Дриусси: «Цель «Зенита» – попасть в Лигу чемпионов»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от победы над «Анжи» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России. Напомним, что гол аргентинца на 36-й минуте стал единственным в этой встрече.

– Это был отрепетированный момент. Предыдущую неделю мы отрабатывали ситуации, в которых я должен был находиться именно там, где я находился, поэтому все логично завершилось.

– Почему «Зениту» так сложно даются голевые моменты?

– Мы создаем моменты, но превращать моменты в голы всегда сложнее. Лучше всегда выигрывать с разницей в два или три мяча, и мы должны работать над тем, чтобы так происходило, должны настраивать прицел, лучше играть по низкому мячу.

– До конца чемпионата всего пять матчей. Какая цель перед командой сейчас?

– Наша цель – сводить к минимуму количество ошибок и одержать пять побед, реализовать нашу главную цель – попасть в Лигу чемпионов. Мы будем идти к этой цели матч за матчем, шаг за шагом.

– Вы знаете, с кем поменялись футболками после матча с «Анжи»?

– Это аргентинский игрок, с которым я уже встречался. Он подошел, попросил футболку для друга, я с удовольствием отдал.