Главные новости дня. «Локомотив» укрепил лидерство, разгромив «Динамо», а «Барселона» установила крутой рекорд в Испании

Фанаты ЦСКА ответили на обвинения в расизме, назвав журналистов «клоунами».

Допинг-пробы 60 российских кандидатов на поездку на ЧМ оказались отрицательными.

«Локомотив» забил четыре мяча в ворота «Динамо».

«Зениту» хватило одного гола для победы над «Анжи».

Смолов не сыграет за «Краснодар» против ЦСКА.

Заболотный и Манчини дали интервью друг о друге после матча.

«Челси» совершил суперкамбэк в игре с «Саутгемптоном».

«Барселона» обыграла «Валенсию» и установила мощный рекорд по матчам без поражений.

Киевское «Динамо» выиграло у «Шахтера» и приблизилось к нему на расстояние трех очков.

Определен круг претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.