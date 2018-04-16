Набиуллин верит, что ему удастся попасть из «Зенита» в сборную России

Крайний защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал, почему его кумиром является футболист «Реала» Марсело, а также выразил уверенность, что ему удастся получить вызов в сборную России.

– Известно, что ваш кумир среди крайних защитников – игрок «Реала» Марсело. Чем он отличается от других?

– Мне нравится его техника, то, что он делает в атаке. Я даже стараюсь ему подражать.

– А кого из левых защитников выделите в России?

– Кришито и Жиркова. Думаю, они одни из лучших.

– Именно с ними вам предстоит конкурировать. Это не смущает?

– Я буду доказывать свою состоятельность, а тренер это обязательно увидит. Из «Зенита» я хочу попасть в сборную России. Думаю, у меня все получится.

Набиуллин перешел в «Зенит» из «Рубина» минувшей зимой. За петербургскую команду он пока не провел ни одного матча.