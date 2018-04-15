Мусаев: «Краснодар» добился закономерной и заслуженной победы»

И.о. главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями от победного матча 26-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:0). Напомним, что эта встреча стала второй для 34-летнего специалиста во главе «быков».

«Эмоции после матча самые положительные. Победили же. Провели хороший первый тайм, агрессивно и быстро. Во втором тайме в скорости чуть-чуть поубавили, но все равно обеспечили целый ряд атак – мы могли забивать и удерживать преимущество.

Сегодня наши футболисты добились закономерной и заслуженной победы. Нам необходимо было делать все, чтобы в темпе первого тайма отработать все 90 минут», – сказал Мусаев.