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    Ниве стал автором самого возрастного гола в чемпионате Франции в XXI веке

    Капитан «Труа» Бенжамин Ниве отметился голом в ворота «Марселя» в матче 33-го тура французской Лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:3.

    Благодаря этому Ниве стал автором самого возрастного гола в чемпионате Франции в XXI веке. На момент игры полузащитнику был 41 год, 3 месяца и 13 дней.

    Стоит отметить, что абсолютный рекорд турнира принадлежит форварду «Труа» Роже Куртуа, который выступая в 50-х годах отличился в возрасте 44 лет и 4 дней в 1956 году.

    В текущем сезоне Ниве провел 21 матч в чемпионате Франции, в которых записал на свой счет единственный гол. и забил один гол. Также на его счету два забитых мяча в трех играх Кубка Франции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2018 10:54
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