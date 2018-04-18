Пятеро футболистов «Манчестер Сити», Салах и Кейн включены в сборную сезона АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) составила символическую сборную нынешнего сезона АПЛ.

В команду вошли пять представителей чемпиона Англии «Манчестер Сити», три футболиста «Тоттенхэма», а также по одному игроку из «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».

Голкипер: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Кайл Уокер, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Маркос Алонсо («Челси»).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Давид Сильва (оба – «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).

Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).