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    Дриусси: «Цель «Зенита» – попасть в Лигу чемпионов»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от победы над «Анжи» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России. Напомним, что гол аргентинца на 36-й минуте стал единственным в этой встрече.

    – Это был отрепетированный момент. Предыдущую неделю мы отрабатывали ситуации, в которых я должен был находиться именно там, где я находился, поэтому все логично завершилось.

    – Почему «Зениту» так сложно даются голевые моменты?

    – Мы создаем моменты, но превращать моменты в голы всегда сложнее. Лучше всегда выигрывать с разницей в два или три мяча, и мы должны работать над тем, чтобы так происходило, должны настраивать прицел, лучше играть по низкому мячу.

    – До конца чемпионата всего пять матчей. Какая цель перед командой сейчас?

    – Наша цель – сводить к минимуму количество ошибок и одержать пять побед, реализовать нашу главную цель – попасть в Лигу чемпионов. Мы будем идти к этой цели матч за матчем, шаг за шагом.

    – Вы знаете, с кем поменялись футболками после матча с «Анжи»?

    – Это аргентинский игрок, с которым я уже встречался. Он подошел, попросил футболку для друга, я с удовольствием отдал.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.04.2018 00:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 апреля 2018, 12:19

      Попасть в Лигу чемпионов? Ты в писсуар не всегда попадаешь. А в ворота еще реже.

      -1
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 15 апреля 2018, 10:26

      Забил один гол на дурака в пустые ворота и уже речи толкает. Затем ли тебя брали?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 15 апреля 2018, 10:23

      Ты успокойся

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 апреля 2018, 09:04

      бесполезный игрочишка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 апреля 2018, 06:17

      от вас сейчас ничего не зависит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 15 апреля 2018, 04:24

      По воротам сначала попадите.))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 15 апреля 2018, 01:19

      Ну вот наконец-то и Дриусси начал комменты довать...

      0
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