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    Манчини: «Заболотный не забивает? Ему надо много работать. Возможно, годы»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре форварда Антона Заболотного в матче 26-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0).

    «Что касается Заболотного, то я заменил его не из-за того, что он не забил, а из-за небольшой травмы, он испытывал боль.

    Голевая засуха? Ему надо много работать. Возможно, годы. Для него это новый опыт – игра в РФПЛ.

    С «Тосно» он играл здесь только первый сезон. Ему сложно привыкнуть и нужно много времени, чтобы улучшить результаты», – сказал Манчини.

    «Зенит» набрал 45 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

    Источник: Sport24

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    14.04.2018 19:19
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 апреля 2018, 10:24

      он просто не уровень Зени вот и все.

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > OfaZavr 15 апреля 2018, 13:56

      я думаю и Заболотный и Манчини это не уровень Зени

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > EcioAuditore 15 апреля 2018, 17:56

      согласен)

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 апреля 2018, 03:18

      Ему надо много работать. Возможно, годы. Возможно, столетия. Возможно, в другой жизни.

      0
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      Рейтинг: +100706

      zigbert 14 апреля 2018, 23:22

      А чья была инициатива в приобретении Заболотного?

      1
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 14 апреля 2018, 22:49

      Пи.......ры бомжатские!!! Всех вас вые.......ть надо!!!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 апреля 2018, 21:15

      годы пролетят а игра болотного останется

      2
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      Рейтинг: +4025

      raritet 14 апреля 2018, 20:48

      Все конечно , думают , что Манчини бился с руководством Зенита чтобы ему Купили Заболотного. Да он и знать не знал кто это , а когда его притащили в Зенит не мог понять что с этим делать. Самая большая проблема многих наших команд, а особенно Зенита, все хотят срубить бабла на таких трансферах. Возможно , когда этого менеджера приглашал господин Фурсенко , звучали одни обещания, а реально итальянец встретился с агрессивной средой чем то напоминающей стаю пираний. И возможно , он уже и не рад что так попал, но ничего сделать не может. И Заболотный , это всего лишь очередной способ заработать бабла и ничего более. Дзюбу обзывали бревном, ну а как назвать Заболотного даже затрудняюсь найти эпитеты. Главное что выдает не выдающиеся интеллектуальные способности -это череп. Такое ощущение что покупали его в полной темноте.....

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      Рейтинг: +4934

      polt 14 апреля 2018, 20:01

      Лопухнулись в очередной раз, как и все приобретения Зенита под Манчини. Вернуть взад и его и Дзюбу.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 апреля 2018, 20:00

      Так зачем ты его купил, Кончини ?

      1
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      Рейтинг: +1282

      Джой > Обер-КанцлерЪ 14 апреля 2018, 20:35

      Ты действительно думаешь,что его под заказ Манчини купили)
      Тренеров у нас не спрашивают

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Джой 14 апреля 2018, 20:46

      Может и не под заказ, но он мог бы наверняка воспрепятствовать этому трансферу.
      Сказать в конце концов - или я ухожу, или это бревно покупаете!
      Хотя о чём я, давно известно, что Кончини тряпка.

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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Обер-КанцлерЪ 14 апреля 2018, 22:20

      Может он так и сказал, на что ему возразили: "если уходите верните 9 млн евро неустойки и уходите."

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 апреля 2018, 19:53

      перевожу - Заболотный как забивала - 0...

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 14 апреля 2018, 19:47

      "Мы его и покупали, на долгие годы" - подумав, добавил Манчини

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