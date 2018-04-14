Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ. «Динамо» разгромно проиграло «Локомотиву». Антон Миранчук отметился дублем

РФПЛ. «Динамо» разгромно проиграло «Локомотиву». Антон Миранчук отметился дублем

14 апреля 2018, 15:48
22

Лидер РФПЛ «Локомотив» без труда разобрался с «Динамо» в матче 26 тура.

Железнодорожники четыре раза отправили мяч в сетку ворот бело-голубых. Дубль в свой актив записал полузащитник Антон Миранчук. Еще дважды забивали нападающий Джефферсон Фарфан и хавбек Дмитрий Тарасов.

Чемпионат Россия. РФПЛ. 26 тур

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 3; 0:2 – Фарфан, 42; 0:3 – Тарасов, 58; 0:4 – Ан. Миранчук, 72.

«Динамо»: Шунин, Цаллагов (Тетте, 46), Козлов (Марков, 61), Рыков, Шунич, Рауш, Соу, Панченко, Ташаев, Черных (Темников, 77), Луценко.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев (Ротенберг, 80), Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан (Ари, 73), Эдер (Коломейцев, 56).

Нереализованный пенальти: Ал. Миранчук, 21 (вратарь).

Предупреждения: Рыков, 41; Шунич, 58; Рауш, 76 – И. Денисов, 29; Фарфан, 58; Рыбус, 67; Чорлука, 69.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Антибиотик
1523710297
С Победой, любимый Локо!!! Так держать! Победили даже без Фернандеша в составе! Продолжайте в том же духе!!!
Ответить
Боцман59rus
1523710587
победили по делу, динамо мертвецки мертвое, но качество игры на уровне дворового, у обеих команд
Ответить
vladimir-7
1523710610
Динамо, настаёт время возвращаться в ФНЛ.
Ответить
ljrljr0505
1523711510
Молодцы. даже без Фернандеша. По-моему теперь всем ясно, что холодный душ от Амкара всем пошел на пользу. Нужна была встряска и команда ее получила. Амкар забудется, а чемпионство, к которому все ближе и ближе - нет. так держать.
Ответить
mdu86
1523711705
Всех красно-зелёных с победой!!! Едем дальше!
Ответить
Mr Green
1523711845
Хорошая погода, хорошая игра, отличный результат. Спасибо ребятушки.
Ответить
Diesel133
1523712846
Браво команда! И это без Фернандеша! Жаль только, нахватали ненужных горчичников!
Ответить
BarStep
1523715129
Ответ тем..., кто себе возобнил.... ЖД, с хорошей игрой вас..
Ответить
Федя Кабак
1523721170
Братья паровозы, с победой! Всё по делу.
Ответить
zigbert
1523735960
Уверенная победа.
Ответить
Главные новости
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
2
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
4
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
4
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
6
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
11
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
6
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Все новости
Все новости
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
11
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+