Заболотный: «Слова Манчини обо мне? В раздевалке он говорит совсем другое»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный после матча 26-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0) рассказал об атмосфере в команде.
– Как атмосфера в команде? Тренер постоянно персонально кого-то ругает.
– Нормальная атмосфера. Тренер всегда кого-то ругает, подсказывает. Претензии обоснованы. Мы прислушиваемся к тем нюансам, о которых он говорит, стараемся их исполнять.
– Практически очевидно, что Манчини уходит. Это как-то влияет на команду?
– Откуда такие слухи? Я ничего не знаю. В раздевалке ни о чем таком не говорим.
– Манчини сказал, что вас заменил из-за повреждения.
– Да, есть легкое повреждение, но незначительное.
– Показалось, что при замене вы очень расстроились. Из-за травмы или из-за замены?
– Думаю, больше из-за того, что была хорошая игра и хотелось продолжить в ней участие.
– Сильно расстроились из-за того, что Манчини сказал о вашей игре на прошлой неделе?
– Я не читаю прессу. У нас в раздевалке совсем другое настроение.
На пресс-конференциях он может говорить что угодно. Когда он приходит в раздевалку, он говорит совсем другое. Подбадривает нас, поэтому мы не обращаем на это внимания.
– Может, Манчини критиковал вас лично в раздевалке?
– Да нет. Всю команду. Он всем объясняет, всем одинаково.
Напомним, Манчини сказал, что Заболотному нужно много работать, чтобы начать забивать.