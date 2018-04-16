Капитан «Труа» Бенжамин Ниве отметился голом в ворота «Марселя» в матче 33-го тура французской Лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:3.

Благодаря этому Ниве стал автором самого возрастного гола в чемпионате Франции в XXI веке. На момент игры полузащитнику был 41 год, 3 месяца и 13 дней.

Стоит отметить, что абсолютный рекорд турнира принадлежит форварду «Труа» Роже Куртуа, который выступая в 50-х годах отличился в возрасте 44 лет и 4 дней в 1956 году.

В текущем сезоне Ниве провел 21 матч в чемпионате Франции, в которых записал на свой счет единственный гол. и забил один гол. Также на его счету два забитых мяча в трех играх Кубка Франции.