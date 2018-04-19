Глушаков: «Подвел. Извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признал, что команда вылетела из Кубка России из-за его ошибки.

«Подвел. Извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак.

Я люблю «Спартак» и сделаю все, чтобы искупить вину перед болельщиками за сегодняшний промах и не реализованные моменты», – написал Глушаков в инстаграме.

Напомним, хавбек в концовке встречи не забил из выгодного положения, а в серии послематчевых пенальти – не реализовал свой удар.

Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» – «Тосно» завершился со счетом 1:1 (4:5 в серии пенальти). В финале турнира «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» 9 мая в Волгограде.

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