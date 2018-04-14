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    Заболотный: «Слова Манчини обо мне? В раздевалке он говорит совсем другое»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный после матча 26-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0) рассказал об атмосфере в команде.

    – Как атмосфера в команде? Тренер постоянно персонально кого-то ругает.

    – Нормальная атмосфера. Тренер всегда кого-то ругает, подсказывает. Претензии обоснованы. Мы прислушиваемся к тем нюансам, о которых он говорит, стараемся их исполнять.

    – Практически очевидно, что Манчини уходит. Это как-то влияет на команду?

    – Откуда такие слухи? Я ничего не знаю. В раздевалке ни о чем таком не говорим.

    – Манчини сказал, что вас заменил из-за повреждения.

    – Да, есть легкое повреждение, но незначительное.

    – Показалось, что при замене вы очень расстроились. Из-за травмы или из-за замены?

    – Думаю, больше из-за того, что была хорошая игра и хотелось продолжить в ней участие.

    – Сильно расстроились из-за того, что Манчини сказал о вашей игре на прошлой неделе?

    – Я не читаю прессу. У нас в раздевалке совсем другое настроение.

    На пресс-конференциях он может говорить что угодно. Когда он приходит в раздевалку, он говорит совсем другое. Подбадривает нас, поэтому мы не обращаем на это внимания.

    – Может, Манчини критиковал вас лично в раздевалке?

    – Да нет. Всю команду. Он всем объясняет, всем одинаково.

    Напомним, Манчини сказал, что Заболотному нужно много работать, чтобы начать забивать.

    Источник: Sports.ru

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    14.04.2018 20:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 15 апреля 2018, 10:06

      Критерии, по которым его купили: дебильный вид, ругает Спартак, весь в тату.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 15 апреля 2018, 09:54

      Еще один говорун, но не бомбардир.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 15 апреля 2018, 03:06

      Чешу репу, пытаюсь понять это болото: "Я не читаю прессу... в раздевалке он говорит совсем другое". Всё-таки читает сукин сын прессу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 апреля 2018, 21:21

      такое ощущение что болотный живёт в раздевалке с кипятильником и ни куда не выходит так как квартиры нет

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 14 апреля 2018, 20:36

      Такой бездарь даже на замене сидеть не достоин, а он в основе каждую игру выходит. ДЕВЯТЬ матчей 0 МЯЧЕЙ И ПЕРЕДАЧ. Еще и сборную зовут позорить. Я таких бревен еще не видел.
      Ну каждому дураку уже понятно что это уровень ФНЛ, какого хрена его в состав пихают все время? Мистика

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Shaitan. 14 апреля 2018, 23:47

      Вот он-лимит. Спасибо сам заешь кому)

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 14 апреля 2018, 20:35

      Двуликий анус этот Манчини.

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 апреля 2018, 20:24

      чо? хвалил за забитый покер??

      3
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