Кубок УЕФА в истории этого клуба - также всем не угодил...Ну и Манчини, выигрывавший минимум по трофею в каждой лиге, в которой тренировал - тоже плох...Я, конечно, не хочу никого обидеть, НО МОЖЕТ НЕ В ТРЕНЕРЕ ДЕЛО?
Уже пора перестать , обращать внимание на его высказывания -- сам набрал , сам разогнал , командную игру разрушил -- теперь крайних ищет !!!