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    Глушаков: «Подвел. Извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признал, что команда вылетела из Кубка России из-за его ошибки.

    «Подвел. Извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак.

    Я люблю «Спартак» и сделаю все, чтобы искупить вину перед болельщиками за сегодняшний промах и не реализованные моменты», – написал Глушаков в инстаграме.

    Напомним, хавбек в концовке встречи не забил из выгодного положения, а в серии послематчевых пенальти – не реализовал свой удар.

    Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» – «Тосно» завершился со счетом 1:1 (4:5 в серии пенальти). В финале турнира «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» 9 мая в Волгограде.

    Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

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    Источник: Instagram

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    19.04.2018 08:42
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 апреля 2018, 21:26

      Карпина уволили после поражения от Тосно, и тоже в Кубке .
      Это просто рок какой-то.
      Федун видно в шоке до сих пор, потому и молчит.

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > maygli 19 апреля 2018, 21:36

      Будешь одно и тоже писать в каждой теме? Не уволят Карреру не надейся!

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 20:33

      Поверим на слово.

      1
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      Рейтинг: +75

      igoor52 19 апреля 2018, 18:50

      ЧТО означает -ИЗВИНЯЮСЬ- сам себя извинил!!???/

      0
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      ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > igoor52 20 апреля 2018, 12:51

      Да, мало кто замечает/задумывается над этой формулировкой. В том-то и дело, что человек с такой "оговорочкой по Фрейду" сам себя извинил, отчасти успокоился, и для него не имеет значения мнение других, у которых он якобы просит прощения.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 апреля 2018, 13:56

      Больше такого халявного Кубка не будет.
      Жалко Карреру...

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 апреля 2018, 13:49

      Представляю в каком Глушак сейчас депресняке, так обосраться...

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 апреля 2018, 13:48

      У Спартака начался спад, и это было видно по игре с Уралом. Те же ошибки, таже усталость от игры в целом, просто начался спад и это видно по всему.
      Просто нужно переждать. Увы.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 19 апреля 2018, 13:36

      Ладно,что стебать его?! Конечно,должны выигрывать на классе,но это игра... да и с остальных спрос должен быть. Не один,Глушков играл... может к ЧМ,злее станут..

      2
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 19 апреля 2018, 12:49

      только победив в 4 оставшихся играх-можете хоть немного реабилитироваться в глазах болельщиков..хотя бы 2 место...

      4
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      Рейтинг: +5873

      maygli > alexivanof197 19 апреля 2018, 13:54

      Выиграют если повезёт. Но, что-то мне говорит, что удача отвернулась, а трудом и пОтом они уже не могут, или не хотят, устали.

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > maygli 19 апреля 2018, 14:40

      почему то такие же мысли глядя на вчерашнюю игру

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 19 апреля 2018, 12:44

      это тебе не самогон пить ! сначала выиграть нужно !!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1052

      mig28 19 апреля 2018, 12:28

      Удар мощный...зачем бить на исполнение, тем более пижонить?!

      2
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