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    РФПЛ. «Зенит» победил «Анжи» благодаря голу Дриусси и поднялся на третью строчку 

    В матче 26-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Анжи» со счетом 1:0. Единственный гол в составе санкт-петербуржцев забил форвард Себастьян Дриусси.

    «Зенит» набрал 45 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Анжи» с 24 очками идет на 14-й строчке.

    Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дриусси, 38.

    «Зенит»: Лунев (Лодыгин, 77), Иванович, Смольников, Мевля, Кришито, Жирков, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дриусси (Ригони, 71), Заболотный (Полоз, 53).

    «Анжи»: Лория, Полуяхтов (Антон, 64), Мусалов (Будковский, 84), Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Маркелов, 71), Данченко, Антон, Лескано.

    Предупреждения: Смольников, 39; Кришито, 52; Лодыгин, 86 – Хубулов, 43.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2018 18:24
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 14 апреля 2018, 21:59

      А вы господа вспомните с какого периода Зенит перестал выигрывать и голы забивать не по одному за матч, а после того как был перерыв в октябре когда сборные играли. После игр сборных и началась мутная рапсодия в Зените!!!

      1
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      Рейтинг: +468

      Alemann 14 апреля 2018, 21:30

      Наконец-то победили. На своем поле с большим трудом команду, стоящую на вылет. Что-то у меня от этого факта эмоции совсем не радостные.

      3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 апреля 2018, 19:27

      Хоть и проиграл Анжи но играл лучще чем Терек. Удачи в следующих играх Анжи!!!!

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 14 апреля 2018, 19:20

      Матч не видел. Что там Зенька случайно выиграл?

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 апреля 2018, 19:14

      Главное 3 очка взяли !!!

      3
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 апреля 2018, 18:53

      Локомотив-Динамо: 4-0 - легко, не напрягаясь. Зенит-Анжи: 1-0, Зенит пыжился, пыжился, чуть не обделался, один затолкал, а при хорошем рассмотрении и офсайд можно увидеть. Зрелищность матча - уровень ФНЛ.

      5
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      Рейтинг: +5882

      Павелий > polt 14 апреля 2018, 22:30

      А в конце грек-понторез ещё и жёлтую получил за затяжку времени.

      0
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      Рейтинг: +5421

      _Marqella_ 14 апреля 2018, 18:49

      Зенит с победой !!!!

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 14 апреля 2018, 18:45

      Да ну не верю своим глазам первая победа в рфпл в 2018 году спасибо надо так же в остальных матчах выиграть,,,,

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 апреля 2018, 18:44

      единственное что радует, это болельщики- молодцы, не бросают команду... насколько хватит терпения -вопрос

      4
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 14 апреля 2018, 18:36

      выиграли в эконом режиме !

      2
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