Пятеро футболистов «Манчестер Сити», Салах и Кейн включены в сборную сезона АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) составила символическую сборную нынешнего сезона АПЛ.
В команду вошли пять представителей чемпиона Англии «Манчестер Сити», три футболиста «Тоттенхэма», а также по одному игроку из «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».
Голкипер: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Кайл Уокер, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Маркос Алонсо («Челси»).
Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Давид Сильва (оба – «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).
Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Бомбардир.ру