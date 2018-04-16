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  • Член судейского комитета РФС: «Методы Будогосского устарели, он только протаскивает везде своих учеников»

Член судейского комитета РФС: «Методы Будогосского устарели, он только протаскивает везде своих учеников»

16 апреля 2018, 08:42
14

Член судейского комитета РФС Наталья Авдонченко раскритиковала работу Андрея Будогосского на посту председателя департамента судейства и инспектирования РФС, обвинив того в протаскивании своих учеников в различные российские футбольные лиги.

«Методы Будогосского устарели. У него только одно на уме: открыл когда-то футбольный центр «Арбитр» и протаскивает везде своих учеников – во вторую лигу, в первую. Пишет какие-то ненормальные программы. Где он их только берет – разве что из своей головы? Знаете, есть такие понятия: свой и чужой. Для Будогосского существуют только свои. Поэтому я часто критикую его, особенно на судейском комитете.

Все боятся что-то сказать против него. Судейский комитет подобран таким образом, что как минимум 3-4 человека там вообще ничем не занимаются. Они просто приглашены, чтобы поднимать руки. Когда у руководителя больше голосов, чем у нас – мы не можем запретить тот или иной документ, хотя он заводит в тупик наше судейство.

Вот, например – дисциплинарный кодекс арбитра или инспектора. Судьи всегда будут ошибаться. Если человек ошибся в Премьер-лиге, его отправляют в первую. Ошибся и там, возвращают в вышку. Этот документ за гранью здравого смысла. Ошибся, тебя отправили в ссылку. В первом дивизионе всегда хорошо, вы же понимаете. Чего не пойти? Там нет двенадцати камер. Я уже молчу про второй дивизион, где сплошь и рядом нарушения. Есть очень сильные молодые ребята, но если ты не понравился Будогосскому, то не будешь судить ПФЛ. Надо прийти к нему на поклон, еще что-то. Только после этого возможны какие-то варианты», – рассказала Авдонченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Будогосский Андрей
Комментарии (14)
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Garrincha58
1523857763
мафия и это везде так и в жизни и в сорте и в политике все свои, если лижут
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prezent2017
1523857860
Гнать из футбола всех взяточников и карьеристов!
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Федя Кабак
1523857989
Гнать его в шею. Уже давно пора
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anatolich72
1523858307
Да все уже поняли, что он не о чём и в нужный момент делает что скажет хозяин.
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Мары
1523862021
А у нас чего не коснись, всё зависит от точки зрения хозяина.Вообще значимо,что из всего судейского комитета, яйца оказались только у бабы. Сюрреализм какой то.
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Юрий Крутько
1523862033
Пора Будогосскому красную предъявлять...
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Боцман59rus
1523862901
а где у нас в стране по -другому? ... каждая мало -мальски значимая к.у.й.н.я, при малейшей возможности, протаскивает своих в любую щель, причем как правило, протеже оказываются на порядок тупее и ленивее своих покровителей.
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polt
1523863464
Пока личного указания с самого верха не будет разобраться, так все и будет продолжаться в нашем спорте. Надо убрать гнилую голову, а это - Мудко-непотопляемый.
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Полная Канистра
1523865983
баба молодец на чистую воду этого мафиози вывела а мужики трусы и твари. Разворошите это гадюшник сколько терпеть их можно
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OfaZavr
1523867047
вот правильно! наконец-то хоть кто-то выступил против этого главы судейского беспредела!
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