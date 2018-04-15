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Дриусси: «Цель «Зенита» – попасть в Лигу чемпионов»

15 апреля 2018, 00:45
6

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от победы над «Анжи» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России. Напомним, что гол аргентинца на 36-й минуте стал единственным в этой встрече.

– Это был отрепетированный момент. Предыдущую неделю мы отрабатывали ситуации, в которых я должен был находиться именно там, где я находился, поэтому все логично завершилось.

– Почему «Зениту» так сложно даются голевые моменты?

– Мы создаем моменты, но превращать моменты в голы всегда сложнее. Лучше всегда выигрывать с разницей в два или три мяча, и мы должны работать над тем, чтобы так происходило, должны настраивать прицел, лучше играть по низкому мячу.

– До конца чемпионата всего пять матчей. Какая цель перед командой сейчас?

– Наша цель – сводить к минимуму количество ошибок и одержать пять побед, реализовать нашу главную цель – попасть в Лигу чемпионов. Мы будем идти к этой цели матч за матчем, шаг за шагом.

– Вы знаете, с кем поменялись футболками после матча с «Анжи»?

– Это аргентинский игрок, с которым я уже встречался. Он подошел, попросил футболку для друга, я с удовольствием отдал.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (6)
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Михаил_Боярский
1523755492
По воротам сначала попадите.))
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серега кашин
1523762270
от вас сейчас ничего не зависит
Ответить
Garrincha58
1523772294
бесполезный игрочишка
Ответить
Gornostay
1523777008
Ты успокойся
Ответить
Ахимас Вельде
1523777217
Забил один гол на дурака в пустые ворота и уже речи толкает. Затем ли тебя брали?
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serppion
1523783968
Попасть в Лигу чемпионов? Ты в писсуар не всегда попадаешь. А в ворота еще реже.
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