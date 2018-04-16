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    Набиуллин верит, что ему удастся попасть из «Зенита» в сборную России

    Крайний защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал, почему его кумиром является футболист «Реала» Марсело, а также выразил уверенность, что ему удастся получить вызов в сборную России.

    – Известно, что ваш кумир среди крайних защитников – игрок «Реала» Марсело. Чем он отличается от других?

    – Мне нравится его техника, то, что он делает в атаке. Я даже стараюсь ему подражать.

    – А кого из левых защитников выделите в России?

    – Кришито и Жиркова. Думаю, они одни из лучших.

    – Именно с ними вам предстоит конкурировать. Это не смущает?

    – Я буду доказывать свою состоятельность, а тренер это обязательно увидит. Из «Зенита» я хочу попасть в сборную России. Думаю, у меня все получится.

    Набиуллин перешел в «Зенит» из «Рубина» минувшей зимой. За петербургскую команду он пока не провел ни одного матча.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.04.2018 13:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 11:18

      Только сделать это будет неимоверно трудно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 апреля 2018, 02:08

      Для этого надо, как минимум, начать играть за команду, а не созерцать матч на скамейке

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 апреля 2018, 18:51

      Набиуллин - кто такой, почему не знаю?

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 апреля 2018, 18:49

      У лысого кто угодно может в сборную попасть! У нашей сборной матчи исключительно контрольные

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 апреля 2018, 17:33

      По сборной, это сказки, а основное, это деньги.

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 16 апреля 2018, 16:59

      При Новостях что Криш уходит домой, а с Жирковым не продлят контракт ( что будет глупостью) Он один остается как кандидат на левый фланг...
      Только вот его уровень.... Хотя сейчас весь уровень зенита такой)
      Надеюсь раскроется)
      А То с правым флангом Анюков-Смольников у нас постоянно все хорошо)
      Приемник на левый теперь нужен) Русский)))

      -1
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > lysenkoff 17 апреля 2018, 14:26

      Ещё Чернов из аренды вернётся

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 апреля 2018, 16:40

      Удачи Эльмир. Надеюсь, тебя не постигнет судьба вани соловьёва

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 16 апреля 2018, 14:51

      сначала в основу Зенита попади....

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 апреля 2018, 14:35

      Набиуллин, Оздоев..зачем их брали вообще, слабенькие футболисты

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 апреля 2018, 14:30

      из нынешнего Зенита обычно попадают в аренду в Ростов, Амкар или Арсенал Т

      1
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