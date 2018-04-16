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    Член судейского комитета РФС: «Методы Будогосского устарели, он только протаскивает везде своих учеников»

    Член судейского комитета РФС Наталья Авдонченко раскритиковала работу Андрея Будогосского на посту председателя департамента судейства и инспектирования РФС, обвинив того в протаскивании своих учеников в различные российские футбольные лиги.

    «Методы Будогосского устарели. У него только одно на уме: открыл когда-то футбольный центр «Арбитр» и протаскивает везде своих учеников – во вторую лигу, в первую. Пишет какие-то ненормальные программы. Где он их только берет – разве что из своей головы? Знаете, есть такие понятия: свой и чужой. Для Будогосского существуют только свои. Поэтому я часто критикую его, особенно на судейском комитете.

    Все боятся что-то сказать против него. Судейский комитет подобран таким образом, что как минимум 3-4 человека там вообще ничем не занимаются. Они просто приглашены, чтобы поднимать руки. Когда у руководителя больше голосов, чем у нас – мы не можем запретить тот или иной документ, хотя он заводит в тупик наше судейство.

    Вот, например – дисциплинарный кодекс арбитра или инспектора. Судьи всегда будут ошибаться. Если человек ошибся в Премьер-лиге, его отправляют в первую. Ошибся и там, возвращают в вышку. Этот документ за гранью здравого смысла. Ошибся, тебя отправили в ссылку. В первом дивизионе всегда хорошо, вы же понимаете. Чего не пойти? Там нет двенадцати камер. Я уже молчу про второй дивизион, где сплошь и рядом нарушения. Есть очень сильные молодые ребята, но если ты не понравился Будогосскому, то не будешь судить ПФЛ. Надо прийти к нему на поклон, еще что-то. Только после этого возможны какие-то варианты», – рассказала Авдонченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.04.2018 08:42
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 10:29

      Надо улучшать качество судейства а не заниматься кабинетной возней.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 апреля 2018, 12:32

      Все по делу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 апреля 2018, 12:20

      "Если судья ошибся в премьер - лиге , его отправляют в первую . Ошибся и там , возвращают в вышку ." --- да за такой закон , судьи и инспектора -- ему будут лизать , лизать и лизать !!!!! Засудил в высшей -- подзаработал , отправили в первую -- засудил в первой , подзаработал -- отправили в вышку !!! Не работа , а сплошное наслаждение работой и ещё как прибыльно !!! О каком уровне судейства вообще можно говорить ??? Надо президенту про этот гнойник информацию скинуть -- только он эту шоблу разгонит !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 11:24

      вот правильно! наконец-то хоть кто-то выступил против этого главы судейского беспредела!

      8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 апреля 2018, 11:06

      баба молодец на чистую воду этого мафиози вывела а мужики трусы и твари. Разворошите это гадюшник сколько терпеть их можно

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 16 апреля 2018, 10:24

      Пока личного указания с самого верха не будет разобраться, так все и будет продолжаться в нашем спорте. Надо убрать гнилую голову, а это - Мудко-непотопляемый.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 апреля 2018, 10:15

      а где у нас в стране по -другому? ... каждая мало -мальски значимая к.у.й.н.я, при малейшей возможности, протаскивает своих в любую щель, причем как правило, протеже оказываются на порядок тупее и ленивее своих покровителей.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 16 апреля 2018, 10:00

      Пора Будогосскому красную предъявлять...

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Юрий Крутько 16 апреля 2018, 11:19

      ...и дисквалифицировать его лет на 10 в Магадан и чтобы всех своих
      прихватил. И сделать это публично, чтобы другим не повадно было.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 16 апреля 2018, 10:00

      А у нас чего не коснись, всё зависит от точки зрения хозяина.Вообще значимо,что из всего судейского комитета, яйца оказались только у бабы. Сюрреализм какой то.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 16 апреля 2018, 08:58

      Да все уже поняли, что он не о чём и в нужный момент делает что скажет хозяин.

      4
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