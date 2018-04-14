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  • РФПЛ. «Зенит» победил «Анжи» благодаря голу Дриусси и поднялся на третью строчку 

РФПЛ. «Зенит» победил «Анжи» благодаря голу Дриусси и поднялся на третью строчку 

14 апреля 2018, 18:24
21

В матче 26-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Анжи» со счетом 1:0. Единственный гол в составе санкт-петербуржцев забил форвард Себастьян Дриусси.

«Зенит» набрал 45 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Анжи» с 24 очками идет на 14-й строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дриусси, 38.

«Зенит»: Лунев (Лодыгин, 77), Иванович, Смольников, Мевля, Кришито, Жирков, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дриусси (Ригони, 71), Заболотный (Полоз, 53).

«Анжи»: Лория, Полуяхтов (Антон, 64), Мусалов (Будковский, 84), Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Маркелов, 71), Данченко, Антон, Лескано.

Предупреждения: Смольников, 39; Кришито, 52; Лодыгин, 86 – Хубулов, 43.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи
Комментарии (21)
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семёнычев
1523719618
Не победили, а порвали!!!!
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Обер-КанцлерЪ
1523719669
Договорняк 100%. Анжи даже не пытался атаковать. Как и Зенит, выполняя договорённость об 1-0.
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shinnik
1523719834
Мастурбативненько поднялись...
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Garrincha58
1523720106
я даже не понимаю почему столько зрителей приходят смотреть на эту колхозную игру под названием "Зенит в закате"
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zenitovec2007
1523720182
выиграли в эконом режиме !
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Боцман59rus
1523720683
единственное что радует, это болельщики- молодцы, не бросают команду... насколько хватит терпения -вопрос
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_Marqella_
1523720974
Зенит с победой !!!!
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polt
1523721208
Локомотив-Динамо: 4-0 - легко, не напрягаясь. Зенит-Анжи: 1-0, Зенит пыжился, пыжился, чуть не обделался, один затолкал, а при хорошем рассмотрении и офсайд можно увидеть. Зрелищность матча - уровень ФНЛ.
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Zenmaster
1523722487
Главное 3 очка взяли !!!
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Alemann
1523730603
Наконец-то победили. На своем поле с большим трудом команду, стоящую на вылет. Что-то у меня от этого факта эмоции совсем не радостные.
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