Манчини: «Заболотный не забивает? Ему надо много работать. Возможно, годы»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре форварда Антона Заболотного в матче 26-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0).

«Что касается Заболотного, то я заменил его не из-за того, что он не забил, а из-за небольшой травмы, он испытывал боль.

Голевая засуха? Ему надо много работать. Возможно, годы. Для него это новый опыт – игра в РФПЛ.

С «Тосно» он играл здесь только первый сезон. Ему сложно привыкнуть и нужно много времени, чтобы улучшить результаты», – сказал Манчини.

«Зенит» набрал 45 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице.