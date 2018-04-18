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  • Пятеро футболистов «Манчестер Сити», Салах и Кейн включены в сборную сезона АПЛ

Пятеро футболистов «Манчестер Сити», Салах и Кейн включены в сборную сезона АПЛ

18 апреля 2018, 13:47
10

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) составила символическую сборную нынешнего сезона АПЛ.

В команду вошли пять представителей чемпиона Англии «Манчестер Сити», три футболиста «Тоттенхэма», а также по одному игроку из «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».

Голкипер: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Кайл Уокер, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Маркос Алонсо («Челси»).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Давид Сильва (оба – «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).

Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Сильва Давид Агуэро Серхио Вертонген Ян Уокер Кайл Де Хеа Давид Эриксен Кристиан Алонсо Маркос Отаменди Николас Де Брюйне Кевин Кейн Гарри Салах Мохамед
Комментарии (10)
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Dgad
1524049168
В принципе заслуженно, можно было бы еще Дели Алли включить вместо Силвы.
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Nurik Ponsuato
1524062560
Щас начнётся того уберите его включите ко ко ко ко
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OfaZavr
1524063572
супер сборная получилась, у каждого конечно свой выбор, но вроде как всех достойных включили.
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Rockstody
1524064546
не знаю заместо кого,но я бы включил Фирмино..
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natashakerova
1524065880
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zigbert
1524079052
Игроки" что надо".
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Аристократ Олжик
1524089022
Учитывая сколько пропустил Бернли, не понимаю, почему отсутствует Тарковски и присутствует клоун Отаменди, чья команда хоть и пропускала меньше, но почти в каждом втором пропущенном голе, есть вина Николаса
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Аристократ Олжик
1524089068
Агуэро центрфорвард, так что на его место поставить надо Сане
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ItalianFootball
1524122493
Как Эриксен на Терри тут похож.
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