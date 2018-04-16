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  • Набиуллин верит, что ему удастся попасть из «Зенита» в сборную России

Набиуллин верит, что ему удастся попасть из «Зенита» в сборную России

16 апреля 2018, 13:31
11

Крайний защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал, почему его кумиром является футболист «Реала» Марсело, а также выразил уверенность, что ему удастся получить вызов в сборную России.

– Известно, что ваш кумир среди крайних защитников – игрок «Реала» Марсело. Чем он отличается от других?

– Мне нравится его техника, то, что он делает в атаке. Я даже стараюсь ему подражать.

– А кого из левых защитников выделите в России?

– Кришито и Жиркова. Думаю, они одни из лучших.

– Именно с ними вам предстоит конкурировать. Это не смущает?

– Я буду доказывать свою состоятельность, а тренер это обязательно увидит. Из «Зенита» я хочу попасть в сборную России. Думаю, у меня все получится.

Набиуллин перешел в «Зенит» из «Рубина» минувшей зимой. За петербургскую команду он пока не провел ни одного матча.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Набиуллин Эльмир
Комментарии (11)
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Garrincha58
1523878219
из нынешнего Зенита обычно попадают в аренду в Ростов, Амкар или Арсенал Т
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Федя Кабак
1523878542
Набиуллин, Оздоев..зачем их брали вообще, слабенькие футболисты
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САДЫЧОК
1523879484
сначала в основу Зенита попади....
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С-Пб on-line
1523886010
Удачи Эльмир. Надеюсь, тебя не постигнет судьба вани соловьёва
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lysenkoff
1523887148
При Новостях что Криш уходит домой, а с Жирковым не продлят контракт ( что будет глупостью) Он один остается как кандидат на левый фланг... Только вот его уровень.... Хотя сейчас весь уровень зенита такой) Надеюсь раскроется) А То с правым флангом Анюков-Смольников у нас постоянно все хорошо) Приемник на левый теперь нужен) Русский)))
Ответить
vladimir-7
1523889199
По сборной, это сказки, а основное, это деньги.
Ответить
APchelov
1523893792
У лысого кто угодно может в сборную попасть! У нашей сборной матчи исключительно контрольные
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prezent2017
1523893871
Набиуллин - кто такой, почему не знаю?
Ответить
арейская
1523920111
Для этого надо, как минимум, начать играть за команду, а не созерцать матч на скамейке
Ответить
zigbert
1523953139
Только сделать это будет неимоверно трудно.
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