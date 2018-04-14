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    РФПЛ. «Динамо» разгромно проиграло «Локомотиву». Антон Миранчук отметился дублем

    Лидер РФПЛ «Локомотив» без труда разобрался с «Динамо» в матче 26 тура.

    Железнодорожники четыре раза отправили мяч в сетку ворот бело-голубых. Дубль в свой актив записал полузащитник Антон Миранчук. Еще дважды забивали нападающий Джефферсон Фарфан и хавбек Дмитрий Тарасов.

    Чемпионат Россия. РФПЛ. 26 тур

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 3; 0:2 – Фарфан, 42; 0:3 – Тарасов, 58; 0:4 – Ан. Миранчук, 72.

    «Динамо»: Шунин, Цаллагов (Тетте, 46), Козлов (Марков, 61), Рыков, Шунич, Рауш, Соу, Панченко, Ташаев, Черных (Темников, 77), Луценко.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев (Ротенберг, 80), Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан (Ари, 73), Эдер (Коломейцев, 56).

    Нереализованный пенальти: Ал. Миранчук, 21 (вратарь).

    Предупреждения: Рыков, 41; Шунич, 58; Рауш, 76 – И. Денисов, 29; Фарфан, 58; Рыбус, 67; Чорлука, 69.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2018 15:48
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100706

      zigbert 14 апреля 2018, 22:59

      Уверенная победа.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 14 апреля 2018, 19:34

      3 матч подряд за сезон Миранчуки обыгрывают Динамо и 3 раз разгром) Миранчуки 10 - 0 Динамо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 14 апреля 2018, 18:52

      Братья паровозы, с победой! Всё по делу.

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 14 апреля 2018, 17:12

      Ответ тем..., кто себе возобнил.... ЖД, с хорошей игрой вас..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > BarStep 14 апреля 2018, 17:25

      Спасибо!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 апреля 2018, 16:34

      Браво команда! И это без Фернандеша! Жаль только, нахватали ненужных горчичников!

      4
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      Рейтинг: +71

      Sosna69 14 апреля 2018, 16:24

      С уверенной победой!Порадовали как некогда!Как летит время, Хохлов вроде недавно за Локо играл а сейчас тренер,ну это так ностальгия.

      0
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      Рейтинг: +961

      Mr Green 14 апреля 2018, 16:17

      Хорошая погода, хорошая игра, отличный результат. Спасибо ребятушки.

      3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 14 апреля 2018, 16:15

      Всех красно-зелёных с победой!!! Едем дальше!

      4
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 апреля 2018, 16:11

      Молодцы. даже без Фернандеша. По-моему теперь всем ясно, что холодный душ от Амкара всем пошел на пользу. Нужна была встряска и команда ее получила. Амкар забудется, а чемпионство, к которому все ближе и ближе - нет. так держать.

      3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > gosproektikabinet 14 апреля 2018, 18:06

      интеллект соответствует посту- т.е, увы,никакого интеллекта. Жаль, что за народную команду болеют такие интеллектуалы... с уважением и прочее, прочее, прочее...

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > ljrljr0505 14 апреля 2018, 19:48

      Не надо нам этого ...нутого приписывать.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 апреля 2018, 15:56

      Динамо, настаёт время возвращаться в ФНЛ.

      -1
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