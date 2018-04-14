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  • Заболотный: «Слова Манчини обо мне? В раздевалке он говорит совсем другое»

Заболотный: «Слова Манчини обо мне? В раздевалке он говорит совсем другое»

14 апреля 2018, 20:15
8

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный после матча 26-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0) рассказал об атмосфере в команде.

– Как атмосфера в команде? Тренер постоянно персонально кого-то ругает.

– Нормальная атмосфера. Тренер всегда кого-то ругает, подсказывает. Претензии обоснованы. Мы прислушиваемся к тем нюансам, о которых он говорит, стараемся их исполнять.

– Практически очевидно, что Манчини уходит. Это как-то влияет на команду?

– Откуда такие слухи? Я ничего не знаю. В раздевалке ни о чем таком не говорим.

– Манчини сказал, что вас заменил из-за повреждения.

– Да, есть легкое повреждение, но незначительное.

– Показалось, что при замене вы очень расстроились. Из-за травмы или из-за замены?

– Думаю, больше из-за того, что была хорошая игра и хотелось продолжить в ней участие.

– Сильно расстроились из-за того, что Манчини сказал о вашей игре на прошлой неделе?

– Я не читаю прессу. У нас в раздевалке совсем другое настроение.

На пресс-конференциях он может говорить что угодно. Когда он приходит в раздевалку, он говорит совсем другое. Подбадривает нас, поэтому мы не обращаем на это внимания.

– Может, Манчини критиковал вас лично в раздевалке?

– Да нет. Всю команду. Он всем объясняет, всем одинаково.

Напомним, Манчини сказал, что Заболотному нужно много работать, чтобы начать забивать.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Заболотный Антон Манчини Роберто
Комментарии (8)
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кошмарик
1523726667
чо? хвалил за забитый покер??
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anatolich72
1523727316
Двуликий анус этот Манчини.
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Shaitan.
1523727402
Такой бездарь даже на замене сидеть не достоин, а он в основе каждую игру выходит. ДЕВЯТЬ матчей 0 МЯЧЕЙ И ПЕРЕДАЧ. Еще и сборную зовут позорить. Я таких бревен еще не видел. Ну каждому дураку уже понятно что это уровень ФНЛ, какого хрена его в состав пихают все время? Мистика
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Полная Канистра
1523730115
такое ощущение что болотный живёт в раздевалке с кипятильником и ни куда не выходит так как квартиры нет
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serppion
1523750793
Чешу репу, пытаюсь понять это болото: "Я не читаю прессу... в раздевалке он говорит совсем другое". Всё-таки читает сукин сын прессу!
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Сибирь за Спартак
1523775254
Еще один говорун, но не бомбардир.
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СШГЭС
1523775964
Критерии, по которым его купили: дебильный вид, ругает Спартак, весь в тату.
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