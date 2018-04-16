Член судейского комитета РФС: «Методы Будогосского устарели, он только протаскивает везде своих учеников»

Член судейского комитета РФС Наталья Авдонченко раскритиковала работу Андрея Будогосского на посту председателя департамента судейства и инспектирования РФС, обвинив того в протаскивании своих учеников в различные российские футбольные лиги.

«Методы Будогосского устарели. У него только одно на уме: открыл когда-то футбольный центр «Арбитр» и протаскивает везде своих учеников – во вторую лигу, в первую. Пишет какие-то ненормальные программы. Где он их только берет – разве что из своей головы? Знаете, есть такие понятия: свой и чужой. Для Будогосского существуют только свои. Поэтому я часто критикую его, особенно на судейском комитете.

Все боятся что-то сказать против него. Судейский комитет подобран таким образом, что как минимум 3-4 человека там вообще ничем не занимаются. Они просто приглашены, чтобы поднимать руки. Когда у руководителя больше голосов, чем у нас – мы не можем запретить тот или иной документ, хотя он заводит в тупик наше судейство.

Вот, например – дисциплинарный кодекс арбитра или инспектора. Судьи всегда будут ошибаться. Если человек ошибся в Премьер-лиге, его отправляют в первую. Ошибся и там, возвращают в вышку. Этот документ за гранью здравого смысла. Ошибся, тебя отправили в ссылку. В первом дивизионе всегда хорошо, вы же понимаете. Чего не пойти? Там нет двенадцати камер. Я уже молчу про второй дивизион, где сплошь и рядом нарушения. Есть очень сильные молодые ребята, но если ты не понравился Будогосскому, то не будешь судить ПФЛ. Надо прийти к нему на поклон, еще что-то. Только после этого возможны какие-то варианты», – рассказала Авдонченко.