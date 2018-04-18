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    Пятеро футболистов «Манчестер Сити», Салах и Кейн включены в сборную сезона АПЛ

    Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) составила символическую сборную нынешнего сезона АПЛ.

    В команду вошли пять представителей чемпиона Англии «Манчестер Сити», три футболиста «Тоттенхэма», а также по одному игроку из «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».

    Голкипер: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

    Защитники: Кайл Уокер, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Маркос Алонсо («Челси»).

    Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Давид Сильва (оба – «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).

    Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2018 13:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 апреля 2018, 10:21

      Как Эриксен на Терри тут похож.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 апреля 2018, 01:04

      Агуэро центрфорвард, так что на его место поставить надо Сане

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 апреля 2018, 01:03

      Учитывая сколько пропустил Бернли, не понимаю, почему отсутствует Тарковски и присутствует клоун Отаменди, чья команда хоть и пропускала меньше, но почти в каждом втором пропущенном голе, есть вина Николаса

      0
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 22:17

      Игроки" что надо".

      1
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      Рейтинг: +8

      natashakerova 18 апреля 2018, 18:38

      Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться. Вот статья минздрава как спасти себя и своих близких --- https://tr.im/22QDY

      -1
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 18 апреля 2018, 18:15

      не знаю заместо кого,но я бы включил Фирмино..

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 17:59

      супер сборная получилась, у каждого конечно свой выбор, но вроде как всех достойных включили.

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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 18 апреля 2018, 17:42

      Щас начнётся того уберите его включите ко ко ко ко

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 18 апреля 2018, 13:59

      В принципе заслуженно, можно было бы еще Дели Алли включить вместо Силвы.

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Dgad 18 апреля 2018, 14:13

      В этом сезоне он мертвый, так что Силва заслуженно в списке

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