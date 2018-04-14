Де Брюйне, Кейн, Салах и Сильва вошли в список претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала шестерых претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.
В список кандидатов на награду вошли полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане и еще один полузащитник «горожан» Давид Сильва.
На звание лучшего молодого футболиста года в Англии претендуют Кейн, Эдерсон («Манчестер Сити»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Сане, Райан Сессеньон («Фулхэм») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).
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Источник: Twitter