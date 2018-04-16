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  • Нигматуллин: «Нужно переписать регламент РФПЛ и ввести отмену желтой карточки»

Нигматуллин: «Нужно переписать регламент РФПЛ и ввести отмену желтой карточки»

16 апреля 2018, 12:26
4

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает неординарной ситуацию с желтой карточкой нападающего «Краснодара» Федора Смолова, полученной им в матче 26 тура РФПЛ с «Арсеналом». По мнению вратаря, нужно ввести отмену наказания, если он было несправедливо.

Напомним, во встрече с туляками форвард «быков» получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади соперника, которое стало для него четвертым в чемпионате. Таким образом он пропустит важнейший для краснодарской команды поединок против ЦСКА.

После матча «Краснодар» – «Арсенал» многие эксперты, в том числе глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский, заявили, что желтая карточка была показана Смолову ошибочно. Теме не менее по регламенту лиги нападающий не сможет оспорить ее.

«Мы очень любим брать опыт более успешных чемпионатов, а в них присутствует отмена желтой карточки. Считаю, у нас тоже надо вводить и переписывать регламент. В срочном порядке вряд ли удастся это сделать. Но сейчас петух клюнул.

Конкурент «Краснодара» незаслуженно получает преимущество в виде потери лидера – Федора Смолова – из-за ошибки судейского корпуса. Это потеря для «Краснодара», который ведет борьбу за третье место. Переписывать регламент нужно», – сказал Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Нигматуллин Руслан Смолов Федор
Комментарии (4)
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Федя Кабак
1523871048
И такого судью нужно отстранять! Только портит впечатление от футбола
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sprint5
1523877093
ничего от этого не изменится
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avera
1523904377
А может судье купить очки?
Ответить
zigbert
1523952538
Система" видео повторов",не допустила бы такое.
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