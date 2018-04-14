РФПЛ. «Зенит» победил «Анжи» благодаря голу Дриусси и поднялся на третью строчку 

В матче 26-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Анжи» со счетом 1:0. Единственный гол в составе санкт-петербуржцев забил форвард Себастьян Дриусси.

«Зенит» набрал 45 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Анжи» с 24 очками идет на 14-й строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дриусси, 38.

«Зенит»: Лунев (Лодыгин, 77), Иванович, Смольников, Мевля, Кришито, Жирков, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дриусси (Ригони, 71), Заболотный (Полоз, 53).

«Анжи»: Лория, Полуяхтов (Антон, 64), Мусалов (Будковский, 84), Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Маркелов, 71), Данченко, Антон, Лескано.

Предупреждения: Смольников, 39; Кришито, 52; Лодыгин, 86 – Хубулов, 43.

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