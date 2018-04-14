РФПЛ. «Динамо» разгромно проиграло «Локомотиву». Антон Миранчук отметился дублем

Лидер РФПЛ «Локомотив» без труда разобрался с «Динамо» в матче 26 тура.

Железнодорожники четыре раза отправили мяч в сетку ворот бело-голубых. Дубль в свой актив записал полузащитник Антон Миранчук. Еще дважды забивали нападающий Джефферсон Фарфан и хавбек Дмитрий Тарасов.

Чемпионат Россия. РФПЛ. 26 тур

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 3; 0:2 – Фарфан, 42; 0:3 – Тарасов, 58; 0:4 – Ан. Миранчук, 72.

«Динамо»: Шунин, Цаллагов (Тетте, 46), Козлов (Марков, 61), Рыков, Шунич, Рауш, Соу, Панченко, Ташаев, Черных (Темников, 77), Луценко.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев (Ротенберг, 80), Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан (Ари, 73), Эдер (Коломейцев, 56).

Нереализованный пенальти: Ал. Миранчук, 21 (вратарь).

Предупреждения: Рыков, 41; Шунич, 58; Рауш, 76 – И. Денисов, 29; Фарфан, 58; Рыбус, 67; Чорлука, 69.

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