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  • Глушаков: «Подвел. Извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак»

Глушаков: «Подвел. Извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак»

19 апреля 2018, 08:42
33

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признал, что команда вылетела из Кубка России из-за его ошибки.

«Подвел. Извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак.

Я люблю «Спартак» и сделаю все, чтобы искупить вину перед болельщиками за сегодняшний промах и не реализованные моменты», – написал Глушаков в инстаграме.

Напомним, хавбек в концовке встречи не забил из выгодного положения, а в серии послематчевых пенальти – не реализовал свой удар.

Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» – «Тосно» завершился со счетом 1:1 (4:5 в серии пенальти). В финале турнира «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» 9 мая в Волгограде.

Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

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Публикация от text (@glushak8)

Источник: Instagram
Россия. Кубок Спартак Глушаков Денис
Комментарии (33)
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nik55
1524116780
Глушаков ты же капитан----видишь сам что не в форме но на замену идешь----сказал тренеру я не готов но ты лезешь как муха на га-но----какой ты после этого капитан ?
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oyabun
1524116951
А я ждал, когда Денис сделает подобное заявление. Потому что здесь скромно умолчали, но на деле он с игры 2 раза промахнулся в 100%-моментах и потом уже с пенальти не забил. И просто отмолчаться после такого как Капитан он не мог. За то что признал свою вину - честь ему и хвала! Неудачные матчи бывают у каждого. Главное чтобы число удачных многократно перевешивало число таких как вчера. Денис, мы в тебя верим, потому что ты предан Спартаку всей душой! Удачи в следующих матчах!
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upiter622
1524118056
Искупить вину перед болелщиками?Ты на что намекаешь?Даже не думай о чемпионате мира!!!
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OfaZavr
1524122521
признавать ошибки это конечно хорошо, но еще лучше делать из них выводы и стараться не повторять.
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cska-62
1524122797
Да ладно... Даже Месси промахивается. Это футбол! То, что не смогли раскатать "Тосно", вина всей команды.
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Чикомас
1524122950
Проиграл не Глушаков, вся команда. Да он был одним из худших, а где были остальные???
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alexivanof197
1524131360
только победив в 4 оставшихся играх-можете хоть немного реабилитироваться в глазах болельщиков..хотя бы 2 место...
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maygli
1524134897
У Спартака начался спад, и это было видно по игре с Уралом. Те же ошибки, таже усталость от игры в целом, просто начался спад и это видно по всему. Просто нужно переждать. Увы.
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maygli
1524135405
Больше такого халявного Кубка не будет. Жалко Карреру...
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VVM1964
1524139906
" Я — мерзавец! Я — подлец! Я сошлю себя в Воронеж, Я сошлю себя в Елец!.. Только не на Магадан, Энто мне не по годам: Я пока туды доеду,- Опасаюсь, дуба дам! "
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