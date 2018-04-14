Заболотный: «Слова Манчини обо мне? В раздевалке он говорит совсем другое»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный после матча 26-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0) рассказал об атмосфере в команде.

– Как атмосфера в команде? Тренер постоянно персонально кого-то ругает.

– Нормальная атмосфера. Тренер всегда кого-то ругает, подсказывает. Претензии обоснованы. Мы прислушиваемся к тем нюансам, о которых он говорит, стараемся их исполнять.

– Практически очевидно, что Манчини уходит. Это как-то влияет на команду?

– Откуда такие слухи? Я ничего не знаю. В раздевалке ни о чем таком не говорим.

– Манчини сказал, что вас заменил из-за повреждения.

– Да, есть легкое повреждение, но незначительное.

– Показалось, что при замене вы очень расстроились. Из-за травмы или из-за замены?

– Думаю, больше из-за того, что была хорошая игра и хотелось продолжить в ней участие.

– Сильно расстроились из-за того, что Манчини сказал о вашей игре на прошлой неделе?

– Я не читаю прессу. У нас в раздевалке совсем другое настроение.

На пресс-конференциях он может говорить что угодно. Когда он приходит в раздевалку, он говорит совсем другое. Подбадривает нас, поэтому мы не обращаем на это внимания.

– Может, Манчини критиковал вас лично в раздевалке?

– Да нет. Всю команду. Он всем объясняет, всем одинаково.

Напомним, Манчини сказал, что Заболотному нужно много работать, чтобы начать забивать.