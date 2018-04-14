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  • Манчини: «Заболотный не забивает? Ему надо много работать. Возможно, годы»

Манчини: «Заболотный не забивает? Ему надо много работать. Возможно, годы»

14 апреля 2018, 19:19
20

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре форварда Антона Заболотного в матче 26-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0).

«Что касается Заболотного, то я заменил его не из-за того, что он не забил, а из-за небольшой травмы, он испытывал боль.

Голевая засуха? Ему надо много работать. Возможно, годы. Для него это новый опыт – игра в РФПЛ.

С «Тосно» он играл здесь только первый сезон. Ему сложно привыкнуть и нужно много времени, чтобы улучшить результаты», – сказал Манчини.

«Зенит» набрал 45 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Заболотный Антон Манчини Роберто
Комментарии (20)
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84aivengo
1523723029
"возможно годы"... в аренде в другой команде
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Федя Кабак
1523723824
Просто это не его уровень! Дзюба намного сильнее, ну а болотный уровня Тосно. Там забъет парочку и все довольны
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Михас007
1523723876
Анжи чемпион
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dddolphin
1523724457
"Мы его и покупали, на долгие годы" - подумав, добавил Манчини
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Обер-КанцлерЪ
1523725248
Так зачем ты его купил, Кончини ?
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Полная Канистра
1523729743
годы пролетят а игра болотного останется
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Sanek85
1523735340
Пи.......ры бомжатские!!! Всех вас вые.......ть надо!!!
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zigbert
1523737378
А чья была инициатива в приобретении Заболотного?
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serppion
1523751498
Ему надо много работать. Возможно, годы. Возможно, столетия. Возможно, в другой жизни.
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OfaZavr
1523777089
он просто не уровень Зени вот и все.
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