Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Брюйне, Кейн, Салах и Сильва вошли в список претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

    Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала шестерых претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.

    В список кандидатов на награду вошли полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане и еще один полузащитник «горожан» Давид Сильва.

    На звание лучшего молодого футболиста года в Англии претендуют Кейн, Эдерсон («Манчестер Сити»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Сане, Райан Сессеньон («Фулхэм») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2018 14:58
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 15 апреля 2018, 00:32

      Салах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100706

      zigbert 14 апреля 2018, 22:50

      Красавцы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 14 апреля 2018, 19:29

      В АПЛ в этом году однозначно Салах,только перешёл и что творит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Mack_Dan 14 апреля 2018, 15:28

      А чего без Лероя Сане?((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -279

      Killer_18 > Mack_Dan 14 апреля 2018, 16:16

      Очки купи

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 14 апреля 2018, 15:10

      Салах, Де Брёйне и Кейн, среди молодняка - Эдерсон, Стерлинг и Сессеньон, а Рашфорд сдает

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11