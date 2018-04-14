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  • Главные новости дня. «Локомотив» укрепил лидерство, разгромив «Динамо», а «Барселона» установила крутой рекорд в Испании

Главные новости дня. «Локомотив» укрепил лидерство, разгромив «Динамо», а «Барселона» установила крутой рекорд в Испании

14 апреля 2018, 21:55
2

Фанаты ЦСКА ответили на обвинения в расизме, назвав журналистов «клоунами».

Допинг-пробы 60 российских кандидатов на поездку на ЧМ оказались отрицательными.

«Локомотив» забил четыре мяча в ворота «Динамо».

«Зениту» хватило одного гола для победы над «Анжи».

Смолов не сыграет за «Краснодар» против ЦСКА.

Заболотный и Манчини дали интервью друг о друге после матча.

«Челси» совершил суперкамбэк в игре с «Саутгемптоном».

«Барселона» обыграла «Валенсию» и установила мощный рекорд по матчам без поражений.

Киевское «Динамо» выиграло у «Шахтера» и приблизилось к нему на расстояние трех очков.

Определен круг претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Димон Лебяга
1523739447
знаем мы рекорд барселоны на этой неделе)))
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diktatop
1523771880
смолова жаль...
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